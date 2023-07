Si buscas en Google las últimas noticias sobre Marilyn Monroe (1926-1962), aparecen informaciones sobre los secretos de su muerte, los productos «exactos» que utilizaba para el cuidado de la piel, sus años de orfanato, quién la pintó o su perfume favorito. Todo esto en la última semana. Esto demuestra la vigencia del mito y el interés por perpetuar su figura.

Desde un punto de vista menos frívolo, los escritores José Luis Muñoz y Gustavo Abrevaya quisieron abrir el abanico y analizar a la actriz y cantante desde el punto de vista literario. Daba igual el género, lo importante era ofrecer una visión particular de esta estrella. Así surgió M.M. (Vencejo Ediciones), un libro en el que 72 autores de todo el mundo escriben sobre la actriz que dio en pantalla una imagen de plenitud y felicidad, cuando su vida, en realidad, no dejó de ser una tragedia.

Presentación en Alicante

Este volumen, que se presenta hoy a las 20 horas en la nueva librería Libros de Ultramar de Alicante (Bailén 61), cuenta con firmas como las de Zoe Valdés, Guillermo Orsi, Andreu Martín, Jesús Ferrero, Ramón Acín, José María Gatti o Luis Gusmán, entre otros muchos. Y entre ellos, los alicantinos Mariano Sánchez-Soler, Esther Abellán y Fernando Ugeda, además de Gustavo Forero, autor afincado en Alicante.

Cada uno de ellos ha elegido un género diferente y un enfoque distinto para describir o enfatizar algún aspecto de la personalidad, de la vida o de la actriz de Con faldas y a lo loco.

Sánchez Soler firma un artículo literario, Vivir es demasiado doloroso; Esther Abellán, un poema, titulado Hubiera contestado a tu llamada, y Ugeda y Forero, dos relatos: Animal herido y Todos quieren con Marilyn, respectivamente.

Diferentes nacionalidades y generaciones

En este libro se unen, además de autores de diferentes nacionalidades, de distintas generaciones, de manera que algunos de los escritores no habían nacido cuando murió de forma trágica Marilyn Monroe. Sin embargo, resulta imposible no conocer su trayectoria a través de las películas que protagonizó y también de los documentales que se hicieron sobre su vida, la de Marilyn y la de Norma Jean, que han sido muchos, y de los libros que se han escrito sobre las vicisitudes de su tormentosa vida, incluyendo biografías no autorizadas.

Un ejemplo de ello, es la novela de la escritora norteamericana Joyce Carol Oate, Blonde, que ha sido llevada al cine por Andrew Dominik. Una vida rodeada de glamour y de relaciones con personalidades famosas, que la convirtieron en la mujer más deseada del mundo, la rubia con la que todos los hombres soñaba y que, sin embargo, murió en soledad el 4 de agosto de 1962, en su modesta casa de Brentwood porque, dicen en este libro que hoy se presenta, fue una actriz mal pagada. Lo máximo que llegó a cobrar Marilyn Monroe fueron 250.000 dólares por una película, mientras Elizabeth Taylor alcanzó el millón de dólares.