Agua depurada y tratada para regar los jardines o baldear las instalaciones de una comunidad de propietarios. El Ayuntamiento de Benidorm extenderá una red de agua reutilizada por la ciudad para posibilitar que los vecinos hagan uso de este recurso hídrico para sus jardines y ahorrar tanto en la factura como en el gasto de agua anual. Un plan que ya está en marcha con las primeras tuberías instaladas en la avenida Beniardà o la calle Marina Alta y Marina Baixa.

La medida se incluye dentro del Plan de Renaturalización para el que Benidorm ha logrado 3,3 millones de euros de los fondos europeos. Así, esa red de tuberías se irá extendiendo poco a poco por la ciudad para que pueda llegar a las urbanizaciones y comunidades de vecinos de todos los barrios. El objetivo no es otro que usar de manera más eficiente los recursos hídricos que tiene el municipio y también que los residentes puedan ahorrar en la factura del agua de los edificios.

Así lo explica a este diario el concejal de Ciclo Hídrico, José Ramón González de Zárate, quien apunta que la previsión es trabajar en esta actuación durante 2024 y que en 2025 ya esté "completamente ejecutada" para que se pueda comenzar a utilizar.

El uso de agua reutilizada para regar o baldear ya es una realidad en la ciudad porque tanto la empresa concesionaria del servicio de parques y jardines como de limpieza viaria ya hacen uso de este tipo de recurso en las calles y zonas verdes del municipio desde hace años. Ahora, según el edil, la idea es que esa práctica se extienda al ámbito privado, es decir, a las comunidades de vecinos que tienen áreas verdes en sus edificios y zonas comunes que se tienen que limpiar y para las que ahora se utiliza agua potable.

Y, ¿cómo se consigue? El proyecto que prepara el Ayuntamiento consiste en extender tuberías por las dos zonas en las que se divide la ciudad, Poniente y Levante. El concejal indica que "una de ellas arranca de la avenida Beniardà para recorrer toda la Aigüera y llegar al centro y Emilio Ortuño". La otra se extenderá por la avenida de Europa hasta la calle Gerona y alrededores, una de las zonas con más edificios con grandes instalaciones de zonas verdes o comunes.

"Benidorm es una ciudad vertical y eso supone que hay muchas comunidades de vecinos con mucho espacio alrededor del edificio en el que hay zonas verdes o con piedras y hormigón que se podrían limpiar con este agua". Además recalca que "los propios hoteles también podrían usar este sistema con el ahorro que puede suponer para ellos al tener mucho espacio en las zonas como las piscinas".

Así, el agua reutilizada se obtiene en Benidorm de la depuradora. Allí se trata el agua que llega de la red de alcantarillado para que pueda ser utilizada para el riego y, además, "se vuelve a filtrar por la desaladora" para que, en el caso de no usarla, se pueda tirar al mar el excedente. El recurso hídrico que se genera es usado por los regantes. Pero mucha de ella no llega a usarse por lo que, para que no se desperdicie, será la que se destine a esa red de agua reutilizada.

"Los regantes y con el baldeo que realiza el Ayuntamiento solo se utiliza un 30 % del cómputo anual de agua que se regenera", indicó González de Zárate. Por tanto, queda "un 70 % que es el que se puede usar para este sistema" antes de que acabe en el mar. La medida pretende además generar ahorro en el gasto de agua potable: "Es fundamental trabajar para ahorrar agua y gastar menos, sobre todo en la época en la que nos encontramos. Benidorm tiene recursos suficientes pero tenemos que ser responsables y previsores", indicó el edil. El cálculo es que "el ahorro de uso de agua potable de un edificio de una comunidad de vecinos sea entre un 20 y un 30 %".

El ahorro de agua potable que supondrá este sistema no es el único beneficio. Además, las comunidades de propietarios pagarán menos en la factura por este servicio, según el edil. El precio medio del agua potable en Benidorm se sitúa en 1,5 euros por metro cúbico; el del agua reutilizada está entre 0,35 y 0,5 euros por metro cúbico, según los datos aportados por la Concejalía de Cicló Hídrico. El gasto aparecería en los recibos del agua comunes especificando que es agua reutilizada. "La intención es que se use para el riego y también para la limpieza de la propia urbanización", explica el concejal.

Primeras canalizaciones

El Ayuntamiento ya ha comenzado a instalar las primeras canalizaciones en las avenidas y calles que están en obras o acaban de terminar, como la avenida Beniardà, Marina Alta o Marina Baixa. Todas ellas tienen que acabar conectadas con la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales). Así, la intención es "crear una red potente y aprovechar en las que se va a levantar el pavimento para colocar ya las tuberías", como será el caso de la primera línea de Levante, pendiente de obras para mejorar los colectores.

Con todo, como el consistorio ya usa este tipo de agua para sus parques y jardines y para el baldeo, hay otros puntos en los que ya existen bocas de agua instaladas y marcadas con color violeta. Se pueden ver en el Trinquet, el Salt de l'Aigüa y la avenida Adolfo Suárez: "Esas son las que usan las concesionarias", apunta el edil. Además, hay tres más que ya están preparadas: dos en El Moralet y uno en el parque de Foietes; los tres se usan exclusivamente para regar estas zonas verdes.

El proyecto de renaturalización de Benidorm, llamado "Verde y Agua: Enraizamiento de Benidorm en su Entorno Natural", que logró 3,3 millones de euros de los fondos europeos incluye además de esta red de agua reutilizada, aumentar el número de árboles en las calles y parques para los que también se prevé usar este tipo de recurso hídrico. En los últimos años, la superficie natural del municipio se ha más que duplicado. Así, según las últimas cifras oficiales municipales de 2022, hay 2 millones de metros cuadrados de jardines y zonas verdes en la vía pública; en 2020 eran 732.000 metros cuadrados; en 2012 solo eran 350.000 metros cuadrados.

En cuanto a los árboles, hace una década había 10.900 en la ciudad; en 2020 eran 17.725; en 2022 se llegó a los 20.000 ejemplares, cifra que ha seguido aumentando y que se incrementará con este proyecto. Por ello, Benidorm tiene que tener presente cómo regar toda esa masa verde, para lo que el proyecto de reutilizar el agua "es muy importante para seguir gestionando de forma efectiva los recursos que tenemos, indica el concejal de Ciclo Hídrico.