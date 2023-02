"Estamos viviendo el peor día en mucho tiempo". La endémica falta de espacio y de profesionales en el Hospital Comarcal de la Marina Baixa ha vuelto a llevar al servicio de Urgencias al borde del colapso y a obligar a decenas de pacientes a esperar durante horas, demasiadas horas, amontonados en pasillos o en boxes, sin ningún tipo de intimidad, a que quede una plaza libre para poder ingresar.

Personal de este departamento, usuarios y sindicatos han denunciado la situación "límite" en la que se está trabajando, una situación que según fuentes de la plantilla se viene arrastrando de lejos, pero que en los últimos días se ha agravado hasta puntos que se hacen "insoportables".

Según los datos aportados por distintas fuentes, los pasillos del área de Urgencias del Hospital ubicado en La Vila Joiosa han llegado a albergar a más de una decena de pacientes esperando en camillas junto a otros tantos aguardando, de tres en tres, en salas del llamado "nivel 2", sin cortinas, parabanes u otros sistemas para salvaguardar su privacidad, además de los que están en boxes o esperando a ser atendidos. "Es indignante ver a una persona teniendo que hacer pis en una botella en mitad de un pasillo, a la vista de cualquiera", han trasladado con rabia y pena trabajadores de este servicio.

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha reconocido que el Hospital de la Marina Baixa registra estos días un pico asistencial que le ha llevado hasta esta situación, pero han aclarado que los pacientes "están siendo perfectamente atendidos por personal de Urgencias", a la vez que se está intentando agilizar altas para que haya más rotación de camas y reducir esta presión asistencial.

"No tenemos espacio para tratarlos"

Mientras eso ocurre, los datos aportados por trabajadores y representantes sindicales de Comisiones Obreras y el Sindicato de Enfermería hablan por sí solos. Personas que esperan hasta 60 horas para pasar a planta, el servicio de Urgencias que difícilmente baja de unos 50 pacientes a los que atender de golpe, un déficit medio de 35 camas para ingresos y ni un solo refuerzo en la plantilla por medio de los llamados módulos son, a juicio de estas fuentes, los ingredientes que han provocado este cóctel que califican de "vergüenza eleva a la máxima expresión".

"No se empieza ni un solo turno en el que no tengamos ya unos 30 enfermos esperando plaza en planta", explica un sanitario de este servicio, que agrega que "conforme avanza la jornada los pacientes se van acumulando y llega un punto en el que no tenemos ni espacio para poder verlos o tratarlos".

A ello se suma otra circunstancia que para personal y sindicatos es "indignante": la falta de intimidad y de privacidad de estos pacientes. "Se ponen pacientes de tres en tres en las salas de 'nivel 2', donde debería haber solo dos camas, de modo que están prácticamente pegados los tres sin ningún elemento de separación", explican estas fuentes, que añaden que, para quienes están en los pasillos la situación es "incluso peor": "Hay hombres y mujeres en las zonas de paso, sin parabanes o cortinas, a la vista de todo aquel que pasa, teniendo que hacer sus necesidades,... Es terrible", lamentan.

Por eso, tanto trabajadores del área de Urgencias como los portavoces de CC OO y el SATSE reclaman a Sanidad buscar camas en otros hospitales públicos o privados de la zona, como se hizo en la fase de mayor presión de la pandemia de covid-19, para derivar pacientes: "No podemos seguir así", afirman.

Obras de ampliación

Desde la Conselleria de Sanidad han indicado que, si bien la situación por la que atraviesa el Marina Baixa en estos momentos es "difícil" y fruto de un "pico asistencial" por el frío y la alta incidencia de distintos virus tras la retirada de las mascarillas, "los pacientes están siendo atendidos y tratados perfectamente por personal de Urgencias", por lo que han pedido no alarmar a la población en general.

Estas fuentes también han indicado que se están adoptando medidas de forma inmediata para intentar revertir esta situación, entre ellas agilizar altas o intentar que quede ingresado el menor número de pacientes, enviando a casa a todo aquel que no reviste situaciones graves o vitales, para que siga allí el tratamiento o el seguimiento médico de manera ambulatoria.

Igualmente, han recordado que el Hospital de La Vila está inmerso actualmente en unas obras de ampliación y reforma que aportarán en un futuro más camas para aliviar la presión que actualmente soporta este centro hospitalario.

Frente a esta opinión, tanto trabajadores como sindicatos han recordado que estas obras tan solo aportarán 52 nuevas camas de hospitalización, por lo que alertan de que el proyecto "ya nace pequeño": "Si ahora mismo estuviera terminada al ampliación, tendríamos todas las camas ocupadas", afirman, por lo que han hecho un llamamiento para repensar dicho proyecto.