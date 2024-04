Una espera que desespera en Urgencias del hospital de La Vila Joiosa

Esperas largas en Urgencias pero también para poder ingresar en planta. La falta de espacio y camas en el hospital comarcal de La Marina Baixa, en La Vila Joiosa, hace que los pacientes tengan que permanecer "más de 24 horas esperando" poder pasar a planta con la incomodidad y la soledad que eso conlleva. Así lo han confirmado a este diario fuentes sindicales además de pacientes ingresados en el centro sanitario.

Este martes, sobre las 12.30 horas, había "19 personas esperando poder ingresar en planta en la zona de Urgencias", según las fuentes consultadas quienes apuntaron que a lo largo del día la cifra podía incrementarse; el lunes, eran 33 pacientes esperando en el mismo sentido. Así, desde CCOO se explica que la espera es de más de 24 horas para que haya una cama disponible para poder derivar a los usuarios que esperan en Urgencias.

Este servicio es el primero por el que pasan los pacientes cuando llegan al hospital con alguna dolencia urgente. Por una parte, aquellos que tengan un diagnóstico y nada grave, podrán irse nada más ser atendidos y conocer qué les pasa; pero hay otros muchos que precisan de una observación más exhaustiva o se quedan ingresados en los boxes. Los casos más graves, son los que necesitarán pasar a planta y esperarán en los mismos boxes, en la Unidad de Preingreso (UPI) o en lo que se denomina el "nivel II".

Y aquí es donde la espera se alarga para muchos en más de un día hasta que haya disponibilidad. Así lo confirman las mismas fuentes así como algunos familiares de pacientes que este martes esperaban a las puertas del centro hospitalario. El marido de una de las personas ingresadas explica cómo la mujer lleva desde el lunes esperando para que "la suban a planta". Durante el tiempo que permanece de espera "está sola" ya que los familiares no pueden acceder a esa zona. Así, el hombre va y viene desde su domicilio, según explica, hasta que pueda estar con ella cuando sea posible.

Como ellos, hay más personas que esperan que su familiar ingrese y salga de Urgencias para poder acompañarlos. Una joven explica como una amiga estuvo hace solo unos días durante dos jornadas esperando en el mismo espacio "hasta que la pudieron subir a planta". A pesar de la desesperación en muchos casos de tener que esperar en una zona más incómoda en este servicio, todos destacan que la atención por parte de los sanitarios es muy buena: "Hacen todo lo que pueden, no es culpa de ellos, es que no hay más espacio. El hospital se ha quedado pequeño".

Así lo afirman también una madre y una hija que esperan en la puerta a tener noticias del padre: "No puede ser que esté solo este hospital para toda la comarca. Cerca de 200.000 personas más los visitantes y turistas. No hay espacio para todos", aseguran a este diario. "Los sanitarios son muy amables, incluso les sabe mal la situación", añaden.

La espera no es solo para poder ingresar. Algunos de los usuarios que este martes esperaban en la sala de espera llevaban cerca de cuatro horas desde que les tomaron los datos: "Las esperas son muy largas normalmente. Te llega a desesperar", explica una joven. "Llevo tres horas por unos resultados", explica una vecina de La Vila.

Medidas para afrontar el verano

La situación de colapso que sufre el hospital de La Vila cada cierto tiempo no es nueva. Si bien es cierto que usuarios y sindicatos recalcan que "hace tiempo que no hay camas por los pasillos", una situación que sí se ha dado en momentos puntuales con picos de ingresos. Pero la falta de camas se califica ya por los profesionales como "problema crónico" del hospital a la espera de que la ampliación que está en marcha permita paliar la falta de espacio y mejorar el servicio.

Aun así, fuentes de CCOO indicaron que la llegada de la temporada estival puede poner en jaque de nuevo al centro hospitalario y las Urgencias. Por eso reclaman a la Conselleria de Sanidad que "busque ya un plan alternativo para poder atender a todo el mundo este verano" y no suceda lo que ha ocurrido otros años en los que el centro se ha visto desbordado: "Hay que poner una solución porque llegará esos meses y la población se multiplica". Así, sí recalcaron que en Semana Santa la situación no ha sido extrema: "Se atendieron una media de 300 urgencias al día, pero no se llegó a tener a personas esperando en los pasillos". Algo que esperan que no se repita si se ponen medios para ello en los meses de mayor afluencia de personas en la Benidorm y la Marina Baixa.

