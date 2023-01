"Hasta que no vea una máquina mover terreno aún no me lo creo". Porque tras muchos años de idas y venidas y problemas administrativos, los vecinos del barrio del Rincón de Loix de Benidorm aún son cautos con el inicio de las obras del nuevo centro de salud de esta zona del municipio, una infraestructura demandada desde hace demasiado tiempo. Lo cierto es que la Conselleria de Sanidad ha iniciado ya los trabajos para levantar el nuevo edificio que tiene que sustituir al actual, que se ubica unos metros más arriba. Para empezar, vallando la parcela y colocando los primeros materiales de obra.

Desde hace unos días las señales avisan de que los trabajos del nuevo ambulatorio están en marcha. La Conselleria de Sanidad anunciaba en octubre que ya había adjudicado lo trabajos de construcción y que estaba previsto que las obras arrancaran en un mes. Pero no ha sido en noviembre, sino que será en enero de 2023 cuando se puedan ver los primeros movimientos para levantar el nuevo centro de salud. Según ha podido saber este diario, el inicio del grueso de los trabajos se hará nada más terminar el periodo navideño para no entorpecer la actividad en estos días festivos. Las fuentes consultadas explicaron que durante estas últimas semanas se han estado perfilando temas administrativos para poder iniciar las obras. Vecinos del Rincón de Benidorm exigen al Consell la construcción del nuevo centro de salud El plazo de ejecución de estas obras es de 23 meses y se realizarán en una parcela de 3.558 metros cuadrados que el Ayuntamiento cedió en 2018 a la Conselleria de Sanidad. En la actualidad, dichos terrenos son un aparcamiento público municipal que dejará de funcionar en unos días. Así, el Ayuntamiento acondicionó un nuevo parking disuasorio a unos metros para atender la demanda de todos esos vehículos que ya no podrán aparcar en la parcela donde se iniciarán las obras. El nuevo inmueble, con un presupuesto de 4,3 millones de euros, sustituirá al actual consultorio auxiliar del Rincón de Loix, situado a unos metros en la avenida Juan Fuster Zaragoza, y que se ha quedado pequeño y "obsoleto" para atender la amplia demanda sanitaria que tiene este barrio. Las instalaciones nacieron de forma provisional hace unos 30 años. Así, son varios locales en la zona baja de un edificio en los que se han ido acumulando las deficiencias y problemas en los últimos años y donde la falta de mantenimiento es visible. Pero también hay un problema de espacio. Así, este ambulatorio es uno de los que más personas atiende al abarcar todo el barrio del Rincón de Loix hasta la avenida de Europa. Unos 10.000 vecinos a los que se suman los turistas de la gran cantidad de hoteles que hay en estas calles. Son innumerables las quejas de los residentes en los últimos años para demandar un centro de salud en condiciones y con todos los servicios. Ahora que las obras se han iniciado, ¿qué opinan los vecinos de que sea una realidad? Muchos de ellos aún se muestran cautos: "Parece que se ve la luz al final del túnel", indicó a este diario Antonio Zamora, presidente de la asociación de vecinos Europa-Loix. Tras años de reivindicaciones, ver cómo los primeros materiales y vallas han llegado a la parcela hace que "estemos contentos por fin". Pero aún "estamos un poco incrédulos, esperamos ver las máquinas trabajar". Los residentes aseguran que el centro de salud actual en Juan Fuster Zaragoza "está obsoleto ahora y ya cuando se hizo". Zamora explicó que el Rincón de Loix "es como una mini-ciudad, porque no solo tiene que atender a los vecinos sino también a los miles de turistas que pasan sus vacaciones o residen en esta zona. Ya no daba a basto". Y, además, en los últimos años "no ha ido a mejor". Llegando incluso a que el personal del centro denunciara, tras las lluvias torrenciales caídas sobre Benidorm en septiembre, que las instalaciones parecían un río, ya que el nivel llegó a alcanzar una altura de 6 centímetros en el interior del inmueble. Además, el Ayuntamiento ha "parcheado" en más de una ocasión las instalaciones actuales. Un río de agua por el pasillo y sanitarios durmiendo en catres en el centro de salud del Rincón de Loix de Benidorm Desde la asociación de vecinos indicaron que "esperamos que la infraestructura nueva cumpla con todos los requisitos"; y "que sea acorde el edificio que van a construir con los medios que se pongan en él". Es decir, "veremos cuál es el contenido y qué va a ver, si habrá suficientes pediatras, por ejemplo, y la plantilla adecuada para las personas que tienen que atender. Con todo alegaron que "estaremos muy atentos también a que se cumplan los plazos". Porque tras tantos años de espera, no quieren que esta obra tenga problemas y no se termine. Y, ¿cómo será el nuevo centro de salud del Rincón de Loix? Tendrá una superficie de 2.507 metros cuadrados con planta baja y dos superiores, donde estarán ubicados los servicios asistenciales. También acogerá un área de transporte sanitario, con base para el soporte vital básico y para ambulancias que se ubicará en la planta baja donde también estarán las áreas de urgencias o punto de atención continuada (con tres consultas médicas y una de triaje), de recepción, de pediatría (con tres consultas), de atención a la mujer (con consulta de matrona y una sala de educación maternal) y de extracciones y curas (con dos salas de tratamientos, otra de extracciones y tres boxes). A su vez, la primera albergará las diecinueve consultas de medicina de familia y de enfermería, además de disponer de una zona para los profesionales sanitarios, con vestuario, despachos, sala de reuniones y biblioteca. Finalmente, en la segunda planta estarán los servicios generales del centro, como el almacén de farmacia, los espacio de instalaciones, las salas de limpieza o el almacén general y residuos. Toda una infraestructura sanitaria que los vecinos esperan que pueda atender la demanda y no se "desborde" nada más terminarla.