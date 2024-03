¿Por qué se sobrecarga un enchufe? Este es el origen del incendio de La Vila Joiosa en el que han muerto tres personas. ¿Pero qué ha llevado a este sobrecalentamiento? Al margen de lo que dictamine la investigación de la Guardia Civil, y sin entrar en el caso concreto de La Vila Joiosa, desde la Asociación Provincial de Empresarios de Montajes Eléctricos (Apeme) su presidente Andrés Sabater apunta a que "una sobrecarga en un enchufe suele pasar cuando se enchufan muchas cosas, ha habido un calentamiento, se forma una chispa y no ha saltado el diferencial".

Así, Sabater recuerda que los enchufes que hay normalmente en las casas son de 16 amperios. Y que el problema es cuando se emplean regletas y alargadores para conectar varias cosas. "No debe pasar nada si es un televisión, una radio... pero el problema viene cuando se conectan otras cosas que requieren de mayor energía, como una estufa". Y si a eso se une que no se hace un mantenimiento adecuado de la instalación eléctrica y las protecciones no están en buen estado, como por ejemplo el diferencial, y este no salta cuando hay una sobrecarga para cortar el fluido eléctrico, es cuando se tiene un problema.

Para evitar esto, advierte que no se deben enchufar muchas cosas a un mismo enchufe, y menos aparatos que tienen un gran consumo, como estufas, aires acondicionados, neveras, hornos, lavadoras... También hay que usar regletas y alargadores de calidad, no los vendidos en los conocidos como "chinos". Y asegurarse que funcione en diferencial, el conocido popularmente como "automático". Y para ello aconseja que periódicamente se pulse el diferencial para hacerlo salta, ya que si permanece mucho tiempo sin tocar y sin que haya tenido que saltar, puede que al final no salte cuando se dé una sobrecarga.

Productos sin garantía de la CEE

Otro problema lo representan los productos de fuera de la Unión Europea que no cuentan con la certificación CE que garantiza que se cumplen con las exigencias europeas. En los últimos años, con los portales de internet donde se pueden comprar masivamente productos de China y otros países a precios muy bajos, el consumidor se arriesga a contar con un dispositivo que no cuenta con todas las garantías. Baterías, regletas, móviles, tablets... "Los fabricantes de la UE se preocupan mucho por sus productos, que pasen todas las pruebas, se hacen inspecciones... pero todo lo que puede venir de China" no se sabe muy bien cómo está. Por eso, hay que asegurarse que todo lo que se conecte al enchufe cumpla con la normativa de la UE y lleve el certificado CE, esté o no fabricado en la UE.

Otra preocupación a la que apunta Apeme es por ejemplo la carga de los móviles, señalando que no se deben dejar cargando por la noche para evitar el riesgo de un sobrecalentamiento mientras dormimos.