Los dos técnicos de un centro de día a los que la menor que sufrió los abusos de un educador confesó por primera vez los hechos han declarado esta tarde ante el Juzgado de Instrucción 15 que investiga si la Conselleria de Igualdad entorpeció supuestamente esta investigación en 2017 porque el educador era exmarido de la entonces consellera y vicepresidenta Mónica Oltra.

Los dos técnicos coinciden en declarar, en calidad de testigos, que no dieron credibilidad al testimonio de la menor sobre los abusos porque no daba detalles sobre los hechos acaecidos. Y consideran que ese relato de hechos tenía un «fin instrumental: abandonar el centro de menores donde residía para ir a vivir con los padres de su pareja» de entonces, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de su declaración.

La joven identificó al educador por su nombre, aunque no reveló que fuera el «marido» de la entonces consellera de Igualdad Mónica Oltra. Simplemente dijo que era «alguien importante». Esta técnico que declaró ayer como testigo, trabajadora social de profesión, y relacionada tanto con la menor como con su familia desde hace años, relató que su testimonio tenía «contradicciones, no daba detalles» y su «carácter fuerte» no le cuadraba con el relato de los abusos continuados. Ambos técnicos se informaron para acompañar a la menor para que presentara denuncia ante el Grume (Grupo de menores) de la Policía. Aunque la menor se retractó y finalmente los hechos sólo se comunicaron al centro de menores donde residía la joven y trabajaba el educador, según reflejaba el magistrado del Juzgado de Instrucción 15 de València que investiga estos hechos.