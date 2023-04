El amor inunda las redes sociales, fenómeno que no suele protagonizar el contenido que se comparte en las plataformas digitales. Una joven de Alicante ha publicado en Twitter unas imágenes que muestran el bonito gesto romántico que ha tenido su pareja que ha generado miles de interacciones positivas. Este tipo de actos nos recuerdan que en el amor hay que estar tanto en lo bueno como en lo malo.

La alicantina ha compartido varias imágenes del tierno acto encabezadas por un texto en el que nos cuenta que no se encuentra en sus mejores momentos. “Anoche tuve un mental breakdown y me puse a llorar con mucha ansiedad porque me pesé y la báscula ponía 1kg más de lo normal y hoy me he encontrado el baño así, estoy muy blandita”.

Con del objetivo de reforzar la autoestima de la joven, el chico le ha preparado una encantadora sorpresa en el aseo. En la primera fotografía podemos observar un papel adherido a la puerta en el que el autor explica “Me he cansado de que los espejos no te representen tal y como eres así que he empezado yo solo a reformar el baño…”

Anoche tuve un mental breakdown y me puse a llorar con mucha ansiedad porque me pesé y la báscula ponía 1kg más de lo normal y hoy me he encontrado el baño así, estoy muy blandita 😭

(Antes de que salgan comentarios de mierd4, tengo tca's) pic.twitter.com/iUUIUWP4bh — ⚔️Skyripa ⚔️ (@ronarru) 13 de abril de 2023

Tal y como se aprecia en la siguiente imagen, el joven ha pegado sobre el espejo varios pósits simulando la forma de un corazón, en los que resalta varios atributos relacionados con el físico y personalidad de su pareja. Inteligente, valiente, divertida, apasionada o “la + sexy” son algunos de los apelativos cariñosos que el novio ha anotado en los rosados papelitos. Como colofón, también podemos observar puras declaraciones de afecto como “eres el amor de mi vida” y el nombre de la chica, ocupando el centro del collage.

La sorpresa no acaba ahí. Si seguimos navegando en el hilo de Twitter, el chico ha coronado su manifestación de aprecio diseñando unas originales entradas de cine y preparando una cena romántica. Una captura de WhatsApp nos muestra una simulación de un ticket de un cinema casero imaginario, “Cines Watakeke”, que adjunta con un cariñoso mensaje “acuérdate de presentar la entrada antes de venir a casa”.

También me ha preparado la cena y sesión de cine pic.twitter.com/p1Cjkwrc9t — ⚔️Skyripa ⚔️ (@ronarru) 13 de abril de 2023

Las reacciones han sido muy positivas teniendo en cuenta la enfermedad que ha admitido sufrir la joven, un trastorno de conducta alimentaria. Comentarios de sensibilización con la patología, mensajes de apoyo y alarde del gesto romántico han colmado la publicación.

Los también conocidos por su abreviatura TCA son enfermedades psicológicas graves que conllevan alteraciones de la conducta alimentaria. El paciente muestra una fuerte preocupación en relación al peso, la imagen corporal y la alimentación. Estas alteraciones alimentarias pueden desencadenar enfermedades físicas importantes e incluso la muerte, siendo las causas más frecuentes el suicidio o la desnutrición, según explica la Asociación contra l’Anorèxia i la Bulimia.

Como ha demostrado el joven, no hace falta el dinero para tener un gesto bonito con tu pareja.