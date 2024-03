Las universidades cobrarán el doble por la matrícula a los estudiantes extranjeros

El borrador del proyecto de decreto de tasas universitarias que prepara el departamento del conseller José Antonio Rovira contempla doblar el precio de la matricula universitaria al alumnado extranjero no comunitario que quiera estudiar en las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana.

Este incremento de las tasas universitarias para el alumnado internacional de fuera de la UE y del Espacio Económico Europeo (EEE) lo aplican este curso todas las autonomías salvo la Comunidad Valenciana, Canarias, Cantabria, Extremadura y el País Vasco.

El borrador al que ha tenido acceso INFORMACIÓN incluye un artículo, concretamente el número 4, que con el título 'Precios para el estudiantado extranjero' especifica lo siguiente en su primer punto: "al estudiantado extranjero mayor de 18 años que no tenga la condición de residente, excluidos los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y aquéllos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario, se le aplicará el doble de los precios públicos establecidos (...), exceptuando los estudios de máster con precio excepcional".

El artículo matiza en su segundo punto que "estos precios serán de aplicación sin perjuicio de lo previsto en los acuerdos y los convenios o tratados internacionales en esta materia y el resto de la normativa vigente".

La medida es una petición expresa de los rectores universitarios, según explican fuentes de Conselleria de Educación. Es un borrador, pero de aplicarse solo afectaría al alumnado que se matricule a partir del año que viene y no al actual, y tendría un periodo transitorio de dos años. El primero la matrícula se multiplica por 1,5 y el segundo por 2.

El por qué de la medida es sencillo, "se trata de estudiantes principalmente de Asia, África y América que eligen las universidades españolas por su alto poder adquisitivo".

De 760 a 1.500 euros

Estudiar en las universidades públicas valencianas este curso cuesta de los 767,4 euros en los grados con experimentalidad más baja como Derecho, ADE o Magisterio, hasta los 1.080 euros que valen los grados con máxima experimentalidad como Medicina, Enfermería o Farmacia. Por tanto, en el momento que se aplique esta medida que ultima el Consell de Carlos Mazón el alumnado internacional incluido en ella pasará a pagar por curso entre un mínimo de cerca de 1.535 euros y un máximo de 2.160 euros según el grado que curso.

El decreto de tasas universitarias del actual curso 2023-2024, aunque lo aprobó el pasado 4 de agosto el Consell del PP y Vox y lo firma el conseller Rovira, fue negociado por el Botànic, que descartó incrementar las tasas universitarias para el estudiantado extranjero "una vez oídas las universidades" públicas. Así consta en el texto de la normativa en la que el Consell del PSPV y Compromís fija que "las tasas a satisfacer por el alumnado extranjero, no nacional de estados miembros de la Unión Europea, el mismo importe que para el alumnado español". Una circunstancia que, específica el decreto, "se pusieron en conocimiento del Pleno del Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior el 30 de junio de 2023", cuando aún era consellera de Universidades la socialista Josefina Bueno.

Este sobreprecio afectará solo al alumnado extranjero no comunitario cuya llegada a la Comunidad Valenciana tenga como fin único o principal cursar o ampliar estudios o realizar trabajos de investigación o formación, no remunerados laboralmente, en cualquiera de las cinco universidades públicas valencianas.

Por tanto, seguirán pagando el mismo precio que el alumnado español el estudiantado extranjero perteneciente a alguno de los 26 países de la Unión Europea o a los 4 a los que es de aplicación el régimen comunitario: los tres del Espacio Económico Europeo (Liechtenstein, Islandia y Noruega) más Suiza.

Convenios bilaterales

Igualmente, tampoco se les aplicará el doble de la matrícula al alumnado de los países con los que España tiene firmados convenios bilaterales de reciprocidad, como es el caso de Marruecos y los 22 países pertenecientes a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), que son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y Guinea Ecuatorial.

Finalmente, tampoco atañe este aumento de precios al alumnado extranjero que curse estudios al amparo de convenios suscritos por cada una de las cinco universidades públicas valencianas con organismos o instituciones, como por ejemplo el programa Erasmus+ o los suscritos con universidades extranjeras, en virtud de los cuales deban aplicarse los precios establecidos con carácter general para estudiantes comunitarios.

El incremento de tasas para el alumnado internacional se aplica este curso en 12 autonomías aunque la normativa que lo permite es muy dispar. Así, hay un grupo de siete CC AA que aunque directamente no fijan el aumento de precio como quiere hacer el Consell, sí que permiten a sus universidades, previo acuerdo razonado por sus consejos sociales, cobrar más al alumnado extranjero no comunitario siempre que dicho sobreprecio no supere el 100 % del coste total del servicio académico.

Mayoría de los autonomías

En este caso se encuentran Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Murcia y Navarra. No obstante, la Universidad de Castilla-La Mancha, la única pública de esta autonomía, no ha ejercido este curso dicha opción. Sin embargo, en Cataluña sí que se aplica, y, por ejemplo, Universidad de Barcelona (UB) cobra hasta cinco veces más por los créditos de sus titulaciones de grado al alumnado extranjero no comunitario que no se beneficia por ningún convenio bilateral. En Castilla y León, la Universidad de Salamanca, que es una de las que mayor proyección internacional tiene en toda España cobra el doble al alumnado extranjero como planea la Generalitat, pero la Universidad de Burgos no ejerce dicha opción. En el caso de Galicia, las universidades públicas han pactado un aumento de precios del 25 % para el alumnado internacional.

Finalmente, hay un grupo de cinco autonomías que fijan directamente el incremento de las tasas para el alumnado no comunitario. Son Asturias, Aragón, Baleares, Madrid y La Rioja. En este último caso el precio para el alumnado internacional es tres veces y media más elevado que para el resto. En Balears el incremento es del 30 % sobre las tasas ordinarias, mientras que en Aragón el alumnado extranjero paga tres veces más. En Asturias se exige que abone los precios de tercera matrícula de grado, que son cuatro veces más elevados. En Madrid se va mas lejos que cualquier otra autonomía y se reclama a este tipo de alumnado el abono de la tasa de cuarta matrícula, que es seis veces más cara.

