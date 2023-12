De entrada se ven obligados a pagar para conseguir una cita previa pero, además, cuando acuden a la comisaría de la Policía Nacional para poner la huella y tramitar el NIE (el DNI de los extranjeros) les rechazan la fotografía que aportan, si los agentes consideran que los rasgos no se les diferencian bien. Sin embargo, eso implica perder la cita que tanto les ha costado conseguir, y aunque "no siempre ocurre, hemos registrado muchas quejas por este motivo. Es una vulneración de derechos fundamentales porque siempre les pasa a los mismas: a las personas negras. Entonces se ven obligados a perder la cita que tanto les ha costado conseguir porque esa fotografía la consideran no válida y deben aportar una nueva donde "estén más blancos, por lo que les obligan a aplicar filtros a las fotografías. Es indigno, es una vergüenza y hay que denunciar este racismo institucional". Así lo denunciaron ayer en la presentación del informe "Discriminación cotidiana por racismo y xenofobia en València" desde la entidad social Movimiento por la Paz. El informe ha sido realizado por siete entidades sociales que trabajan con la población migrante (CEAR, València Acull, Asociación Rumiñahui, CIE No, Cepaim, Right International Spain y Movimiento por la Paz).

No todas las fotografías son válidas a la hora de tramitar el DNI. Los agentes rechazan imágenes con gafas o con flequillo ya que los rastros del rostro como las cejas deben ser visibles. En españoles y en extranjeros. Sin embargo, "rechazar una imagen porque la persona es 'muy negra' es un insulto, una humillación y una barbaridad que no se debe consentir y se tienen que saber. Esto pasa". Así lo aseguraron ayer desde la entidada social, por lo que instaron a eliminar esta práctica de las comisarías donde se tramita el NIE. El sistema hackeado "Perder" la cita previa en al comisaría porque la fotografía no se considera válida no es baladí. Y es que el informe sobre racismo denuncia un "colapso" en las citas previas para realizar trámites en extranjería desde que hace dos años años los bots se adueñaran del sistema para vender las citas en el mercado negro. Ante este "hackeo" del sistema, las entidades exigen "que el Gobierno central cumpla con la legalidad y se otorgue un mayor número de citas para todos los trámites que tengan que ver con extranjería y protección internacional para que las personas puedan acceder a sus derechos: sin citas no hay residencia ni documentación y, por tanto, no hay posibilidad de cotizar, de alquilar piso, de abrir una cuenta del banco..." Además, solicitan un sistema de citas no telemático y que se persiga y ponga fin al mercado clandestino de citas. Y es que, sin la documentación en regla los problemas ante identificaciones por perfil étnico o racial se multiplican. De hecho, el informe asegura que el perfil más "parado" es el de un hombre de entre 16 y 40 años percibidos como "magrebís, negros, latinos o gitanos".