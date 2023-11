Benidorm tendrá bonos consumo en Navidad. El Ayuntamiento reeditará esta campaña de "BenidormTeDaMás" de nuevo en el mes de diciembre, en concreto, del 15 al 31, donde los vecinos mayores de 18 años empadronados en la ciudad recibirán estos descuentos para las compras navideñas en el comercio local.

La medida se ha anunciado en el pleno de este lunes. Aunque en la agenda del gobierno del PP estaba reeditar esta campaña, aún no se había concretado si sería así antes de que acabara el año como sí habían hecho otros municipios de la provincia. El misterio se ha desvelado en la sesión plenaria debido a que los populares han incluido por urgencia, una moción extraordinaria para habilitar la partida económica para hacer frente a este gasto con 2.097.278 euros.

Así, los residentes que cumplan los requisitos podrán gastar estos bonos del 15 al 31 de diciembre de 2023 como ya ocurrió en las mismas fechas del pasado año. Aún falta conocer los la letra pequeña sobre esta campaña y si será en los mismos términos que en la edición anterior, aunque todo parece indicar que sí. Es decir, cada empadronado mayor de 18 años del municipio contará con cinco vales de 10 euros cada uno para ser utilizados en los establecimientos y servicios locales que se adhieran a la campaña. Cada bono de 10 euros se descontará cuando el gasto sea del doble. Es decir, cada 20 euros, los residentes pagarán 10 euros.

Para dar luz verde a ese gasto de casi 2,1 millones de euros para esta campaña, el pleno municipal ha aprobado por unanimidad una modificación presupuestaria, la número 21 de este año. La concejala de Hacienda, Aída García Mayor, explicó que el importe destinado por el Ayuntamiento a esta campaña cuenta con una subvención de la Diputación Provincial de Alicante que asciende a 647.278 euros. Así que el Ayuntamiento tendrá que hacer frente con recursos propios a los 1.450.000 euros restantes.

Y, ¿cómo? Pues 450.000 van a ser "transferidos de dinero que hay disponible en el Capítulo 1 del Presupuesto Municipal", donde se recogen los gastos de personal, explicó la concejal. El millón de euros restante se transferirá de este mismo capítulo del presupuesto, pero de otras partidas cuya modificación es competencia directa del alcalde. La concejala no especificó exactamente de qué partidas a pesar de que el PSOE insistió en conocerlas.

De hecho, los socialistas criticaron que el gobierno local haya llevado una modificación tan importante al pleno por urgencia, es decir, no se haya incluido en la convocatoria de la sesión desde un primer momento y se haya hecho a última hora. "Nos quedamos perplejos", aseguró la portavoz del PSOE, Cristina Escoda. Socialistas y Vox conocieron solo media hora antes del debate sobre este punto toda la documentación sobre él.

"Se ríen de la oposición", indicó Escoda. Así acusó al PP de "no traer antes esta medida por la situación económica a la que está sometida el Ayuntamiento" con la que "están haciendo encaje" para cuadrarla. Y reprochó a los populares que "el pasado año hicieron dos campañas y el PSOE pidió que se hiciera una este año en septiembre para ayudar con la vuelta al cole a las familias, y no la hicieron". Así les acusó de "no mantener su compromiso con los bonos consumo". La concejala de Hacienda les contestó que "traemos el punto al pleno cuando los técnicos han hecho los cálculos".

García Mayor añadió que, con la modificación aprobada por pleno, "cumplimos con nuestro compromiso de seguir apoyando a las familias y a nuestro tejido empresarial". Benidorm "es el único municipio que inyecta una importante cantidad de recursos propios en estos bonos consumo, sumándolos a la subvención concedida por la Diputación, porque creemos que es una medida muy beneficiosa para los ciudadanos y empresas", recordando que en la última edición el impacto económico de la misma "se multiplicó hasta los 6 millones de euros".

La aportación de la Diputación

El alcalde Toni Pérez, que también preside la Diputación Provincial, tomó la palabra para destacar que este organismo provincial "ha movilizado ayudas para todos los municipios" y que "la diferencia entre poblaciones de otro color político y Benidorm es que los primeros cogen solo esa cantidad, lanzan un bono consumo, y los ciudadanos tienen que casi pelearse para ver quién se beneficia".

E hizo cálculos: "Si nosotros hubiésemos hecho eso, cada ciudadano tendría un bono de 9,25 euros, pero este gobierno hace un bono universal, para todas las personas empadronadas a partir de 18 años", aportando fondos municipales a la subvención provincial para incrementar la cuantía a repartir entre cada vecino. "El bono de Navidad tiene muchas más cosas positivas que un simple bono: el comercio refuerza su facturación de cara a final de año, la ciudad coge ambiente, nuestros vecinos pueden comprar en unas fechas muy señaladas", defendió. "Todas las personas mayores de 18 años podrán beneficiarse de este bono en condiciones de igualdad hasta el 31 de diciembre", concluyó.