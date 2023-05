El Plan Parcial de Bellas Artes de Altea "podrá ejecutarse sin trabas". Así de contundente se ha mostrado este lunes el concejal de Urbanismo, José Orozco, quien ha añadido que "nunca será revertido, a pesar de que la sentencia que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante promulgó el pasado 12 de enero con la declaración nula del Programa de Actuación Integrada (PAI) del Sector RS-8 Bellas Artes, condenando al Ayuntamiento a declarar la caducidad del mismo y retirando la condición de agente urbanizador a la mercantil Promociones y Finanzas, SL".

Orozco ha añadido que otra de las razones para poder continuar con el plan parcial "es que sus casi 300.000 metros cuadrados de terreno están calificados como suelo urbanizable en el nuevo PGOU que, con toda seguridad, se aprobará definitivamente este verano por la Generalitat Valenciana". El edil de Urbanismo ha indicado igualmente que la sentencia del Juzgado de Alicante "no afecta a la continuidad del proceso urbanístico del PAI", y ha anunciado que su proceso sigue adelante "después de que el Equipo de Gobierno aprobase el proyecto de urbanización definitivo del sector Bellas Artes en la Junta de Gobierno celebrada el pasado día 2".

El titular de Urbanismo ha explicado que ahora "se inician los plazos del programa para llevar a cabo la obra de urbanización del Plan Parcial Bellas Artes, después de la aprobación del proyecto de urbanización y su programación aprobados con anterioridad". Y al respecto, ha añadido que hasta ahora "existía la reclasificación del suelo, la ordenación pormenorizada que data del 2012, y la reparcelación inscrita en el 2013".

Sobre la sentencia del juzgado de Alicante que declaró nulo el PAI, José Orozco ha contestado que "el Ayuntamiento la ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en defensa de los intereses públicos, de planificación del crecimiento urbanístico de nuestro pueblo, y de los intereses de los propietarios de más del 95 por ciento de los terrenos del plan parcial, tal como anunciamos el alcalde Jaume Llinares y yo el pasado 31 de enero", y ha afirmado que “el camino judicial va por una dirección, pero la ejecución del PAI va por otra”.

Comienzo de los plazos

En este sentido, el concejal de Urbanismo ha dicho que "a partir de ahora es cuando comienzan los plazos para que el agente urbanizador haga las obras. Eso no tiene nada que ver con la programación que es lo que atacaba la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante. Pues ‘programación’ no quiere decir que el PAI tenga una reversión. Nosotros hemos recurrido la sentencia -ha repetido- y tal como dijimos, se podría liquidar todo lo que ha hecho el urbanizador hasta ahora y se impulsaría de manera directa por el Ayuntamiento".

José Orozco ha explicado que "ahora, el agente urbanizador ha de ingresar el 10% del aprovechamiento, que son 1,8 millones de euros. A parir de ahí, podrá comenzar las obras". El concejal ha aseverado que este dinero "irá al Patrimonio Municipal para refinanciarnos en la compra o ejecución de viviendas públicas", y ha añadido que "es un Plan Parcial necesario para el pueblo de Altea, por la necesidad de bolsa de viviendas que se incrementaría en 1.220 viviendas aproximadamente, de las que 168 serían de protección pública que ayudarán al acceso de la vivienda de nuestros jóvenes. Estas viviendas se construirán en dos de las tres parcelas de propiedad municipal, pues la tercera va destinada a la construcción de un Centro de Día para mayores", ha apostillado.

Por último, el concejal ha destacado que el desarrollo del PAI Bellas Artes "generará actividad y puestos de trabajo, teniendo en cuenta que el suelo disponible en la actualidad está prácticamente agotado". Y ha recordado que el proyecto de urbanización "se aprobó provisionalmente en mayo de 2020. Cuando se sometió a información pública entonces, la compañía suministradora de la energía, Iberdrola, estableció que el punto de conexión debía ser la sub-estación de La Nucía como nuevo condicionante". Este hecho ha retrasado la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, y el urbanizador ha tenido que redactar el "proyecto del trazado de las líneas eléctricas de alimentación del sector y tramitar los informes favorables de otras administraciones como el Ministerio, Diputación y el Ayuntamiento de La Nucía, ya que el recorrido va por la carretera comarcal CV-760 y atraviesa la autopista AP7".