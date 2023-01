La Concejalía de Limpieza Viaria ha instalado cinco nuevos contenedores soterrados en la Plaza del Infant, que mejoran sustancialmente el servicio de recogida de residuos en la vía pública y la imagen de este enclave.

Se trata de dos contenedores de residuos orgánicos, dos de envases y uno de papel cartón que sustituyen a los existentes anteriormente, los cuales ocupaban un mayor espacio en superficie y generaban más suciedad.

El concejal de Limpieza Viaria, José Ramón González de Zárate, y la concejal de Participación Ciudadana, Ana Pellicer, han comprobado ‘in situ’ esta mañana el funcionamiento de los mismos. El edil ha destacado que "la zona ha ganado mucho en imagen porque antes teníamos muchos más contenedores y ahora, al igual que los instalados en l’Hort de Colón, los tenemos soterrados y con mayor capacidad”.

Los nuevos recipientes no plantearán algunos de los problemas que surgían con los anteriores. “Los de antes tenían el motor por debajo de la superficie y eso provocaba que muchas veces se inundasen y dejaran de funcionar. Ahora al estar en superficie ese problema desaparece” ha explicado González de Zárate. Al mismo tiempo, se gana en materia de prevención de riesgos laborales y en facilidad para la limpieza de los contenedores. “También son más accesibles para las personas” ha añadido el concejal.

El titular de Limpieza Viaria ha animado a los vecinos “a que hagan reciclaje” y cumplan el horario para depositar los residuos. “De esa forma tendremos menos problemas con el olor, aunque con estos nuevos contenedores ese problema está más controlado” ha indicado. En el caso de los residuos orgánicos el horario es de 21 a 23 horas.

Este nuevo punto está más dirigido a los vecinos ya que, en la zona no hay muchos bares y restaurantes, por lo que se ha optado por no instalar contenedores de vidrio y mantener el instalado en el cruce de las calles Maravall y Urano. “Aquí ganamos no solo en imagen sino en un mejor servicio a los ciudadanos de Alfredo Corral” ha afirmado González de Zárate.