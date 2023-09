Conocer cuántas personas entran a la playa, en qué horarios lo hacen y qué día de la semana prefieren y hacerlo gracias a una cámara parecía cosa de ciencia ficción, pero en Benidorm ya es una realidad. Como si de un capítulo de la conocida serie futurista "Black Mirror" se tratase el Ayuntamiento benidormense ha puesto en marcha un sistema de control de acceso a la playa de Poniente que les permite realizar un análisis inmediato de las entradas y salidas que se producen en el concurrido arenal.

A través de una red de 20 cámaras, dispuestas entre las entradas al litoral del Parque de Elche y del barranco de la "Vela Blanca", los ingenieros encargados de la recolección de datos observan desde una sala de control ubicada en el consistorio el movimiento que produce la llegada de bañistas a esta concurrida playa. El procedimiento les permite conocer a tiempo real en qué punto se encuentra la capacidad del arenal, cuántos bañistas hay y el punto de acceso más utilizado durante el día.

El programa, que ha dado comienzo este verano, ha advertido que solo durante los meses de julio y agosto visitaron la playa de Poniente cerca de un millón de personas que supusieron más de 20.000 bañistas diarios durante el mes de agosto y 11.000 en julio. El punto más utilizado por los usuarios para entrar al arenal fue el del Parque de Elche, con 260.200 accesos en los meses de verano.

Las cámaras cuentan con un software de conteo y control de objetos el cual, desde el anonimato, permite reconocer sin problema a todos los individuos incluso cuando se trata de grupos grandes que van muy juntos o que van cargados con sillas o sombrillas. Las grabaciones se conservan durante 10 días y posteriormente son eliminadas ya que el recuento se realiza en directo mediante un "dashboard".

La elección de la playa para la puesta en marcha de esta primera fase del proyecto "Sistemas de análisis de imágenes y datos en zonas de gran afluencia turística", incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística "Benidorm DTI + Seguro" no ha sido casualidad. Este tramo de playa de 1,5 kilómetros está dispuesto de una forma en la que los accesos están muy señalados y no hay forma de entrar si no es utilizando sus pasarelas o escaleras lo cual permite extraer datos muy fiables utilizando una disposición de cámaras menos compleja.

Este nuevo sistema de cámaras permite al consistorio tener una radiografía completa de la afluencia de personas que visitan las playas y, por tanto, de la ocupación de las mismas, "las 24 horas del día los 365 días del año", tal y como ha señalado el alcalde de Benidorm, Toni Pérez.

Pérez ha explicado que a partir de ese conocimiento del dato que ofrece "la innovación, la tecnología y la gobernanza" se van a poder "tomar decisiones certeras". Entre ellas, el primer edil asegura que se podrán ordenar y ajustar con más precisión los servicios de las playas, reaccionar ante posibles situaciones de emergencia o tener "un nuevo indicador para el cálculo de la población flotante, especialmente de las personas que pasan el día en Benidorm pero no pernoctan en la ciudad".

Segunda fase

Tras la implementación de este sistema de monitorización a través de cámaras para medir la afluencia de personas en la playa de Poniente, el Ayuntamiento de Benidorm tiene previsto continuar ampliando la red de dispositivos hasta extenderlo por todo el litoral del municipio. El siguiente paso de este proyecto es poner en funcionamiento este software en la playa de Levante.

Antes de ello el consistorio se ha marcado como objetivo finalizar la primera fase que aún tiene previsto llegar a la playa del Mal Pas, una actuación que se ha pospuesto hasta superar la temporada alta ya que requiere una pequeña operativa tecnológica en el Paseo de Colón.

Una vez se complete esta primera fase la previsión es "llegar con esta tecnología a todo el frente litoral", asegura Pérez. Una actuación que incluiría el tramo de Poniente ya a toda la playa de Levante.

Esta segunda fase formará parte de las actuaciones del proyecto Red.es y cuenta con una mayor complejidad de implementación debido a cómo se estructuran los accesos a Levante y al tramo de Poniente que va desde el final del paseo hasta Tamarindos. La entrada a este arenal, a diferencia del de Poniente, puede realizarse desde cualquier punto de la acera lo cual supone que la configuración e instalación del sistema de cámaras deba adaptarse a esta peculiaridad.

Ante este reto el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, espera que el inicio de esta operativa no supere el próximo año 2024 aunque la puesta en marcha final podría demorarse en el tiempo debido a la complejidad que presenta el acceso.