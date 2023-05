Encontrar sobre el parabrisas un documento que expresa un insistente deseo por comprar tu coche es una escena ya bastante habitual. Agresivas campañas de marketing acostumbran desde hace tiempo a dejar su rastro en las lunas de miles de vehículos, convertidos en el buzón de unas octavillas que son ya un elemento más de la rutina de cada día. Menos común es lo que le ha pasado a una vecina de Alicante, que se percató de que tenía un papel sobre su automóvil, pero pronto se dio cuenta de que no se trataba del tan habitual cartel publicitario.

Los hechos han ocurrido esta semana, cuando la implicada en esta historia salía de su trabajo. Así lo ha explicado la propia mujer en su cuenta de Twitter, donde ha contado todos los detalles de lo ocurrido. Tal como expone en su relato, la autora de la publicación vio ya desde un primer momento que le habían dejado una nota en el coche. Un simple vistazo sirvió para comprobar que efectivamente, no era el típico folleto que suele aparecer bajo el limpiaparabrisas.

De hecho, su primera reacción al verlo fue: "¡Ostia! me han dado un golpe". Su mente le llevó a esta idea cuando reparó en la tipología del papel en cuestión. Un sencillo folio en blanco escrito a mano. Y según manifiesta la narradora de los hechos, el de su coche no era el único. Todos los vehículos de alrededor tenían uno igual. No se trataba de propaganda barata, sino de una serie de documentos humildes y elaborados con el puño y letra de una persona que se vale de los métodos más rudimentarios para pedir trabajo.

Ayer al salir del curro e ir a coger el coche, me habían colocado una nota en el coche

No parecían notas dl maestro ENDONGA, conjuros y rituales

Pensé "Ostia! m han dado un golpe"

Escritos a mano

En cada coche

Sólo por el esfuerzo merece la pena ayudarla

ALicante City

Esto👇 pic.twitter.com/Ypnh55T9YP — Franxesca🐦 (@MariPaqui69) 21 de febrero de 2023

"Chica con experiencia en cuidado de mayores busca empleo", es el escueto mensaje que aparece sobre la superficie blanca del papel, donde lógicamente también hay espacio para el número de contacto de la responsable de la solicitud. La mujer que ha compartido la nota en internet indica que "solo por el esfuerzo merece la pena ayudarla". Y así lo ha hecho.

Tal como desvela en la respuesta a otro usuario, tras toparse con el papel, llamó al teléfono indicado para pedir permiso para compartir el número por internet. "Fue muy sencillo, la llamé y le pedí permiso. Ella encantada", señala la responsable de un tuit que ya ha recibido cerca de medio centenar de interacciones solidarias que buscan ayudar a que la chica que se molestó en escribir cientos de notas y repartirlas por otros tantos coches tenga una oportunidad.