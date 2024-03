El consultorio médico de La Cala de Finestrat incorpora un pediatra tras años de reivindicaciones

El Ayuntamiento de Finestrat llevaba más de dos años reclamando a la Conselleria de Sanidad que se incorporara un pediatra en el consultorio médico de La Cala para atender a la demanda. El alcalde Juan Francisco Pérez ha indicado que este centro médico ya cuenta con un profesional para los más pequeños desde este jueves.

El municipio cuenta en La Cala con una gran población empadronada y hasta ahora no había un servicio de Pediatría como tal. Algo a lo que Sanidad ha puesto remedio después de varias peticiones y reivindicaciones del Ayuntamiento para la que siempre encontraban una negativa del departamento autonómico. Este facultativo atenderá a los más pequeños de esta zona y también a una parte de los que viven en las urbanizaciones.

Como ya publicó este diario, el Ayuntamiento asumió hace dos años la reforma del consultorio ubicado en La Cala donde se estima que se da servicio a más de 1.800 tarjetas SIP a las que cabe sumar la población flotante que acude en períodos turísticos. En el espacio médico se incluyó una consulta para un pediatra que no se tenía hasta ese momento. Durante este tiempo, esa consulta ha estado vacía y sin poder atender a los niños, según indica el alcalde. Así, estos menores se tenían que desplazar al centro histórico de Finestrat para acudir a esta consulta, lo que suponía un desplazamiento para personas que, en algunos caos, no disponen de vehículo particular ni de suficientes horarios de transporte público.

Nati Algado, concejala de Sanidad, junto al nuevo pediatra. / INFORMACIÓN

Pérez ha explicado en una de sus charlas con los vecinos que la localidad ha conseguido "numerosos avances" tras lograr "un canal de comunicación con la Generalitat Valenciana que antes no teníamos", en referencia a cuando gobernaba el Botànic con PSOE y Compromís. Ahora, con las dos administraciones del mismo signo político (PP), el alcalde estacó que "esto nos ha permitido mejorar el transporte público, con más horarios, más frecuencia de paso y mejores conexiones" y también el inicio del servicio de pediatra en La Cala que comenzó el jueves mismo. Además indica que "estamos a punto de cerrar un convenio con Generalitat para construir viviendas de carácter social en La Cala".

Preguntas de los vecinos

A la charla del alcalde acudieron cerca de 200 personas y cerca de 100 la siguieron en directo por internet. "Agradecido a todos mis vecinos por su participación en esta nueva charla a la ciudadanía", indica Pérez. "Sin duda, nos ayudan a mejorar la localidad. Eso es lo que buscamos. Quién mejor que un vecino que vive en una calle determinada que nos indique lo que pasa en su calle. Yo creo que conseguimos tantos avances porque hay mucha participación de todos. Este formato es un acierto porque nos permite interactuar mucho y conocer la realidad de todas las zonas de Finestrat. Así que muy satisfecho porque conozco hoy un poco mejor mi localidad de lo que la conocía ayer gracias a las inquietudes y peticiones de los vecinos", agrega.

En cuanto a las preguntas realizadas por parte de los vecinos hubo cuestiones relativas al Plan General de Ordenación Urbana, el estado de la Iglesia de Sant Bertomeu, el control de velocidad en las vías interurbanas, mejoras en partidas rurales o aceras y carril bici en carreteras como la CV-767 y la CV-758.