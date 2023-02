Vinieron a reforzar servicios y reducir las enormes listas de espera quirúrgicas que había provocado la pandemia y ahora se irán por sorpresa y después de casi tres años prestando servicio.

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública va a despedir a finales de este mes a diez sanitarios del Hospital Comarcal de la Marina Baixa contratados durante la crisis sanitaria dentro del plan de choque para aligerar la actividad de los quirófanos tras meses con todas las operaciones suspendidas a excepción de las más urgentes.

El cese ya ha sido notificado a todos los trabajadores afectados, entre los que hay un médico especialista en Oftalmología, cuatro enfermeros, dos técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería (TCAEs), un técnico especialista en Radiodiagnóstico (TER) y un celador, que prácticamente en su totalidad estaban destinados a la unidad de cirugía sin ingreso (UCSI) de este centro comarcal.

Su despido ha sido duramente criticado por los sindicatos, que consideran "un recorte en toda regla" esta decisión, que a su juicio se agrava al producirse en "un departamento que está desbordado por el alto número de población que atiende", tal y como ha destacado el delegado sindical de Comisiones Obreras (CC OO), Juan Ramón Such.

Mientras, desde la dirección del Departamento han justificado el cese explicando que la Conselleria ha incrementado en "más de 150 personas" la plantilla sanitaria en la Marina Baixa, por lo que estos contratos de acúmulos de tareas "han dejado de ser necesarios, al haber más personal con plazas estructurales".

Reducción de plantilla

La Conselleria que dirige Miguel Mínguez notificó hace escasos días a los trabajadores afectados que no volverían a renovar en sus puestos desde finales de este mes, cuando vencía el último contrato de doce meses de duración que firmaron con la Administración pública.

Tras tener conocimiento de la noticia, el sindicato CC OO remitió de inmediato una carta al propio conseller para quejarse de esta decisión y exponer lo que califican como "un recorte" de personal, en uno de los peores momentos por los que atraviesa el Hospital de La Vila Joiosa, con importantes esperas en Urgencias o para ingresar en planta.

"Nos gustaría poner en su conocimiento que nuestro departamento está desbordado por el aumento de personal que atiende", exponen en su escrito, que también recuerda que la sanidad pública de esta comarca "ya sufre un déficit importante de plantilla" desde hace años.

"No tiene sentido que hace unos meses sacasen pecho por el aumento de plazas estructurales y ahora nos recortes 10 puestos, cuya necesidad está más que justificada ya que llevan tres años en funcionamiento", ha destacado Such, que además lamenta que en el último aumento de plazas estructurales, por ejemplo, no se contrató ninguna plaza de técnicos auxiliares de Enfermería, por lo que la platilla está "muy por debajo de la que debería ser".

Pero no solo eso. Porque desde este Comisiones Obreras alertan de que las consecuencias de estos despidos pueden suponer un importante retroceso en la prestación de determinados servicios. "Si nos quitan a este personal, se va a mermar la plantilla de la UCSI y no se va a poder seguir el ritmo de la actividad quirúrgica que hemos tenido hasta ahora", alerta el delegado de CC OO, quien ha reclamado a la Conselleria que estas diez plazas se hagan estructurales para no perder aún más trabajadores.

A la cabeza y a la cola

La reorganización realizada hace meses en la actividad de los quirófanos, la programación de operaciones en horario de tarde o el desvío a la privada y el refuerzo de plantilla con estos diez sanitarios han permitido que el Hospital Comarcal de la Marina Baixa redujese enormemente de un año a esta parte la lista de espera para ser operado, hasta situarse entre los centros sanitarios públicos de la provincia con menos demora para ser operado.

Así lo reflejan los datos de la propia Conselleria de Sanidad, que cifran en 65 días el plazo medio que tiene que esperar un ciudadano de esta comarca para ser intervenido, frente a los 88 de media en el conjunto de la Comunidad Valenciana, que se disparan hasta los 121 del Hospital General Doctor Balmis de Alicante, los 120 del de Sant Joan d'Alacant o los 102 del Virgen de los Lirios de Alcoy.

Sin embargo, pese a estar entre los centros con menos espera para una cirugía, el departamento de salud de la Marina Baixa es uno de los que más retrasos hay para ver a algunos especialistas como el otorrino, el oftalmólogo o el traumatólogo, con demoras de entre seis meses y más de un año, mientras que para pruebas diagnósticas como una resonancia la espera media supera los siete meses.

"Más plazas que nunca"

Frente a la denuncia sobre este nuevo recorte de plantilla formulada por CC OO, la dirección del Departamento de Salud de la Marina Baixa ha explicado que en la última ampliación de plantilla, en la que Sanidad contrató a 6.000 sanitarios para toda la Comunidad, "en este departamento se han creado más de 150 plazas estructurales, más que nunca en la historia" y han considerado que "con más personal en plantilla, no tiene sentido seguir renovando contratos temporales por acúmulo de tareas", justificando de esta manera el cese de estos diez trabajadores a finales de mes.

Las mismas fuentes han afirmado que la actividad quirúrgica del Hospital "no se va a ver mermada" y han explicado que sus puestos serán reemplazados por personal en plantilla, de modo que "las intervenciones puedan mantenerse al mismo ritmo que hasta ahora".

Por eso, desde la gerencia del Departamento han pedido a la plantilla "calma y responsabilidad" y han trasladado "tranquilidad" a los usuarios: "La actividad va a seguir como hasta ahora", han agregado.