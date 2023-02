Benidorm no optará a conseguir la bandera azul para sus playas. La decisión la ha tomado el gobierno local del PP por lo que la ciudad dejará de ver ondear al menos un año este distintivo en sus tres playas. Así, la ciudad perdió el pasado año 2022 la bandera de la playa de Poniente, una circunstancia que provocó gran indignación en el municipio. Finalmente, en 2023, esta bandera parece que no ondeará en ninguno de los arenales.

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) es quien otorga esa bandera azul desde hace casi cuatro décadas. Se certifica la calidad de las playas tras cumplirse una lista de 114 criterios. Así, el proceso para obtener esa bandera es voluntario.

Pero, ¿qué ha llevado al gobierno a no solicitar esta certificación? La concejala de Playas, Mónica Gómez, explicó a este diario que la decisión se ha tomado tras valorar la situación de las playas de Benidorm y las obras que hay en marcha en ellas o las que vendrán. Porque uno de los criterios que la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) tiene en cuenta para otorgar o no estas banderas es precisamente si hay actuaciones que afecten a las zonas costeras.

"Tenemos tres obras importantes como es el cambio de catenaria de la playa de Levante, la creación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Poniente y se va a actuar para cambiar toda la pasarela de Poniente", indicó la edil. Tres proyectos que han hecho que el gobierno con Toni Pérez a la cabeza hayan puesto sobre la mesa para tomar las decisión. "En diciembre, como todos los años se valora y estudia la adhesión o no al proceso" de las banderas azules como se hace con cada certificación a la que se opta. Finalmente, se decidió no optar a esa bandera azul.

La medida se ha tomado "siendo honestos, respetuosos y responsables" y siendo uno de los criterios que se valoran para la bandera azul que no se ejecuten obras en el momento en el que se decide su concesión o no. "Sabíamos que a estas fechas íbamos a estar inmersos en esos proyectos", además "algunos se han retrasado como el de la pasarela de Poniente" porque "las autorizaciones de Costas han tardado y no sabíamos los plazos" para poder llevarlo a cabo. Esta obra la ejecutará finalmente el Ayuntamiento tras no hacerlo el Ministerio.

La concejala explicó que "no es la primera vez que Benidorm pierde una bandera por obras" porque "ya se quitó una a la playa de Levante hace años por este motivo". Cabe recordar que Benidorm también perdió el pasado año la de la playa de Poniente, pero en este caso por problemas en las analíticas de las aguas al no ser "excelentes".

¿Afectará que la capital turística no vaya a tener estas banderas en 2023 a la imagen de la ciudad? La concejala indicó que "no afectará" y recalcó que el municipio cuenta con otras muchas certificaciones que valoran la calidad de sus playas como los ISO, la Q de Calidad o la recién otorgaba "S" de Sostenibilidad "que pocos municipios tienen". Así recalcó que el Ayuntamiento "trabajamos todo el año para ofrecer la mayor calidad con servicios 365 días y analíticas que se realizan cada 15 días en invierno y cada semana en verano que garantizan la calidad del agua".

Así que la bandera azul no lucirá el próximo verano en las tres playas de Benidorm: Levante, Poniente y Mal Pas. Una decisión, la de no optar a esta distinción, que el PSOE de la ciudad ha criticado duramente. La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha tachado de "falta de lealtad institucional" la decisión del PP de no informar al resto de grupos de la corporación sobre este asunto calificándola de decisión "unilateral" del alcalde Toni Pérez y la concejala de Playas.

"No estamos hablando de que no nos consultaron para poder opinar sobre esta decisión, es que ni tan siquiera nos informaron de una circunstancia que va a afectar negativamente a nuestra imagen como destino", indicó la edil socialista. "Lamentablemente" esta es la primera vez que Benidorm no opta a las banderas azules que otorga Adeac desde hace 37 años. "Al final parece que la política frenética e irracional de obras que está llevando a cabo el gobierno del PP se ha llevado por delante las banderas azules para nuestras tres playas".

Para la dirigente socialista, este posicionamiento del Gobierno es más una "pataleta" que una decisión responsable y coherente. "Parece que por miedo a perder las banderas por no cumplir los requisitos exigidos han decidido optar por el camino fácil y corto como es no solicitarlas", indicó. Así reclamó al equipo de Gobierno del PP que informe cuanto antes sobre si existen informes técnicos que motiven y respalden esta decisión que "creemos va a suponer una merma para la imagen de la ciudad como destino".