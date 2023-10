La Fiscalía Anticorrupción ha pedido condenar al expresidente de la Generalitat Francisco Camps por beneficiar a las empresas de Francisco Correa en la Generalitat Valenciana porque "no intervenía, pero desatascaba" las contrataciones a la Gürtel, según acaba de solicitar la representante del Ministerio Público. La Fiscal Anticorrupción, Concepción Nicolás solicita finalmente un año de cárcel para el ex jefe del Consell por un presunto delito de tráfico de influencias, tras retirar contra Camps la acusación del delito contra la administración pública que sumaba y un año y seis meses más a la petición de condena.

La representante del Ministerio Público ha desgranado durante dos horas los indicios recabados contra el expresidente de la Generalitat y la exdirectora de Relaciones Institucionales, Dora Ibars, por la contratación del estand de grandes eventos de Fitur 2009. El único que no había prescrito para Camps cuando se reabrió en 2018 esta pieza separada (la octava de la trama Gürtel que se juzga).

Para la Fiscal Anticorrupción, "la única respuesta la da el derecho penal a quienes han dejado de vigilar, custodiar, servir y tratar de forma prudente y austera la cosa pública. Por ello solicito una sentencia condenatoria". El quid de la cuestión es que en el contrato para construir el estand de grandes proyectos de Fitur 2009 "no hay órganos gestores, ni centros de contratación. No hay ofertas. No hay expediente. Hay un encargo personal y verbal para satisfacer la contratación en la que el presidente [Camps] tenía interés. Si no, ¿cómo se entiende que 13 centros de contratación contrataran con la misma empresa?", se ha preguntado la fiscal en referencia a las trece empresas públicas que conformaban el estand de grandes proyectos y que todas contrataron con Orange Market, bajo la coordinación de Dora Ibars, según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción.