Ampliar el servicio de taxis que se oferta en las ciudades para cubrir la demanda existente y que los turistas no se vayan con mal sabor de boca. Esta ha sido una de las reivindicaciones que la patronal hotelera Hosbec ha puesto sobre la mesa en su tradicional balance del año turístico. Y no ha sido la única porque el presidente de la entidad Fede Fuster ha incidido en la necesidad de regular las viviendas de uso turístico para acabar con aquellos que no cumplen con la normativa.

Como cada año, Hosbec realiza un encuentro en vísperas de la Navidad donde se hace un balance del año que acaba y también cuáles son los retos o las peticiones que los hoteleros tienen y que lanzan a los políticos presentes en el mismo. En esta ocasión se celebra por primera vez fuera de Benidorm y ha sido en Calp y acudieron el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; la consellera de Turismo, Nuria Montes; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; así como la alcaldesa calpina Ana Sala; entre otros representantes de la sociedad civil, turística y empresaria. Así, este año, Fuster puso el acento en el transporte y no solo en la necesidad de "mejoras en las infraestructuras para vertebrar mejor el territorio", la alta velocidad de trenes o poner el ojo en seguir mejorando los aeropuertos, sino también en materia de comunicaciones con "no tan grandes inversiones". Los hoteleros creen necesario regular y ordenar el servicio de taxis en las ciudades que son destino de millones de turistas al año y donde además también es importante para los residentes. Cómo funciona actualmente este transporte, según Fuster, "es el único punto negro en la evaluación de los turistas al que me sumo como residente". Así califica como "inaceptable" lo que ocurre en las ciudades actualmente. Pero, ¿en qué sentido cree el sector que es necesario regular este servicio? El responsable de Hosbec explicó a este diario que "quizá habría que ampliar el número de licencias para que cubran la demanda actual. Es evidente que faltan en algunas ciudades" como sería el caso de Alicante o Valencia. Y también que "habría que controlar que las existentes funcionan correctamente y cumplen con la normativa". Para ello aboga por crear "un espacio de diálogo con las asociaciones de taxis y las administraciones para intentar buscar soluciones" que hagan que el servicio no sea ese punto negro al que se refirió. "La flota de taxis en la actualidad es insuficiente para la demanda que hay en determinados momentos en algunas zonas" como sería el caso de los fines de semana o el verano. "Vemos cómo los clientes pasan sus vacaciones, se van y siempre ponen un pero en el transporte en este sentido", añade. Esta no fue la única petición que Hosbec realiza a las administraciones públicas. "Si hay algo que nos mantiene extremadamente preocupados y que de verdad pone en peligro nuestra actividad es la falta de regulación y control de las viviendas de uso turístico", explica Fede Fuster. "Hace años que venimos denunciando la situación y el tiempo nos está dando la razón", agrega. Así pone ejemplos como que "Cataluña y Madrid ya lo han regulado. Andalucía y Mallorca están en ello y nosotros ni hemos empezado". Y a nivel internacional, "otros países como Portugal o Bélgica nos han tomado la delantera y el caso de éxito de Nueva York es brutal", destaca. En "Manhattan están volviendo los residentes, volviendo a vivir en casas residenciales. Podemos recuperar las ciudades y en las casas pueden volver a vivir personas incluso quizá los trabajadores podrían vivir en la misma ciudad donde trabajan", apunta en su intervención. Y, ¿cómo? Pues la patronal hotelera ha puesto sobre la mesa en reiteradas ocasiones que hace falta una regulación en este sentido y que implique a todas las partes: "Hay que tomar medidas reservando el derecho de las empresas gestoras de viviendas de uso turístico. Las hay con grandes profesionales al frente que están dispuestas a participar de una regulación coherente y razonable" que "cierre las puertas a una economía que ya no tiene nada de sumergida porque campa a sus anchas y con impunidad que da