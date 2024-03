El conseller de Educación califica Edificant como solo para "amiguetes" del Botànic y pone de ejemplo las obras no hechas en Benidorm

"Ustedes solo gobernaban para sus amiguetes". Esta es la frase que el conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha pronunciado en Les Corts para referirse a la gestión que el gobierno del Botànic hizo del Plan Edificant y la situación en la que han quedado algunos proyectos. El responsable autonómico ha indicado que la aprobación se ha hecho de manera "totalmente discrecional" de los proyectos de 15 centros de municipio gobernados por PSPV y Compromís mientras que se han dejado de lado peticiones como las hechas por Benidorm, donde la Alcaldía está en manos del PP.

Como ya publicó este diario, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, denunció en a principios de febrero que el antiguo gobierno del Botànic, dejó sin efecto el mes de mayo de 2023, justo antes de elecciones, todas las obras del programa Edificant previstas y comprometidas para la ciudad. En total, ocho actuaciones que supuestamente habrían sido anteriormente autorizadas para su inclusión en el programa. En concreto en los colegios Aitana, Ausiàs March, Gabriel Miró, Puig Campana, Els Tolls, Vasco Núñez de Balboa, El Murtal y el IES Mediterránea, por un importe de 12,8 millones de euros.

El conseller ha tomado estos datos como ejemplo para contestar sobre la situación de este plan a los diputados del PSPV-PSOE José Luis Lorenz y Compromís Gerard Fullana este jueves en Les Corts. Rovira asegura que se aprobaron de manera "totalmente discrecional" los proyectos de 15 centros en localidades donde gobernaban estos dos partidos "una semana antes de que entrara el nuevo Consell", mientras se "dejaban por el camino las peticiones de ayuntamientos gobernados por el PP como Benidorm".

Así, en el caso de la capital turística, se "contaba con hasta ocho expedientes. De las 60 peticiones que había en fase de memoria económica, ocho eran de Benidorm", indica Rovira. "Y no se les atendió ni una, ni una, pero eso sí, esas 15 a los amiguitos sí que se les atendió", agrega. De hecho, ha criticado que en aquel reparto se dejaron fuera "a todos aquellos ayuntamientos que el 28 de mayo habían cambiado de signo político".

El caso de Benidorm ha servido de comparación con otro municipio de población similar pero gobernado por el PSPV, Gandía. Según Rovira, Benidorm recibió una delegación de competencias de las nueve que pidió por valor de 3,7 millones, mientras que a Gandia se le otorgaron 14 delegaciones por 46,5 millones. "La diferencia de trato con estos números negro sobre blanco salta a la vista. Ustedes solo gobernaban para sus amiguetes", afirma.

El conseller de Educación junto al alcalde en una visita a Benidorm en el mes de noviembre. / David Revenga

Con estos datos sobre la mesa "lo único que evidencia es que Edificant no fue más que una herramienta sectaria e ideológica, tal como la manejaron ustedes. Y desde el Consell lo que vamos a hacer es impulsar la construcción y la rehabilitación de los centros", explica el conseller quien se ha dirigido a Lorenz: "Si una semana antes de irme hago una lista con 15 de centros docentes de sitios donde el Partido Popular sigue gobernando después de perder las elecciones, lo firmo y me voy a mi casa. ¿Qué hubieran hecho ustedes?". Además apunta que "eso no va a ocurrir nunca, porque yo soy incapaz de hacer eso. No tengo tan poca vergüenza".

El futuro del Plan Edificant

El conseller de Educación ha defendido el inicio del Plan Edificant: "Partió de una idea buena" pero ha acabado "como un plan concebido para castigar al rival político". Este programa lo ha calificado de "sectario, intolerante y dogmático". Algo que asegura que cambiará con el PP al frente de la Generalitat: "Con este gobierno, los colegios se harán, se construirán, no se anunciarán solamente".

El Consell "va a cumplir con todos los compromisos adquiridos referentes a la construcción de nuevos centros educativos". Es decir, "vamos a tener que cumplir lo que ustedes no cumplieron", le ha indicado al representante de Compromís. "Ustedes encandilaban a la Comunidad, vendiéndoles la cabra. Que iban a hacer tantos colegios, iban a hacer, y luego no hacían absolutamente nada", añade en la réplica a Lorenz.

Obras ejecutadas e inventario

Rovira ha criticado al Botànic por ejecutar "poco más del 20 %" del Plan Edificant: "Ustedes fueron incapaces de ejecutar su propio plan. ¿Y esto qué supone, señor Fullana? Pues que si hubieran ejecutado el 100 % del presupuesto, las instalaciones educativas no se encontrarían en el estado actual. ¿O es que se han vuelto así de repente, se han caído en los últimos seis meses que llevamos?", ha indicado Rovira. Además insta a Fullana y a Compromís a "seguir manifestándose, que les gusta hacerlo" pero "en sus propias sedes, contra los dirigentes que fueron incapaces de ejecutar el Plan Edificant".

Con todo, el responsable autonómico ha indicado que se va a realizar un inventario de infraestructuras educativas "de manera ordenada y con parámetros objetivos" lo que "permita tener un conocimiento real de su estado", para "dar una respuesta territorial homogénea y sin sectarismos, como ustedes, a las necesidades". En este sentido recrimina al Botànic que no lo haya hecho en ocho años. "Se acabó la política del amiguismo ideológico en la construcción de colegios y solamente nos guiará la necesidad real de las infraestructuras educativas en cada municipio", concluye Rovira.