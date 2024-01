La campaña de bonos consumo de Benidorm ha vuelto a batir los récords de usuarios y bonos canjeados, así como de inyección a la economía local. Así lo ha expresado esta mañana el alcalde Toni Pérez, quien ha hecho balance de la campaña en rueda de prensa, acompañado por el concejal de Comercio, Javier Jordá.

Con los números en la mano, la campaña ya se inició con un aumento del 3,33% sobre el año 2022 en el número de ciudadanos que podían acceder a descargarse sus bonos. Un total de 65.847 personas podían ser beneficiarias de esta campaña, 2.126 más que un año antes. Finalmente, han sido 236.095 los bonos descargados por los 47.219 usuarios que se han sumado a la campaña, casi 1.700 más que en 2022. De esa cifra de bonos descargados, se han canjeado según los datos de la plataforma: 213.210. Ello representa 5.896 más que hace un año y un incremento porcentual del 2,84%.

Para la economía local ha supuesto una inyección directa de 2.132.100 euros, pero el impacto total de las compras ha alcanzado los 6.216.049,61 euros en los establecimientos atendiendo a las cifras de la plataforma, según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento. “Prácticamente por cada euro inyectado por el Ayuntamiento se han gastado otros dos más, por lo que hay que hablar una vez más del gran éxito de la campaña” ha afirmado el alcalde.

La iniciativa estaba dotada en esta cuarta edición con una aportación municipal de 1.450.000 euros y otros 647.278 euros procedentes de la Diputación Provincial de Alicante. Toni Pérez también ha puesto de manifiesto el descenso experimentado en el número de establecimientos adheridos, que ha pasado de 678 a 493, y ha indicado que “es algo positivo, aunque pueda no parecerlo, porque nos consta que hay negocios que no se han sumado porque saben que la gente viene a consumir a Benidorm y que su local funciona igual”.

El alcalde ha aludido también a la atención presencial de ciudadanos que, en especial los primeros días, acudieron al Ayuntamiento y las extensiones administrativas para que les fueran tramitados sus bonos consumo. “En total han sido 2.102 personas, un 4,5% de la población que se concentraron casi todos el primer día porque algunos habían lanzado mensajes de miedo alarmando de que no iba a haber ni dinero ni bonos para todos” ha señalado Pérez, que ha criticado “las alarmas lanzadas por el PSOE”. “Espero que hoy, a la vista de los datos salgan a pedir perdón y disculpas porque, una vez más, han fallado”.

Pérez ha abundado en que “Benidorm no se merece estos titulares porque no todo vale en política”. Ha afirmado que “el Ayuntamiento no deja fuera a nadie” y recriminado a los socialistas que “sus alertas solo han generado alarmas y dudas; y eso es imperdonable”. Por ello ha reiterado que “deben pedir disculpas porque después de haber preocupado a la gente nadie se ha quedado sin bonos”. “El nombre de Benidorm está siendo maltratado con titulares que no obedecen a la realidad. El dato contrasta al relato” ha apostillado el primer edil.

El alcalde, por último, ha recordado que ya se ha procedido al pago de la primera remesa de esta campaña para las ventas realizadas entre el 15 y el 21 de diciembre “y ya estamos en el proceso de la segunda remesa de pagos, que llegarán a los establecimientos en cuanto pasen las celebraciones navideñas”.