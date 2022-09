La vuelta a la “normalidad de mediados de septiembre” pese a que en Alicante siga siendo intenso el flujo de turistas, españoles y extranjeros, gracias al buen tiempo, no impide que a determinadas horas del día sea un suplicio coger un taxi en Alicante. Minutos de espera que se hacen eternos desde que contactas, o crees que has contactado con la centralita oficial. El hecho de que ha vuelto la obligación del día de libranza semanal (cada jornada deben descansar 106 profesionales según la legislación autonómica) y, según los taxistas, el que otros medios de transporte como el autobús o el tranvía no refuercen sus servicios lastran un transporte público que parece insuficiente para una ciudad de 340.000 habitantes en medio de un área metropolitana que acerca la clientela potencial al medio millón de habitantes y para la que hay en total 537 licencias. No obstante, en horas punta y sobre todo las noches de las madrugadas del fin semana encontrar taxi es una odisea.

Los taxistas admiten que el verano ha sido duro y faltaron coches debido que aumentó la demanda turística y, debido a la falta de autobuses y tranvías, muchos usuarios no habituales del taxi reclamaron servicios. “Es cierto que, como a todos, la demanda nos superó por el buen comportamiento del turismo. Ahí están los datos de la hostelería que se quedó sin personal y en el taxi pasó algo parecido porque también se mantiene el que los taxis no puedan superar las 16 horas en la calle”, explican fuentes de la junta directiva de Radio Tele Taxi, o que, por ejemplo, que la Conselleria de Transportes haya eliminado la posibilidad de toda la flota pueda trabajar a partir de las 14 horas los fines de semana. El día obligatorio de libranza semanal que el colectivo ha tenido que recuperar desde la semana pasada complica, pese a que se espera una caída de la demanda a partir de ahora, la situación. La normativa obliga a que todos los días del año descansen 106 taxistas, aunque hasta mediados de octubre se mantiene un refuerzo que reduce esa cifra hasta los 53 conductores diarios. “Creemos que puede ser suficiente si el resto de los medios de transportes también refuerzan sus frecuencias”, señalan desde la directiva. Otra posibilidad es que la Generalitat elimine las limitaciones horarias, por ejemplo, a los taxistas autónomos y un coche pueda circular 24 horas pero con diferentes conductores, “pero también es cierto que los taxistas no podemos soportar todo el peso de una demanda que este verano nos ha sorprendido a todos”. Los taxistas descartan pedir más licencias para cubrir la demanda y el Consell tampoco lo contempla En cuanto a las quejas de algunos usuarios por el tiempo de espera para recibir la confirmación del taxi, desde Radio Tele Taxi matizan dos situaciones diferentes. Por un lado, sostienen, que muchos clientes creen que llaman por teléfono a la centralita oficial, pero en realidad lo que están haciendo es contactar con un buscador de reservas que para cuando ha recogido determinado número de reservas. Además, desde el colectivo sostienen que “la sensación de tiempo de espera no siempre coincide con el tiempo real. Es decir, que cuando un tiene prisa y espera dos minutos se convierten en diez”. Los taxistas recuerdan, por otra parte, existe también la posibilidad de solicitar un servicio de transporte mediante una aplicación. Lo que no ha retirado de las calles a los taxistas es la subida de hasta un 70% del precio del gasóleo en los últimos meses, cuando a ellos solo se les ha permitido aumentar un 2,7% el precio medio del viaje. “Todo lo contrario. Desde el verano estamos trabajando muy bien”. Los taxistas de Alicante descartan pedir una ampliación de licencias a la Generalitat Valenciana, competente en la prestación de este servicio público en la ciudad, al considerar el colectivo que el exceso de demanda que les tiene desbordados es una cuestión puntual que se ciñe al verano tras recuperarse el turismo y los eventos que se vieron frenados por la pandemia, lo que ha multiplicado los desplazamientos a estaciones, aeropuerto y lugares de celebración de actividades. Esto deja desasistidas las paradas a algunas horas, con esperas de más de 30 minutos; y conseguir un taxi por llamada telefónica es imposible en algunos momentos, con quejas que registró la propia asociación en Hogueras. Sin taxis para las personas con movilidad reducida El Consell, por su parte, tampoco lo contempla por ahora y consideraría en todo caso la ampliación de licencias a medio o largo plazo al entender que es suficiente con "implementar medidas consensuadas con el sector para que haya más servicio en la calle con un efecto más inmediato", como es la suspensión de libranzas hasta septiembre, aprobada ayer. Actualmente en la comarca de l'Alacantí, en la que se enmarca la capital, hay 537. Según los datos de emisora que maneja la Asociación Alicantina de Radio Teletaxi, las peticiones de servicio habían aumentado desde Semana Santa aunque realmente se dispararon por encima del 30% en verano. Aparte estarían los taxis que se cogen en parada o dándoles el alto, que no se contabilizan. Este verano no hubo vehículos suficientes para atender todos los servicios. A partir del puente del Pilar baja el trabajo considerablemente y no es necesario el refuerzo ni más licencias.