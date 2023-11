"Saqué la oposición pero seré la última en elegir colegio. Pasarán por delante los interinos que no han aprobado un examen". Es el testimonio de María, una profesora de Matemáticas en València que ha denunciado a Conselleria de Educación porque considera que el actual concurso de traslados es injusto con los que aprobaron una oposición en 2021. Hay miles de docentes afectados.

El tema tiene a los claustos de colegios e institutos divididos, y la herida parece que no se va a cerrar pronto. Al contrario. Se puede resumir de la siguiente manera; una sentencia europea obligó a España el año pasado a estabilizar a decenas de miles de interinos de la administración pública ya que, durante la primera década de los 2000 prácticamente no salieron oposiciones y estas personas no tuvieron oportunidad de ganarse una plaza. Por ello, Bruselas obligó a España a compensar a estos trabajadores públicos estabilizándolos.

En Educación fueron casi 10.000 docentes, y conselleria diseñó la estabilización de dos maneras. La primera fue un concurso de méritos, donde los docentes debían entregar una serie de documentación que acreditara su experiencia y, si cumplian con los puntos, eran estabilizados automáticamente. Por esta vía se estabilizaron 7.500 personas que no tuvieron necesidad de aprobar una oposición para conseguir plaza.

La segunda vía fue una especie de "oposición-light" a la que podía presentarse todo el mundo pero que, en la práctica, tenía un baremo que facilitaba mucho la entrada de interinos. Por esta vía se estabilizaron 2.500. Ambas oposiciones fueron este verano.

Tras la estabilización llegaría el mayor concurso de traslados de la historia, con más de 10.000 docentes que tienen que elegir nuevo destino. Aquí es donde reside el conflicto ya que los interinos estabilizados tienen muchos más puntos que aquellos profesores que aprobaron la última oposición y sacaron plaza. La causa es la puntuación por años trabajados, cada curso cuenta dos puntos y no hay límite, con lo que muchos docentes interinos pasarán por delante de los que aprobaron un examen.

Demandas contra Conselleria

"No es justo que nos hayan cambiado las reglas del juego", reivindica Víctor Ballester, docente en la Escuela de Diseño de València. Él es uno de los 40 docentes que ha denunciado a Consellleria de Educación por lo que consideran unos baremos injustos. El departamento dirigido por José Antonio Rovira (PP) tiene otra denuncia de otro grupo de docentes por el mismo tema.

El concurso de traslados ya está convocado y acaba el próximo día 21, con lo que los docentes que sacaron una oposición tienen pocas esperanzas de que la situación cambie. Pese a todo, Conselleria de Educación ya era consciente de este conflicto y ha pasado meses estudiando soluciones más justas para este colectivo, según explican fuentes del departamento.

Finalmente han decidido aumentar la puntuación por permanencia en un centro (a la que solo acceden los que tienen la oposición). Antes el baremo era de 2 puntos un año, 4 puntos dos años, y 6 puntos tres años o más. Conselleria lo ha cambiado a 4 puntos un año, 6 puntos dos, y 8 puntos tres años o más. Fuentes del departamento aseguran que es el único cambio que el Ministerio de Educación les permitía hacer legalmente.

María asegura que agradece el gesto pero que es del todo insuficiente y no servirá para que los interinos pasen por delante de los opositores que sacaron plaza. "Cuando recién tienes la oposición asumes que te van a tocar destinos complicados, forma parte del juego, pero después de dos o tres años piensas que te puedes ir acercando a tu domicilio. La realidad va a ser la contraria, porque todas esas plazas las van a copar gente que no ha tenido que pasar un examen para estar ahí", lamenta la docente de Matemáticas.

Ella critica además que la puntuación de los años trabajados de los interinos no tiene límites, pero ellos sí. "En idiomas o formación hay una puntuación máxima de 10 puntos. Da igual que me rompa los cuernos estudiando, como mucho podré tener 20 puntos, menos que muchos interinos solo por los años trabajados", lamenta María.

Ejemplo de Sanidad

La Conselleria de Sanidad está ahora en pleno proceso de estabilización de sus interinos, pero ya ha anunciado que dará prioridad a aquellas personas que hayan aprobado una oposición para elegir plaza y, tras estos, vendrán las personas estabilizadas por este proceso extraordinario. Es el proceso que reclamaban estos docentes y que trasladaron a Conselleria de Educación en una reunión, pero sin tener éxito.

Aunque las protestas comenzaron hace un año, al conocer la sentencia de la Unión Europea, los docentes planean nuevas concentraciones y una huelga el próximo día 14 de noviembre para tratar de protestar por esta situación que consideran injusta.

María afirma que esta situación puede afectar incluso a la calidad educativa. "En el concurso de méritos no era necesario tener una titulacion afín para presentarte a una especialidad, y hemos visto personas que se han presentado a 20 especialidades distintas o que pueden sacar plaza en una que no tiene nada que ver con su formación", explica.

Se refiere en concreto al caso de una pianista de Mallorca que, mediante el proceso de estabilización, logró ser docente en la especialidad de formación náutica. Una situación que han denunciado los alumnos y el propio centro. "Si puede pasar algo así los alumnos no van a estar preparados y no van a conseguir pasar los exámenes, la calidad educativa puede caer en picado", explica.

A pesar de todo, los docentes explican que ellos no están en contra de la estabilización de interinos que hizo el Gobierno, les parece una buena medida. Lo que critican es la aplicación de la misma. "No vemos correcto que gente que no ha aprobado un examen pase por encima de nosotros", denuncian.