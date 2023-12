El pantano de Guadalest es uno de los lugares más icónicos de la Marina Baixa donde turistas y residentes realizan rutas senderistas o simplemente suben a lo alto del Castell de Guadalest a ver como se extiende su agua y todo el verde del paraje alrededor. Una zona que va a ser protegida por el Ayuntamiento de Benimantell que va a elaborar un plan especial de protección del paisaje y ordenación de usos en el entorno del embalse en su término municipal.

Aunque esta instalación hídrica es conocida por ir aparejada al nombre de Guadalest, lo cierto es que gran parte del territorio que se extiende alrededor de la misma en la zona de la presa es término municipal de Benimantell. Porque esta localidad de poco más de 500 habitantes abarca las dos vertientes del Valle e incluye gran parte del pantano que se ubica en la zona norte de la localidad. Una cuestión que es poco conocida.

Así, esa zona del valle tiene una gran importancia paisajística además de visual. Por ello, el consistorio planea ya cómo protegerlo con un plan especial que tiene como fin salvaguardar precisamente el paisaje de una zona y ordenar el suelo que abarca. Así, se han empezado ya a dar los primeros pasos con la suspensión de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición en esa zona durante dos años. Así lo ha aprobado el Ayuntamiento en el pleno.

El alcalde José Manuel Andrés explica a este diario que "vamos a hacer un trabajo de reflexionar sobre qué queremos hacer en esa zona y qué actividades desarrollar". Así, "vamos a escuchar a los técnicos y a partir de ahí, se hablará con todas las partes implicadas" para la elaboración de ese documento. "Los miles de personas que visitan el municipio vecino se asoman para ver el paisaje y parte de él está en nuestro término", indica el alcalde. Por lo que "es algo muy sensible" y que hay que tenerlo en cuenta pero también la otra parte, la de los propietarios de terrenos.

El área que ha delimitado el Ayuntamiento dentro de su término municipal y junto al pantano es la más cercana a la presa del mismo y la que queda frente al municipio del Castell de Guadalest al otro lado del agua. La clasificación del suelo al que afecta es "no urbanizable común y no urbanizable protegido". En ella apenas son algunas las construcciones que existen actualmente. Durante dos años no es que solo no se pueda construir algo nuevo es que aquellas edificaciones que existan tampoco podrán ampliarse de ninguna manera.

El consistorio ha puesto en marcha el reloj porque esta suspensión de licencias será como máximo de esos dos años, pero el plazo se interrumpirá, según la documentación, si al pasar un año no se somete a exposición pública una primera propuesta de ese plan de protección. Así, se reanudará esa suspensión cuando este trámite se realice y hasta el máximo de 24 meses.

El primer edil indicó que la medida tomada "afecta a la parte más visual del pantano y que es también la más sensible". La intención del Ayuntamiento es otorgarle la protección que requiera a esta aérea que es una de las más fotografiadas y visitada por residentes y turistas: "Cuando la gente se asoma al balcón del Castell de Guadalest en lo algo es lo que se ve", uno de los puntos más icónicos de la provincia, recuerda Andrés. Así recalca el "valor paisajístico" que tiene y, por ello, "tenemos que pensar muy bien qué usos le queremos dar para el futuro".

Zona turística

Este paraje natural del término de Benimantell es un reclamo turístico y aporta valor al municipio por la afluencia de personas que cada año visitan la zona y el Castell de Guadalest. Esta última localidad es desde 2015, uno de "Los Pueblos más bonitos de España" y en 2016 entró en la Federación de los Pueblos más bonitos del mundo. Además, la revista National Geographic ha publicado una lista con los pueblos más bonitos de España que "merecen un viaje en 2023" y también está en ella.

Son muchas las imágenes que los turistas toman del pantano desde lo alto, pero también desde la ruta circular que se puede realizar alrededor del embalse y que transcurre una parte por el término de Benimantell. La intención es que el paisaje no se transforme demasiado y mantenga su esplendor natural dejando de lado el ladrillo lo máximo posible. Todo para seguir siendo uno de los enclaves más icónicos de la provincia y la Comunidad Valenciana.