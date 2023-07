Adelas y Bernardas es la historia de un matricidio, de cómo alguien va a matar a su madre, aunque no hay sangre. Esta obra, firmada por la dramaturga alicantina Josi Alvarado, ha sido una de las seis elegidas por la Fundación SGAE para formar parte de su XI Laboratorio de Escritura Teatral. El texto ha sido seleccionado entre los 15 que llegaron a la final de los 185 originales presentados a la convocatoria.

"No hace falta echarse las manos a la cabeza ni frotárselas en espera de un relato lleno de sangre. No hay nada de eso. Hay muchos espejos. Rotos, eso sí. Les prestaré mis espejos durante la duración de este relato para que se puedan ustedes mirar en ellos si les place. Tal vez no les guste la imagen que devuelven. A mí tampoco", asegura la autora en la presentación de la obra.

La escritora recibirá una bolsa de trabajo de 4.500 euros (impuestos incluidos) en concepto de incentivos y trabajará hasta noviembre en su proyecto bajo la tutoría de la dramaturga Carol López. Además, la Fundación SGAE cubrirá los gastos de desplazamientos y dietas ocasionados.

Josi Alvarado ganó el 25º Premio de Teatro Ciudad de Castellón en 2019 con Manual de la señora de la limpieza y también la Residencia Estruch del Teatro Principal de Alicante. Su última obra editada, La Tarara, recibió el I Premio SGAE Ana Diosdado de Teatro, el Premio de la Crítica Valenciana y siete candidaturas a los Premios Max. Acaba de estrenar Llévame a Benidorm.

La dramaturga alicantina firma también Las Troyanas. Fucking nowhere, la nueva producción del IVC, dirigida por Santiago Sánchez.

Jurado

Un jurado, presidido por Carol López y compuesto por Juana Escabias, Fernando Epelde, Anna R. Costa, Antonio Castro y Leyre Abadía, coordinadora del departamento de Formación de Fundación SGAE como secretaria sin voto, ha realizado las deliberaciones pertinentes y acordado (en reunión celebrada el 6 de junio de 2023) los 6 integrantes definitivos del Laboratorio de Escritura Teatral 2023.

También han sido seleccionados Oficina de vida independiente, de Núria Vizcarro; El mejor padre del mundo, de Enrique Cervantes; Reconversión, de Santiago Cortegoso; Demasiada piel, de Tomás Cabané, y El manto inferior, de Almudena Ramírez- Pantanella.