Hoy arrancan «les Festes d’Agost de La Nucía» 2023 con el «dia de la vespra», tal y como dice el refrán nuciero «qui no fa la vespra, no fa la festa». No son las fiestas patronales, pero sí las más populares al celebrarse en pleno verano, en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció i Sant Roc y se desarrollan cada año del 14 al 18 de agosto. Fiestas que en 2023 han sido declaradas «Fiestas de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana» por parte de la Dirección General de Turismo de la Generalitat, que contribuirá a promocionarlas todavía más.

El 14 de agosto a las 20 horas comenzarán con la tradicional «Entrà de penyes» y el pregón de la reina Marta Ferrer Pérez. Es el acto más esperado por «festers i festeres» que llenarán la plaça Major tras un largo año de espera, junto a la música de les bandetes y el olor a pólvora. Será un acto especial para las cuatro nuevas «penyes» que se incorporan a la vida festera: Els Desfasats, Els Sants, Sense Nord y La Pólvora. Así, La Nucía contará con un total de 39 penyas y 1.200 festeros. El Arrebato, Macaco y Seguridad Social Los conciertos al aire libre en la plaça Major de La Nucía, con entrada libre y gratuita, son uno de los principales atractivos de «les Festes d’Agost» de la localidad. El 14 de agosto, a las 00:30h, abrirá el legendario grupo valenciano de rock Seguridad Social, con sus míticos temas como «Chiquilla». El día 15 será el turno de las nuevas músicas con la macrodiscoteca «Tumbalea» que hará que la gente joven tome la plaça Major a partir de medianoche. Una de las actuaciones más esperadas será la de El Arrebato el miércoles 16 de agosto a media noche. La mezcla de rumba, reggae y funk de Macaco hará bailar a La Nucía el jueves 17 de agosto a partir de las 00:30 horas. La gran orquesta Gravity cerrará las actuaciones musicales el viernes 18. Mascletás y correfoc El 14 de agosto a mediodía tiene lugar la tradicional mascletà y el volteo de campanas anunciarán el inminente comienzo de las fiestas. Pero la pólvora continuará durante los cinco días de fiesta que contarán con seis mascletás, una de ellas nocturna. Habrá mascletà cada día de «les Festes d’Agost» (5) en la plaça Major a medio día, para despertar a los más rezagados. Para los noctámbulos habrá una mascletà nocturna el 16 de agosto a medianoche. El gran Correfoc de Xarxa Teatre pondrá el colofón a «les Festes d’Agost» 2023» en la madrugada del 18 al 19 de agosto. Un espectáculo que fusiona la pólvora, música y teatro de calle por las reviradas calles del casco antiguo de La Nucía, con un apoteósico final sobre la escalinata de la plaça Major. Majorals 2023 y Associació de Penyes Este año los organizadores de las fiestas son «els Majorals 2023- Penya L’Aixeta» con la colaboración de la concejalía de Fiestas y la recién creada «l’Associació de Penyes de La Nucia», la cual nace con el objetivo de potenciar los actos tradicionales y la coordinación de «la festa». Para la penya l’Aixera se trata de su tercera «majoralia», tras las de 2003 y 2015, para la marea verde. Durante todo el año han realizado un extraordinario trabajo para intentar organizar las mejores «Festes d’Agost» posibles, para que la disfrute todo el mundo durante cinco intensos días, tanto de noche como de día. Destacar la gran colaboración que han tenido sus hijos e hijas en esta majoralia «L’Aixeta 3.0». En el completo programa de «les Festes d’Agost 2023» hay actos para todas las edades y gustos, para que todo el mundo pueda disfrutarlas, tanto festeros como no festeros. Disfraces, ofrenda y procesión En el programa de «les Festes d’Agost 2023» los actos tradicionales tendrán también su peso específico y curiosamente los que más gente congregan. Hay actos religiosos, como la procesión Mare de Déu de l’Assumpció i Sant Roc, patronos de las fiestas, mañana martes a las 21 horas. También hay espacio para el folklore y los trajes regionales con la «Ofrena de Flors» el miércoles y las posteriores danzas en la plaça Major. En este acto los festeros cambian su indumentaria por los tradicionales trajes de «nuciers» y «nucieres» con espardenyes, faixes, mantons, saragüells… Sin duda el acto que más espectadores reúne cada año es la Cabalgata de Disfraces del 17 de agosto, que recorre la avenida Carretera. Cada penya confecciona sus disfraces y carrozas de forma artesanal sobre diferentes temáticas. La Cabalgata es un desfile que llena de música, color y humor por las principales avenidas de La Nucía. Las penyas compiten con sus disfraces y carrozas artesanales por los premios cada año. Numeroso público llena las sillas gratuitas que el Ayuntamiento instala en la avenida Marina Baixa