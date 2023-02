Entre 710 y 1.080 euros. Es el dinero que tienen que apoquinar los estudiantes para hacer frente a una primera matrícula de grado en una universidad de la Comunidad.

Los datos pertenecen a un informe del Observatorio del Sistema Universitario (OSU) que alerta que las tasas universitarias entre Comunidades Autónomas siguen siendo muy dispares, y en algunos casos pueden incluso doblarse, pese a los acuerdos alcanzados en 2020 entre el Ministerio y las autonomías para tender a unificarlos.

Los precios en la Comunidad se encuentran entre los mínimos más bajos siendo Asturias donde algunas carreras resultan ser las más baratas con 518 euros por curso. Le sigue Canarias (568), Galicia (591), Extremadura (593), Cantabria (597), Baleares (671), Comunidad Valenciana (710), Castilla-La Mancha (728) y Castilla y León (755).

La Directora general de Universidades, Pilar Ezpeleta, ha explicado que "desde Conselleria queremos reducir al máximo las desigualdades entre estudiantes, es por eso por lo que desde 2015 se vienen reduciendo paulatinamente los precios públicos universitarios independientemente de qué se estudie". En esta línea, Ezpeleta asegura que "hemos bajado los precios de las tasas de todos los grados".

Sin embargo, ninguna de las Comunidades Autónomas citadas anteriormente mantiene un único precio para la matrícula de grado como sí lo hace Andalucía, donde los precios están fijados en todas las carreras con un coste de 757 euros.

Esto provoca que se produzcan oscilaciones que varían de entre los 942 euros, precio máximo en Asturias hasta los 1.339 de Castilla y León. De hecho es en esta región donde se registran los precios más altos para estudiar una carrera. Le sigue La Rioja (1.361), Navarra (1.283) y Aragón (1.287). Mientras que las universidades de la Comunidad lo mantienen en los 1.080 euros.

El Secretario General del Consejo de Alumnos de la Universidad de Alicante, Gines Sola, sostiene que "es importante trabajar en el descenso del precio de las tasas en los estudios universitarios de primer ciclo y en esa línea pensamos que se debe mantener y mejorar hacia una universidad accesible y de calidad".

Sobre si reciben quejas por parte del alumnado por el precio de las primeras matrículas, Sola señala que "es cierto que quejas no recibimos muchas porque al final la gente sabe que desde el Consejo no tenemos ninguna capacidad de decisión".

Los precios mínimos más altos están en Cataluña, donde un estudiante tiene que pagar como mínimo 1.061 euros por cada curso, seguida de Madrid (1.015), Navarra (906) y Murcia (863).

No obstante, el representante del consejo de alumnos indica que "nos duele cuando de tanto en tanto algún estudiante acude a nosotros como último recurso a la desesperada porque alguna situación sobrevenida le va a impedir continuar en la universidad y no tiene derecho a beca".

Másteres

En lo que se refiere a los precios de los másteres existen dos modalidades, los habilitantes y los no habilitantes. Para estos primeros el precio mínimo en la Comunidad es de 710 y el máximo de 1.080 euros, al igual que los grados, algo que resaltan desde el Consell. "Hemos equiparado los precios públicos de los másteres habilitantes al de los grados, prácticamente coinciden con los de la media nacional" e inciden en que "el resto de másteres han bajado un 10% con respecto al año pasado".

Por delante de la Comunidad está Navarra (1.283), Madrid (1.241), La Rioja (1.228), Extremadura (1.175), Castilla-La Mancha (1.132) y Cataluña (1.108) con los precios de los másteres habilitantes más caros.

Desde la Conselleria de Educación ratifican que "en el curso 2021/22 se concedieron 270 becas de exención de tasas para realizar estudios de máster en las universidades públicas de la Comunidad fuese éste máster habilitante o no; atendiendo a una franja de rentas más altas de las que contempla el ministerio y por tanto llegando a una franja de población mayor".

Para Pilar Ruiz, estudiante de 4º de Psicología de la Universidad Miguel Hernández, el máster le resulta obligatorio si quiere ejercer. "En general son bastante caros, si te buscas uno premium te cuesta muchísimo y si quieres cursar uno en una universidad pública las plazas te limitan el acceso", en este sentido aclara que "en mi clase somos unas 130 personas y creo que en el máster de la pública ofertan 40 plazas, son pocas para la demanda que existe".

Ruiz entiende que "los másteres valgan lo suyo", pero lamenta que "cada vez a los jóvenes se nos pide más y más y las empresas solo seleccionan a estudiantes con título o máster, a veces se nos olvida que fuera hay una vida y hay personas que no pueden dejarse todo el dinero en estudiar".

A este respecto, el Secretario General del Consejo de Alumnos de la Universidad de Alicante destaca que "los estudios de máster que cada día cobran más importancia porque los grados son demasiado generalistas, pero la calidad no se corresponde al precio tan elevado que tienen. Y ese es un punto muy fuerte a mejorar".

Mientras que para los no habilitantes el precio mínimo en la Comunidad supera los 2.000 euros. De hecho, está fijado en los 2.120 euros, siendo uno de los más altos por detrás de Murcia (2.828), Madrid (2.701), Aragón (2.536), Extremadura (2.468) y el País Vasco (2.143). Mientras que en otros territorios como Galicia, Castilla-La Mancha, Canarias o Andalucía el precio mínimo es inferior a 1.000 euros.

En el caso de la carrera de Odontología no es necesario cursar un máster para ejercer la profesión, solo que "no está bien visto" y "se considera intrusismo" ya que se estima que con los seis años de universidad no se tienen los conocimientos suficientes, asegura Ana García, estudiante de 6º de Odontología de la Universitat de València.

García asegura que "los másteres de mi carrera son carísimos tanto en las universidades públicas de la Comunidad como en las privadas, están al mismo nivel y no todo el mundo se lo puede permitir" y destaca que "muchos estudiantes optan por empezar a trabajar sin máster o hacen un curso equivalente".