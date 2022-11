Anda Javier Cámara inmerso en una gira teatral que ha sobrepasado sus expectativas y le ha hecho volver al punto de partida, a las tablas que no pisaba desde hace casi quince años. Una reconciliación de la que tiene la culpa Pablo Remón, autor, director teatral y cineasta, que le volvió a levantar el telón con Los farsantes, una sátira sobre las entrañas del cine y el teatro, que llega esta noche al Principal de Alicante, dentro de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos.

"Ahora sigo teniendo más ganas de teatro", ha asegurado el intérprete esta mañana en Alicante durante la presentación de esta obra que firma el Premio Nacional de Literatura Dramática 2021, producción del Centro Dramático Nacional y Buxman Producciones, y en la que le acompañaron los actores Nuria Mencía, Francesco Carril y Marina Salas, además de la subdirectora del Principal, María Dolores Padilla, y la directora de la Muestra, Mónica Pérez.

"Tengo la sensación de que siempre he querido estar en el teatro, pero en los últimos años he hecho cine y televisión. Durante mucho tiempo ha habido suerte con las series y las películas, que además requieren mucho tiempo", ha destacado el protagonista de Rapa, serie por la que precisamente hoy mismo ha sido nominado a la mejor interpretación masculina en los Premios Forqué. "Yo no sé hacer varias cosas a la vez, necesito tiempo entre un trabajo y otro, no soy muy voraz a la hora de tener varios proyectos a la vez. Y también el teatro requiere su tiempo, los ensayos, las giras... yo no quiero estar haciendo a la vez una serie".

A Pablo Remón lo conoció precisamente cuando escribió algunos de los guiones de Vamos Juan y Venga Juan -ganó el Ondas a mejor actor por esta saga-, que el propio Cámara dirigió . "Me dijo que estaba escribiendo una obra de teatro y que si estaba dispuesto a volver. Siempre me ha fascinado lo que hace así que me tiré de cabeza a esta aventura porque sabía que estaba en buenas manos y al final ha superado mis expectativas".

No es para menos porque desde su estreno en abril de este año en Madrid no ha hecho más que llenar las salas por donde ha ido. Igual que en el Principal de Alicante donde las entradas están casi agotadas. "Ahora no quiero estar en otro sitio que no sea estar en este lugar, en el Teatro Principal de Alicante; he trabajado mucho y pienso seguir trabajando, pero en este momento este es el lugar donde quiero estar".

"Yo sabía que Remón es un autor brillante, pero luego el proceso teatral es complicado y tener un texto maravilloso no quiere decir que la función resultante lo sea; igual que todos sabemos que de un guion maravilloso puede no salir una película maravillosa", ha destacado el protagonista de películas como El olvido que seremos, de Fernando Trueba, o Los amantes pasajeros, de Pedro Almodóvar.

""hay mucha oferta de series que no nos da tiempo a ver; yo ya no veo series, yo las hago"

El ganador de dos Goya, por Vivir es fácil con los ojos cerrados y Truman, es consciente de que las plataformas de televisión han incrementado la producción de series, "pero hay cosas que te gusta hacer y otras que no; uno selecciona lo que a uno le parece bien y luego a veces no funciona".

Decir que no también ha sido parte de su acierto. "He dicho muchas veces que no y otras que sí, y me siento muy a gusto con lo que he elegido porque cuando hago algo pongo toda la energía".

No obstante, cree que "hay mucha oferta de series que no nos da tiempo a ver; yo ya no veo series, yo las hago. Tengo que leer libros, escuchar música, ir al cine... Pero es verdad que es un momento delicioso para las series y yo me alegro por mis compañeros, actores y también técnicos que estan generando una gran indsutria alrededor. Lo que hace falta es que esas plataformas den voz a un montón de talento que hay aquí, que dejen hacer las cosas a los autores y creadores".

Los farsantes

"Nosotros nos sentimos vivísimos dentro de este espectáculo y todos van a sentirse empáticos con la historia que cuenta", ha afirmado Javier Cámara sobre Los farsantes, que presenta esta noche en Alicante. "Esta función es una barbaridad, es un placer hacerla porque la respuesta del público es maravillosa; en el teatro el público te acompaña cada noche y cuando se hace una pausa y la gente respira a la vez que tú, es muy gratificante". Su objetivo es "que vengan los jóvenes y se enganchen al teatro".

Para Nuria Mencía, "ha sido un proceso muy interesante trabajar con Pablo Remón, con su manera de escribir y dirigir, ha sido un lujo; también por la forma en la que llega al público porque habla de muchas cosas diferentes y está llena de personajes y temas que interesan mucho". Entre ellos, el éxito, el fracaso de los papeles que encarnamos en la ficción y en la realidad.

Como una reivindicación del teatro en escena define Francesco Carril la nueva generación de autores "que escriben y dirigen" y que "defienden otro modelo de escritura". Caso de Pablo Remón, que "a veces es poco respetuoso con su material y no teiene miedo de eliminar parte de sus textos porque entiende que la escritura termina en escena".

Marina Salas considera "un privilegio estar aquí en la Muestra de Autores y con esta función que es joven de espíritu y de temática".

Programación del martes

La programación de la XXX edición de la Muestra proseguirá el martes, a las 20 horas, en el Teatre Arniches con Pau, comedia teatral escrita y dirigida por la valenciana Gemma Miralles que se desarrolla en el jardín de una casa familiar. Un padre y una madre, acompañados de sus respectivas parejas actuales, inician una conversación sobre Pau, adolescente que se encuentra en plena exploración de su propia identidad de género.

Utilizando una fórmula que nos recuerda por momentos a Un dios salvaje, la obra maestra de la autora argentina Jasmina Reza, la conversación -construida con diálogos cada vez más frenéticos- se convierte en una irónica disección de la sociedad contemporánea.

En el transcurso de una tarde, cada uno de los protagonistas va deshaciéndose de sus máscaras al juzgar a Pau a través de sus propios razonamientos, creencias, necesidades y deseos. Pau es una producción propia del Institut Valencià de Cultura (IVC), cuyo origen en IV Edición del Laboratorio de Dramaturgia Insula Dramataria Josep Lluís Sirera, cuya temática propuesta era el binomio Verdad/Mentira.