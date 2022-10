Cuando parecía que estaba todo inventado en cuanto a las pedidas de matrimonio, abrimos Twitter y nos sorprendemos al ver una de las declaraciones de amor más peculiares de la Historia. Un joven de Murcia le pide matrimonio a su novia saliendo de un ataúd vestido de Darth Vader.

En Murcia, un hombre le ha pedido matrimonio a su chica saliendo de un ataúd vestido de Darth Vader pic.twitter.com/aELyeH138O — ceciarmy (@ceciarmy) 15 de octubre de 2022

El joven, portado a hombros por sus amigos y acompañado de la banda de música del pueblo, se acerca a su novia, que, sentada en una terraza, observa la escena sin entender nada. Poco después, los jóvenes dejan el ataúd en el suelo y para sorpresa de todos los asistentes, que se van amontonando al rededor de ellos grabando en vídeo la escena, sale del ataúd disfrazado de Darth Vader y comienza a sonar la música de Star Wars. Mientras el joven murciano baila al ritmo de la música saca una pancarta en la que se puede leer "Espero que no me diga que no" y la novia y los demás asistentes ya parecen entender un poco más lo que está a punto de suceder. En la escena siguiente ya se puede ver al futuro marido cantando arrodillado y formulando la esperada pregunta a la que la novia dice que sí emocionada.

¿Se irá con ella al lado oscuro?