y Carretera. El relevo festero se producirá el viernes 18 de agosto con el «canvi de Majoralia». En este acto la Penya Els Penjats asumirá la Majoralia 2024 de «les Festes d’Agost de La Nucía», tomando el relevo fester dels Majorals 2023- Penya L’Aixeta. El concurso de Instagram #LaNuciaenFestes premiará a la mejor foto Las concejalías de Redes Sociales, Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de La Nucía han organizado el VIII Concurso Fotográfico de Instagram #LaNuciaEnFestes en el que podrá participar cualquier persona de forma gratuita. Este certamen de fotografía con teléfono móvil con la aplicación de Instagram contará con un único premio de una noche para dos personas en el Hotel Barceló (5 estrellas) de La Nucía. El objetivo de este certamen es realizar un concurso online entre la comunidad de seguidores de @LaNuciaes, con el fin de plasmar a través de las fotos los diferentes actos de «les Festes d’Agost» 2023. El plazo de publicación de las fotos es hasta el 8 de septiembre. Requisitos Para poder participar en este VIII Concurso Fotográfico de Instagram #LaNuciaEnFestes el primer requisito es contar con la aplicación gratuita de Instagram en el smartphone (teléfono móvil). El segundo requisito es ser seguidor del perfil de La Nucía en Instagram @LaNuciaes. El tercer requisito para poder participar es etiquetar la foto que se quiera presentar a concurso con el hashtag #LaNuciaEnFestes en la descripción de la foto. El cuarto requisito será geolocalizarla, indicar su ubicación. Además, se valorará también si la foto se comparte en Twitter. Consulta las bases aquí. «La Nucía se transforma por y para la festa, durante cinco intensos días» Bernabé Cano, alcalde de La Nucía Desde hace 22 años Bernabé Cano compagina su labor como alcalde de La Nucía con la de festero cada mes de agosto, con la llegada de «les Festes d’Agost». Cano afirma que el pueblo de La Nucía se transforma por y para sus fiestas mayores y da la bienvenida a las cuatro nuevas penyas, que se incorporan a «la festa» en 2023, lo cual «habla de la renovación constante de la festa, que se vive casi desde la cuna». El primer edil dedica palabras de agradecimiento hacia els Majorals 2023- Penya l’Aixeta por «su gran labor durante todo el año para ofrecernos un gran programa de fiestas». De igual forma, resaltó la importancia de que «les Festes d’Agost» hayan sido reconocidas como Fiestas de Interés Turísico Local por la Generalitat, así como de la creación por los propios festeros de l’Associació de Penyes, que contribuirá a la «coordinación y potenciación de los actos tradicionales para que nunca desaparezcan». ¿Cómo llegan «les Festes d’Agost» 2023? Pues con mucha ilusión y ganas, como todos los festeros y festeras. La Nucía se transforma por y para la festa, durante cinco intensos días, donde las penyas y festeros toman las calles, acompañados por la música de les bandetes y el olor a pólvora de les despertaes y mascletaes. Hay muchas ganas de disfrutarlas tanto de noche como de día. ¿Son muchos festeros? Son ya 39 penyas y más de 1.200 festeros y festeras. De todas las edades, casi desde bebés hasta los más veteranos de más de 80 años. De hecho este año se incorporan cuatro nuevas penyas, lo que demuestra la buena salud de la «festa» de La Nucía. Además ahora con la recién creada «Associació de Penyes», los festeros tenemos una entidad que nos representa y que trabaja para mejorar la coordinación y potenciación de los actos tradicionales para que nunca desaparezcan. ¿Es fácil integrarse en la «Festa»? «Les Festes d’Agost» son unas fiestas donde nadie se siente extraño y donde es muy fácil integrarse, ya que todos los actos son abiertos y gratuitos. Al ser en agosto nos visitan muchos turistas y gente de otras poblaciones que están de vacaciones en La Nucía y comarca. Todo el que viene alguna vez repite ya sea por el correfoc, ofrenda y danzas o por las orquestas y conciertos en la plaça Major. Hay actos para todas las edades. ¿Qué actos recomendaría? Para el visitante o turista que nos visita en estos señalados días, sin duda los actos tradicionales y la pólvora. Este año contamos con cinco mascletaes en la plaça Major y una nocturna el día 16, que congregan gran número de turistas, especialmente extranjeros, al igual que el Correfoc. La ofrenda de flores y danzas, con los trajes tradicionales de «nucier i nuciera» también reúnen gran número de público. Y sobre todo la Cabalgata de Disfraces del 17 de agosto, un referente y una seña de identidad de nuestra fiesta. ¿Fiestas que estrenan distintivo de Interés Turístico de la Generalitat? Desde Turismo y Fiestas y la propia Associació se ha hecho un