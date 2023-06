Era un secreto a voces tras lo ocurrido el sábado y se ha hecho efectivo. El apoyo explícito de la concejala de Compromís en Polop, Ángela Fuster, al candidato del PP José Luis Susmozas en el pleno del pasado sábado para que se convirtiera en alcalde no ha quedado solo en dar su voto, sino que la edil valencianista formará parte del nuevo gobierno local. Y lo hará dirigiendo cuatro concejalías y, además, será la primera teniente alcalde de la localidad.

Así lo confirmó a este diario el ya elegido primer edil quien explicó que la regidora se ha incorporado a su gobierno como una concejala más junto a los otros cinco regidores populares. Como ya publicó este diario, Fuster fue la encargada el pasado sábado, en el pleno de investidura, de deshacer el empate que se produjo en las elecciones del 28M entre PSOE y PP con seis concejales cada uno, siendo la de los socialistas la lista más votada. No hubo pacto de izquiedas ni abstención por parte de la edil de Compromís (este último le hubiera dato la Alcaldía a Gabriel Fernández, el socialista que ha sido alcalde los últimos 12 años). Por contra, el voto fue al candidato popular, una decisión que provocó aplausos pero también muchos abucheos en la sesión plenaria.

Pasado ese momento, este lunes se celebraban las primeras reuniones del nuevo gobierno municipal. Entre ellas, la de reparto de delegaciones entre los siete concejales que formarán el nuevo gobierno, seis del PP y Fuster. Susmozas indicó a este diario que la edil de Compromís será la primera teniente de alcalde, es decir, se convierte así en la mano derecha del popular y le sustituirá como alcaldesa cuando el primero se ausente. Además asume Cultura, Turismo, Deportes y Agricultura.

El primer edil explicó a este diario, sobre lo ocurrido en Polop y este apoyo de la formación valencianista, que "las personas van antes que las siglas" y que Fuster había sido "muy valiente" en su decisión que ha terminado con ella como miembro del gobierno local. Por tanto, el acuerdo al que se llegó iba más allá de la investidura. Sobre el nuevo gobierno, Susmozas afirmó que "estamos ya a tope trabajando" para poner "todo al día" y "afrontar muchos asuntos que hay que solucionar".

La decisión que tomó Fuster choca de frente con lo que Compromís había establecido a sus miembros a nivel autonómico y, por ello, la formación nacionalista analizará lo ocurrido en Polop y cuál será el futuro de la concejala de este partido en el municipio; entre las opciones estaría la expulsión de la formación. Así lo explicaron a este diario fuentes de la Ejecutiva Comarcal quienes indicaron que "no estamos de acuerdo" con lo ocurrido el pasado sábado y "no lo esperábamos". Indicaron que el apoyo al PP para que lograra la Alcaldía "no es lo que se había hablado" y lo que ha pasado con otros pactos en otras poblaciones.

Cabe recordar que votar a favor de los populares se fraguó en una a reunión mantenida el jueves entre miembros de Compromís de Polop para votar si se daba el apoyo al PP. La votación "a mano alzada" entre el colectivo y tras valorar las propuestas de acuerdo por PSOE y PP, los resultados fueron solo dos votos a favor del pacto con los socialistas, 12 a favor de decantarlo hacia los populares y dos para la abstención. Y la explicación para justificar esta decisión fue que, dDespués de dos legislaturas en las que se tendió la mano al PSOE para conformar corporación local "sin pedir nada a cambio, recibiendo negativas y prefiriendo pactar con otros", el colectivo Compromís per Polop perdió la confianza en ellos. Lo que acabó con el voto al PP.

Fuentes de la Ejecutiva Comarcal añadieron que se ha elaborado el "borrador de un informe que se debatirá en una reunión" y en el que se explica lo ocurrido en Polop. Así, será enviado a la Comisión de Garantías del partido a nivel autonómico para que "tomen la decisión" pertinente ya que este órgano es el que tiene la postetad para ello. Sobre la mesa existen varias opciones entre las que estaría la expulsión para siempre o temporal de la concejala de Polop de Compromís. Si esto pasara, la edil pasaría a ser concejala no adscrita en la localidad.

Habrá que esperar a ver cuál es la decisión de la formación valencianista sobre el futuro de la regidora de esta localidad que ha vivido un cambio de gobierno tras 12 años de socialismo al frente del Ayuntamiento. Mientras se dirime su futuro dentro del partido, Fuster ya participa en el gobierno como una más.