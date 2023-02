José, Irene, Juana, Rita o Luis llevan mucho tiempo solos. "Demasiado". Enviudaron relativamente jóvenes, se divorciaron de sus anteriores parejas o no tuvieron oportunidad de encontrar el amor "cuando tocaba". Todos han pasado de los 70, pero no han perdido la esperanza de volver a sentir mariposas en el estómago. Y este martes han vuelto a ponerse frente a frente con Cupido para recibir sus flechas a pecho abierto. "Vengo con toda la ilusión".

Ellos cuatro son parte de las cuarenta personas llegadas desde distintos puntos de la provincia que se han dado cita en La Nucía para participar en una iniciativa organizada por la Asociación de Jubilados de la localidad y la Concejalía de la Tercera Edad, con la que quieren ayudar a buscar pareja a personas que ya han cumplido los 60 años y quieren darle otra oportunidad al amor.

"Hay mucha gente que necesita compañía, que se siente sola, pero no se atreve a salir por ahí a conocer a otras personas porque a nuestra edad es más complicado. Nosotros recibimos las solicitudes, vemos quiénes pueden encajar mejor por aficiones o gustos en común, y aquí se lo damos todo hecho, como en el First Dates. Solo tienen que venir y disfrutar", explica Elena Montoya, la secretaria de la Asociación de Jubilados, que en "La Casilla Dates" ejerce de Carlos Sobera incluso mejor que el original.

El centro municipal para la tercera edad La Casilla, que el Ayuntamiento cede para esta iniciativa junto a la cena y al personal de Servicios Sociales, que hacen de camareras, es el escenario de una reproducción casi idéntica del programa de televisión: dos salas donde se cita a ciegas a solteros y solteras; un espacio donde se produce el primer encuentro de cada pareja; un brindis; pequeñas mesas para cenar y charlar, explicarse lo que les gusta a cada uno, reír o brindar, antes de dar paso a la sesión de baile, tras la cual cada pareja podrá reanudar su camino por separado o emplazarse a un nuevo encuentro. Y, junto a todo ello, corazones a mansalva, figuritas de Cupido y un ambiente del todo propicio para vivir por todo lo alto esta original velada de San Valentín.

Irene Caridad tiene 73 años, es cubana, vive en La Nucía y busca a un hombre "aseado, con buena conversación y la cabeza amueblada". "Primero que nada me gustaría una amistad, dejar de estar sola, lo que venga después, ya se verá", indica.

José Antonio, su pareja de cena, tiene 66, vive en Benidorm y se apuntó a "La Casilla Dates" empujado por una amiga que también quería ir y los inscribió a los dos. Sonríen cuando les preguntas si se han gustado. "A mí me encantan las mujeres que bailan y ella, siendo cubana, seguro que lo hace muy bien", dice él con seguridad. "¿Novios? No sé. Pero no sabemos cuántos años nos va a dar Dios para seguir en esta vida, así que los que tengamos hay que disfrutarlos", añade ella.

Éxito de participación

Después de varias ediciones con una participación más bien tímida, que no sobrepasó las ocho parejas y que incluso hubo que cancelar el año pasado por falta de participantes masculinos, este particular evento para atraer el amor ha logrado en esta ocasión batir todos los récords que preveían sus organizadores.

La inscripción superó las cincuenta solicitudes, aunque finalmente se han acabado "montando" veinte parejas con cuarenta personas llegadas desde La Nucía, Polop, Benidorm, Altea, l'Alfàs del Pi, El Campello, San Juan, Dénia y Xàbia, para tener una cita a ciegas.

Entre ellos hay ciudadanos de cinco nacionalidades: españoles, en su mayoría, pero también británicos, holandeses, alemanes y noruegos. "Vivimos en una comarca y en una provincia muy diversa y con mucha multiculturalidad y esto es un ejemplo más", mantiene la concejal de Tercera Edad nuciera, Beatriz Pérez-Hickman, que explica que de las cuatro ediciones anteriores "han salido dos parejas estables y varias más que después de un tiempo, no acabaron cuajando".

Juana tiene 77 años y vino a vivir a La Nucía un poco antes de la pandemia desde el norte de España. Se trasladó con su hermana, que falleció hace dos meses. "Y me quedé sola", dice con brillo en los ojos. Enfrente, sentado, tiene a José, que con su misma edad enviudó hace 5 años y lleva desde la pasada edición intentando participar en esta actividad: "Me apunté pero se anuló, así que este año espero tener más suerte", afirma.

"Cuando era jovencita tuve que cuidar de mucha gente a la que quería: mis abuelos, mis padres,... así que no tuve la oportunidad de encontrar el amor", explica ella. "Ahora no busco una pareja como cuando eres joven, pero sí a alguien con quien pueda tener una buena amistad, a quien poder llamar, con quien poder contar", agrega.

Saladitos, cóctel de gambas, solomillo y un postre especial en forma de corazón son algunos de los platos que serán testigos esta noche de estas veinte primeras citas. ¿Habrá segundas? "Pues por ahora no lo sabemos. Ojalá que sí. Pero si no vuelven a quedar, por lo menos esta noche lo habrán pasado bien", mantienen desde la Asociación de Jubilados. "El amor está en el aire, no en la edad".