gran trabajo para conseguir la declaración de Fiestas de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana por parte de la Dirección General de Turismo de la Generalitat Valenciana. Una distinción importante que destaca el atractivo de «les festes d’Agost» por cuidar de las tradiciones populares, conservar nuestra cultura y promocionar turísticamente la población a través de la «festa». Ahora seguiremos trabajando para conseguir el dintintivo provincial y autonómio, ya que «les festes» son una gran oportunidad de promoción turística para cualquier municipio. «Ser Reina siempre empieza como un sueño, pero además es un orgullo» Marta Ferrer Pérez, Reina de «les Festes d’Agost» 2023 Después de la coronación del sábado, tendrás un cúmulo de sensaciones, ¿cómo viviste ese momento? ¿Qué siente al haber sido coronada como la Reina de las fiestas? Los días previos he estado nerviosa, es inevitable, pero sabía que todo iba a salir bien. Me siento muy contenta y emocionada. ¿Te imaginaste alguna vez siendo Reina de «les Festes d’Agost» de La Nucía? ¿Dirías que has cumplido un sueño? Como casi todas las niñas que forman parte de alguna penya en La Nucía he jugado a ser reina de pequeña. Sabía que algún día formaría parte de una Corte de Honor pero para ser Reina dependía de muchos factores. Ahora puedo decir que he cumplido el sueño más bonito de todos. Teresa Mercado Llorens, reina del 2020, ¿te ha dado algún consejo para tu reinado? Teresa me ha dicho que disfrute cada momento porque pasa volando. ¿Por qué querías ser Reina? ¿Qué funciones tienes que desempeñar en tu cargo? Ser Reina siempre empieza como un sueño, pero además es un orgullo. El papel durante mi reinado es acudir a todos los actos que organiza el ayuntamiento, la Asociación de Penyas o los propios mayorales. Preséntanos a tus Damas de Honor y cuéntanos por qué has elegido a cada una Marta García es maravillosa y desde el momento en el que nos conocimos conectamos al 100%; Sofía Violeta y Antonella Collados son compañeras del colegio y chicas fantásticas; Sofía Chamorro es el torbellino y mi vecina; Andrea Pérez es la más formal de todas y la conocí en la banda de música; y Adriana Devesa es la conciliadora del grupo y le hacía una ilusión tremenda ser Dama. ¿Cuántos años llevas participando en las fiestas ? ¿Y tu familia? ¿A qué penya pertenecéis? Somos de la penya L’Aixeta desde 2015 pero siempre hemos estado vinculados a las fiestas, ya sea penya en Benidorm o en Callosa d’en Sarrià. ¿Estás nerviosa por el pregón de esta noche? ¿Cómo vives las horas previas? Estoy un poco nerviosa, pero como todos los actos celebrados hasta ahora seguro que sale genial. Me siento cómoda y con mucha naturalidad. ¿Cuál es el acto que con más emoción esperas vivir de estas fiestas? Después de la coronación, que ha sido genial, la ofrenda de flores es el acto más bonito de todos. Programa de actos 2023 Lunes 14 de agosto 10,00 h. Concentración Coches Antiguos en plaça l’Almàssera 13,00 h. Mascletà a cargo de la Pirotecnia Vulcano en la plaça Major 20,00 h. Entrà de Penyes y Pregón de la reina de las fiestas en la plaça Major 00,30 h. Concierto de “Seguridad Social” en la plaça Major Martes 15 de agosto 14,00 h. Mascletà a cargo de la Pirotecnia Vulcano en la plaça Major 17,30 h. Gran Partida de Pilota Valenciana en el carrer Joaquín Berenguer 21,00 h. Procesión en honor a la “Mare de Déu de l’Assumpció i Sant Roc”, y después espectáculo pirotécnico y multimedia a cargo de Xarxa Teatre en la plaça Major 24,00 h. “Macrodiscoteca” Tumbalea en la plaça Major Miércoles 16 de agosto 14,00 h. Mascletà a cargo de la Pirotecnia Vulcano en la plaça Major 20,00 h. Ofrenda de Flores en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció desde plaça Sant Antoni 23,30 h. Mascletà Nocturna a cargo de la Pirotecnia Vulcano en el Planet 24,30 h. Concierto de “El Arrebato” en la plaça Major Jueves 17 de agosto 12,00 h. “Concentració de penyes i bandes” de música en la Capelleta de Sant Rafel 13,00 h. Entrà de bandes por las calles de La Nucía 14,00 h. Mascletà a cargo de la Pirotecnia Vulcano en la plaça Major 20,00 h. Gran cabalgata de disfraces por las avenidas Marina Baixa y Carretera 24,30 h. Concierto de “Macaco” en la plaça Major Viernes 18 de agosto 14,00 h. Mascletà a cargo de la Pirotecnia Peñarroja en la plaça Major 19,30 h. Actuación del grupo de “Mariachis” “Los Caporales” en la plaça Major 23,30 h. Actuación de la orquesta “Gravity” en la plaça Major. 02,30 h. Cambio de mayoralía y traspaso del testigo festero als Majorals 2024- Penya Els Penjats 03,30 h. Correfoc a cargo del Xarxa Teatre Ve a La Nucía y disfruta de sus fiestas de agosto.