auténtica vergüenza". Fuster ha sido reivindicativo como la era su antecesor en el cargo, Toni Mayor, y así lleva un año desde que accedió a la Presidencia. Aunque asegura que hasta ahora no ha apretado el acelerador en este sentido: "Ha sido un año en el que he sido prudente, sin meterme en charcos. No me he movido mucho, he pronunciado y medido a todo el ecosistema turístico y empresarial. En 2024 toca dejar atrás la prudencia, quitarme los ruedines y a moverme de verdad. La Comunidad Valenciana es pequeña y el 'Hosbec móvil' corre mucho", apunta. Desestacionalización Entre los retos que se ha marcado el sector para 2024 está la desestacionalización del turismo, "una de las principales motivaciones para este año". Se traduce en "apostar por iniciativas que fomenten la elección de nuestros destinos todo el año, como la apuesta por la continuidad del Bono viaje que hará que podamos seguir disponiendo de incentivos para realizar estancias durante las épocas de menor demanda". En cuanto al 2023, Fuster alega que ha sido "muy bueno a efectos turísticos a pesar de la incertidumbre que nos mantiene en el filo cada día. El mercado nos ha dado su respaldo demostrando de nuevo que el turismo es un bien de primera necesidad y que todos estamos dispuestos a muchos sacrificios, menos a renunciar a las vacaciones". Y así seguirá previsiblemente el próximo año: "Parece, por el volumen de reservas, que el 2024 va por muy buen camino". Recalca que ha sido "un año clave, y no solo por los resultados de la actividad turística sino porque hemos visto cumplida una de nuestras reivindicaciones: la derogación de la mal llamada de la tasa turística". Y es que "con las cosas de comer, no se puede jugar. Y del turismo comemos todos". Destaca también los cambios vividos dentro de la propia asociación, primero con la marcha de Mayor y después con la de la actual consellera Nuria Montes. El acto ha servido para, además, para entregar los primeros premios de Sostenibilidad Turística y las distinciones de Excelencia en gestión alimentaria e hídrica, en la que ha sido su cuarta edición. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha puesto en valor la unidad y fortaleza del sector y ha hecho un repaso de los principales logros conseguidos durante el 2023 y nuevos objetivos para el 2024 que afronta el turismo de la Comunidad. El máximo responsable del Consell también recalcó esa derogación de la tasa turística o el anuncio de la ampliación del puerto de València o el trabajo para lograr vuelos con EEUU. Mazón apunta que se va a seguir trabajando por el fomento de la sostenibilidad de las empresas mediante "nuevos incentivos fiscales" y conseguir posicionar a la Comunidad a nivel internacional como el "primer destino sostenible certificado en el mundo". Así indica que "si las empresas están preparadas, el Gobierno valenciano apostará por ello". Y también adelantó, sobre otro tema que preocupa al sector, que "no nos quedaremos parados nunca" en la "lucha para lograr unas condiciones del Imserso razonables". Para el presidente del Consell es "fundamental no caer en la autosatisfacción y buscar siempre el siguiente objetivo". El presidente de la Diputación y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, resalta esa derogación de la tasa turística, "una reclamación de todo el sector en bloque, porque este gravamen no dejaba de ser un impuesto ideológico y sectario que penalizaba al alojativo regulado". La supresión de este impuesto ha supuesto" una excelente noticia y el hecho de que haya sido un proceso rápido y eficaz por parte de la Generalitat ha ofrecido seguridad y confianza tanto a las agencias, touroperadores y empresarios, como a los viajeros". Ahora, "uno de nuestros principales ejes de acción ha de ser la sostenibilidad, uno de los pilares fundamentales por los que están apostando los municipios de la provincia, con el apoyo y sustento del Patronato Provincial de Turismo", apunta Pérez. Así como "potenciar la colaboración público-privada para hacer de las ciudades y de las pequeñas poblaciones destinos amables y sostenibles, tanto para la ciudadanía como para el turista".