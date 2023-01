Los hermanos Jesús y Emilio Gallego llevan más de veinte años dedicados a la animación desde el pequeño municipio de San Isidro, en la Vega Baja, donde ubicaron su productora audiovisual, Gallego Bros, con la que han acometido numerosos proyectos para cine y televisión, además de cultivar su faceta como dibujantes e ilustradores. Goodnight Spa o Ryoko son algunos de sus últimos cortos y los Gallego están detrás de series de animación como Los Zurf, Shuriken School, emitida en más de cien países, o Pirata y Capitano, actualmente en emisión en Francia.

Hace tiempo que estos hermanos de 49 (Jesús) y 51 años (Emilio) están embarcados en dos nuevos proyectos, que prevén tener finalizados este año: el corto de animación Hell Troops (Tropas del infierno), creado y dirigido por ellos, y el episodio piloto de la serie de animación en 2D La pandilla del Capitán Mondongo, para llevar a la televisión la saga de libros infantiles de Jesús López e ilustrados por ellos, que tan bien funcionan entre los escolares. Los primeros tres libros han sido publicados por la editorial Fun Readers, que dirige López en Bigastro, que también participa en la financiación.

Para ambos proyectos cuentan con el respaldo del Institut Valencià de Cultura, que en la última resolución de ayudas a la producción audiovisual de 2023 ha concedido a Gallego Bros 31.650 euros para llevar a cabo el cortometraje y otros 33.280 euros para acometer el capítulo piloto de la serie -pensada para 26 episodios de 11 minutos-, que supone en ambos casos cerca de la mitad de la financiación.

El Capitán Mondongo, animado

Llevar a una serie las aventuras de este trío de superhéroes de andar por casa -que capitanea Kiko, un niño de 9 años con gusto por los donuts, que desborda imaginación y optimismo- «era algo que rondaba nuestras cabezas. Cuando Jesús nos propuso ilustrar los libros en 2020 ya hicimos el diseño de personajes pensando en su posible adaptación al medio audiovisual. Con Jesús ya hemos trabajado en Aprendiz de fantasma y Los Zurf y desde el primer manuscrito ya tenía ese toque que respiraba audiovisual, con ese humor que funciona muy bien en los niños", indican los hermanos.

Para López, que también trabaja como guionista, "es muy ilusionante ver que un libro cobra vida. Es una saga que pensábamos que tenía potencial para ello, aunque los proyectos de animación son de una envergadura mayor, de coste y de equipo".

Realizada ya la preproducción y el storyboard animado, los equipos formados por Rebeca Núñez y Sergio Córdoba, Macarena Robles y Paco Poveda comenzarán en febrero la animación.

Lucha gamberra entre ángeles y demonios

Hell Troops, el segundo trabajo, también en 2D -"que es el que dominamos y es más agradecido", apuntan- es una historia "sin diálogos pero muy gestual" creada por los hermanos, donde la narración recae en la parte visual, algo que les abre el campo internacional.

"Después del esfuerzo de Goodnight Spa, que era una mezcla de técnicas con Stop-Motion, animación 2D e imagen real, queríamos volver a nuestros orígenes, la animación 2D pura y dura, con una historia más gamberra que incorpora toques de humor. La idea de este corto se gestó en 2021, como una crítica al sinsentido de las guerras, poniendo como ejemplo el enfrentamiento entre cielo e infierno y la lucha eterna entre ángeles y demonios", explican los autores, que aclaran que "al final es una comedia, una historia con humor que apunta una reflexión sobre el absurdo de la guerra".

El humor no lo abandonan nunca "porque es el terreno donde más cómodos estamos; cuando intentamos hacer historias más serias no nos quedamos tan contentos", pero en las temáticas tratan de mezclar géneros: "No somos muy costumbristas, pero podemos hablar de algo más fantástico como los ángeles y ambientarlos en escenarios de la primera Guerra Mundial, que a priori no casan", añaden.

Ellos, que dicen animar "de oído", crecieron con Mazinger Z, Heidi y Marco y la estética japonesa es su mayor influencia también de adultos -"el Studio Ghibli de Miyazaki (El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro) es nuestra biblia"- hacen de todo e intentan no repetirse, pero donde más disfrutan es en la creación de "universos" para sus historias, siempre dirigidas al público infantil y juvenil.

Gallego Bros está en conversación con el Ayuntamiento de San Isidro para ver posibilidades de apoyo a estos dos proyectos. "Nos encantaría que, no solo nuestros proyectos, si no otras propuestas audiovisuales, pudieran contar con la colaboración y el apoyo de instituciones y organismos de la provincia y, por la parte que nos toca, de la Vega Baja", apuntan los hermanos Gallego, dado que el 75 por ciento de la producción de ambos proyectos se lleva a cabo en la provincia de Alicante.