Trabajan contra reloj, en poco espacio, con agendas que llegan a superar los 180 pacientes diarios, poco personal y, de un tiempo a esta parte, teniendo que lidiar además con otros problemas que nada dependen de ellos, como la falta de camas que arrastra el Hospital Comarcal de la Marina Baixa para atender en condiciones a sus pacientes. Los médicos del servicio de Urgencias de este centro sanitario se han encontrado ahora, además, con otra desagradable sorpresa.

La Conselleria de Sanidad ha penalizado a los facultativos de este servicio, unos 26 profesionales, y los ha dejado sin la paga de productividad correspondiente al año 2022, que asciende a 600 euros, debido a los retrasos que acumula el servicio a la hora de dar el alta a los enfermos o ingresarlos en planta. Así lo ha trasladado la dirección del Departamento de Salud a los propios afectados y a los representantes sindicales, después de que esta misma semana la gran mayoría de trabajadores del centro percibiese el ingreso por este concepto y ellos, no.

"Nos han explicado que el motivo es una penalización porque se tarda mucho en sacar a los pacientes de Urgencias y que, por tanto, no se cumplen los objetivos", explican fuentes de la plantilla, que han lamentado que la Administración no "haya tenido en cuenta los problemas estructurales que tenemos desde hace años en este Hospital por la falta de camas, que nos impiden trabajar de otra manera".

¿De qué problemas estamos hablando? En los últimos meses, este diario se ha hecho eco de numerosas denuncias efectuadas por pacientes, trabajadores y sindicatos sobre la desesperante situación que se repite con demasiada frecuencia en el servicio de Urgencias del hospital vilero, inmerso ahora en unas obras de ampliación y reforma. Principalmente, por los casos de enfermos que tienen que esperar durante horas, o incluso días, en camillas amontonadas en salas o pasillos a que se quede una cama libre en planta para poder ingresar.

Para paliar esta situación, la dirección del Departamento ha habilitado en los últimos tiempos distintas áreas anexas, como la unidad de preingreso UPI, o ampliado de dos a tres pacientes la capacidad de algunas salas, como las denominadas de "nivel 2", para intentar hacer más llevadera la espera a estos enfermos que, no obstante, se ven obligados a permanecer durante horas sin intimidad y sin recibir atención adecuada, tal y como han denunciado los propios profesionales, debido a la falta de espacio para ingresar.

Ante la decisión de la Conselleria de no abonar la productividad al considerar que estos médicos no cumplen los objetivos, desde el sindicato Comisiones Obreras se han unido a las quejas de los propios afectados y han criticado lo que, a su juicio, no es más que "otro maltrato hacia los profesionales de este Hospital". El delegado de CC OO, Juan Ramón Such, ha destacado que todos los médicos de Urgencias "han cumplido y han realizado con creces su trabajo", a lo que ha agregado que, además, "el problema de que los pacientes salgan o no a planta no es de los médicos, sino por la falta de camas, un problema que los facultativos no tienen por qué pagar, cuando están trabajando y haciendo esfuerzos como el que más".

Una reclamación para subsanarlo

Además de los médicos de Urgencias, también se habrían quedado sin cobrar la productividad otros médicos de servicios como Admisión, Oftalmología u Otorrinolaringología, según han confirmado desde CC OO, hasta alcanzar en total a cerca de medio centenar de especialistas, mientras que el resto de sanitarios y trabajadores del centro sí la habrían percibido.

En este caso, desde la Conselleria de Sanidad han afirmado que se trata "de un error" que van a tratar de subsanar en el plazo más breve posible.

El representante de Comisiones Obreras, que también preside la junta de personal del Hospital de la Marina Baixa, ha indicado que se va a presentar una reclamación para pedir que se abone esta paga a todos los médicos que no la han cobrado, incluyendo a los de Urgencias. No obstante, ha señalado que el proceso podría demorarse por un plazo por encima de los 6 meses, por lo que ha exigido "celeridad" y que se les abone cuanto antes.