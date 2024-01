El PSOE llama a Bielsa a Ferraz y aumenta la presión para una candidatura única

La olla a presión de la renovación en el socialismo valenciano sube de temperatura. Ferraz ha dado un paso al frente y ha llamado a los candidatos ‘alternativos’, Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler, a la sede central del PSOE en Madrid. Según ha podido saber este diario en fuentes socialistas, el secretario general en la provincia de Valencia sí que acudirá mañana a la convocatoria (tiene agenda oficial en la capital por su cargo en la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP).

No pasará lo mismo, al menos en principio, con el líder en Alicante. Alejandro Soler, un veterano en la vida orgánica, próximo al secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, habría dicho que no, que no le esperen, según estas fuentes. No obstante, oficialmente, su candidatura no realiza ninguna manifestación sobre esta posible convocatoria. Un portavoz sí que admite que los contactos con Ferraz continúan después del registro formal de la candidatura y que el aspirante está abierto a posibles acuerdos hasta el 25 de febrero, fecha de la primera vuelta de las primarias.

Ferraz, por su parte, evita pronunciarse sobre estas posibles llamadas a capítulo en pos de la unidad y opta por la discreción. “Están intentando todos un acuerdo, y así lo han trasladado en alguna ocasión, pero nosotros no entramos. Nos gustaría un acuerdo, pero las primarias también son seña de identidad del partido”, aseguran fuentes oficiales de la formación, que no precisan si mañana recibirán al líder provincial de Valencia.

Los movimientos de la dirección socialista federal de estas últimas horas estarían orientados directamente por Pedro Sánchez, de acuerdo con las fuentes consultadas, y tendrían como fin una integración en una candidatura única con la ministra Diana Morant al frente y evitar así el desgaste del proceso interno. Retirada, unidad e integración serían las consignas que la dirección del partido estaría intentando transmitir de manera directa. Por eso, la llamada a mantener una conversación cara a cara, no a distancia ni a través de terceros.

Lo llamativo es que la intensificación de estos mensajes se produce una vez que Soler y Bielsa han presentado ya los papeles para optar a la secretaría general del PSPV. Han dado un paso adelante después de que hayan fracasado todos los intentos anteriores de consenso, que llevaron a retrasar en dos ocasiones la ejecutiva que debía poner en marcha el calendario del congreso de renovación. Así, a pesar de estos intento fallidos y de que han mostrado su voluntad de que la militancia decida, la dirección federal socialista redobla ahora su esfuerzo por una lista única. Según las fuentes consultadas, si logra convencer a los dirigentes provinciales de Valencia y Alicante, el objetivo sería después pedir a Morant gestos con los otros aspirantes en la conformación del equipo del PSPV posterior a Ximo Puig.