Disfrutar de unas fiestas patronales en Altea libres de agresiones sexuales y homófobas. Con esta proposición, los departamentos de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento han diseñado un operativo especial para evitar cualquier agresión de estos tipos, en donde destacan la instalación de puntos Violeta y Arco Iris durante el fin de semana del 22 al 24 próximos, días de mayor afluencia de gente por los actos que se celebran.

La concejala de estas dos áreas, Anna Lanuza, ha señalado este jueves que los puntos Violeta y Arco Iris estarán en los aledaños de la Carpa Festera, y que estos “permanecerán abiertas entre las doce de la noche del viernes día 22 y las cuatro de la madrugada del sábado, y desde las doce de la noche del día 23 a las 4:00 horas del domingo 24 para orientar, dar información, y atender a cuantos ciudadanos se aproximen para informarse o pedir auxilio ante una posible agresión sexista u homófoba, que en tal caso nuestra misión sería llamar a los agentes de la Policía Local o de la Guardia Civil para que actúen”.

Lanuza ha presentado el operativo acompañada por técnicos de los departamentos municipales que dirige y de la Cruz Roja. La edil ha indicado en su comparecencia que los puntos Violeta “estarán gestionados por voluntarios especializados de la Cruz Roja”. Sobre este espacio, ha manifestado que es “un espacio seguro para que las mujeres que se sientan agredidas puedan encontrar información y atención”. En cuanto a los puntos Arco Iris, la concejala ha dado a conocer que “se instalan en las fiestas de Altea por primera vez para luchar contra la homofobia”, y que su gestión “correrá a cargo de voluntarios de las asociaciones Alicante Entiende y La Vila Diversitat”. La concejala ha concretado que los puntos Arco Iris “están para dar información, asesorar y atender a personas del colectivo LGTBI+ que puedan sufrir algún tipo de insulto o agresión, y además para dar información sobre las entidades de apoyo a dicho colectivo”.

Integración para personas con diversidad funcional

Por otro lado, Anna Lanuza ha anunciado que este año habrá en las fiestas un servicio novedoso: “gracias a la iniciativa de nuestra colaboración con la Concejalía de Fiestas, se reservará en la Carpa Festera un espacio de atención a las personas con diversidad funcional y un área de acceso para que estas personas puedan encontrarse cómodas, disfrutar de los espectáculos de la mejor manera posible, y tengan fácil su entrada, vayan solos o acompañados. Este espacio será común, aunque tendrán preferencia la personas que padezcan algún tipo de dificultad de movilidad o auditiva”, ha apostillado.

Anna Lanuza ha añadido que el viernes día 22 “habrá un espacio de la UPCA, Unidad de Prevención de Conductas Adictivas, que depende de Bienestar Social, en el que se informará de las adicciones en cualquier vertiente de las mismas”, ha recordado que “se ha de tener presente siempre el número de teléfono 112 y la aplicación Alertcops para denunciar cualquier tipo de agresión”. En este sentido, la concejala de Igualdad y Bienestar Social ha destacado que la aplicación “es fácil de descargar, y además comunica con la policía en tiempo real mostrando la geolocalización de la persona que pueda estar en una situación de emergencia, que sea agredida o que pueda estar presenciando una agresión”, y ha remarcado que Altea “es uno de los municipios pioneros en la instalación de los puntos Violeta y Arco Iris en fiestas y eventos como el que hubo en agosto con el Castell de l’Olla”.

Campaña de reciclado en contra de la violencia sexista

Por último, la concejala ha dado ha conocer la campaña conjunta que se ha preparado entre la Concejalía de Igualdad y la Federació de Moros i Cristians Sant Blai para mantener la fiestas libres de agresiones sexuales y homófobas. Sobre la misma, Lanuza ha indicado que “se repartirán entre los festeros 3.000 vasos de plástico reciclables en los que figurará el lema ‘No es no. Altea por unas fiestas libres de violencia sexual y machista’ acompañado por frases contra las agresiones como ‘no a los que invaden tu espacio’ y ‘que passa que ara ja no vols?’. Se trata de conseguir que la atención, y el aviso recaiga sobre el agresor y no sobre la víctima, que está estigmatizada, además de que es a quien se le juzgan sus acciones”, ha apostillado.

La campaña también cuenta con la novedad de que se colocarán contenedores de recogida de plástico en las 18 “filaes” existentes para la recogida del plástico. Anna Lanuza ha explicado que todos los días de las fiestas, entre el 22 y el 26 de este mes, “se recogerán los elementos de plástico depositados en los contenedores. Una vez finalizadas las fiestas, se valorará lo recogido, y la recaudación se destinará irá destinado a un fin social de lucha contra las violencias machistas: dotar de material a la Sala Amable que existe en las dependencias del cuartel de la Guardia Civil de Altea, que tiene por objeto evitar a los hijos e hijas menores de las víctimas de violencia de género tener que presenciar momentos delicados como pueden ser los interrogatorios a su progenitora”. Ha concluido la concejala de Igualdad.