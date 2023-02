El despido de diez sanitarios del Hospital Comarcal de la Marina Baixa contratados durante la pandemia para aligerar las listas de espera quirúrgicas ha generado este jueves una intensa bronca política entre los dos partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista.

El portavoz de Sanidad del PP en Les Corts Valencianes y diputado autonómico, José Juan Zaplana, ha exigido a Ximo Puig “que aclare a cuántos sanitarios piensa despedir en la provincia de Alicante y si esa es su receta para terminar con las listas de espera y el colapso que sufren los hospitales”; unas declaraciones que horas más tarde han sido respondidas por la secretaria de sanidad de la ejecutiva del PSPV- PSOE de la provincia de Alicante, Lara López, quien les ha acusado de "falsear los datos para crear una alarma que no existe".

Como ya contó ayer este diario, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha notificado a diez trabajadores del Hospital de La Vila que no les renovará el contrato tras casi tres años prestando servicios en este centro sanitario, en su mayoría, en la unidad de cirugía sin ingreso (UCSI).

Entre ellos hay un médico especialista en Oftalmología, cuatro enfermeros, dos técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería (TCAEs), un técnico especialista en Radiodiagnóstico (TER) y un celador.

Su despido fue el miércoles duramente criticado por el sindicato Comisiones Obreras, que lo consideró "un recorte en toda regla, en un departamento desbordado", mientras que desde la dirección del departamento indicaron que la no renovación de contratos es consecuencia de reciente ampliación de la plantilla del Hospital, tras la creación de más de 150 nuevas plazas estructurales, lo que hacía innecesario seguir renovando contratos temporales como éstos.

Reacciones enfrentadas

Tras conocerse la noticia sobre estos despidos, las reacciones políticas no se han hecho esperar.

“Hoy hemos conocido que en el Hospital Marina Baixa han despedido a diez trabajadores, entre ellos un médico y cuatro enfermeras. Todos ellos fueron contratados en plena pandemia y ahora, sin dar más explicaciones, la dirección del centro ha decidido prescindir de ellos”, ha criticado el popular José Juan Zaplana.

El portavoz de Sanidad del PP ha lamentado que “nuestros hospitales siguen saturados y las listas de espera disparadas, por lo que no es de recibo que en estos momentos se despida a trabajadores, que tan necesarios son para sacar a la sanidad del pozo en la que la ha metido Puig”.

“La nefasta gestión del Consell ha hundido nuestra Sanidad, con unas listas de espera disparadas, demoras de 15 días para una cita con el médico de familia, la mitad de las SAMU sin médicos y días de espera para tener cama libre en el hospital”, ha enumerado Zaplana. Un panorama, ha añadido, “ante el que no se toman medidas eficaces para solucionar este colapso”.

“Nos engañan diciendo que van a sacar miles de plazas a oposición y a estabilización, cuando la realidad es que esas plazas no son nuevas, ya están ocupadas. No hay un crecimiento real de la plantilla, sino que son los mismos trabajadores que harán tareas diferentes y en el caso de hospitales como el de La Vila, encima con despidos”, ha añadido Zaplana.

El diputado también ha lamentado que en esta legislatura “no se haya construido ni un solo centro de salud en la provincia de Alicante y que la única preocupación de este Consell sea imponer el requisito lingüístico a los médicos, lo que generará una fuga de profesionales a otras provincias”.

Por último, ha recordado que la Comunidad Valenciana está por debajo del 30% de inversión presupuestaria en sanidad. “Cuando Carlos Mazón presida la Generalitat Valenciana blindará el presupuesto para que no baje de ese 30% y se creará una dirección específica de Atención Primaria para terminar con el colapso que sufre este nivel asistencial”.

Frente a estas críticas, la secretaria de sanidad de la ejecutiva del PSPV- PSOE de la provincia de Alicante, Lara López, ha afirmado que “el señor Zaplana miente a sabiendas. En el Departamento de la Marina Baixa se han creado 237 plazas estructurales, de ellas, 160 en el hospital. No se despide a nadie. La realidad es que hay 10 contratos temporales que finalizan el 26 de febrero que no se renuevan porque se ha reforzado la plantilla con empleo de calidad, por lo que no hace falta recurrir a empleos precarios temporales”.

López le ha aclarado al portavoz popular que “en 2015 había 17.773 profesionales sanitarios contratados en la provincia de Alicante frente a los 22.731 que hay ahora. Son casi 5.000 más, un incremento del 28%”, dejando claro "el compromiso de los socialistas con la sanidad pública".

Por último, la secretaria de sanidad de la ejecutiva provincial también ha querido resaltar la labor de la Conselleria de Sanidad, que en 2022 ha creado 6.007 plazas estructurales, “quizás el señor Zaplana desconoce que ninguna comunidad autónoma ha aumentado la plantilla de sanitarios como ha hecho la Comunidad Valenciana”.