La banda sonora de las películas de James Bond y de buena parte de la ficción española de los últimos años son las protagonistas de la próxima edición de Sonafilm, el Festival de Música de Cine Marina Alta que comienza este viernes y termina el próximo 26 de agosto y que brindará al público cinco conciertos -gratuitos cuatro de ellos- entre su programación.

La intención de este festival no es otro que mostrar en directo la belleza de las partituras que suenan en las películas -ahora también, en las series-, en ocasiones tan poderosas como las imágenes. La idea del festival se le ocurrió hace seis años a su director artístico, Javier Gil, también gerente de la Universal Symphony Orchestra, especializada en música de cine, que dirige José Colomina. En 2019 se celebró la primera edición en Ondara y año a año se han ido sumando, con la colaboración de los municipios y de patrocinadores externos, otras ciudades de la Marina Alta hasta llegar a la formación mancomunada con Dénia, El Verger, Calp y Teulada-Moraira.

El festival se inicia hoy en el Auditori Teulada-Moraira con el grupo G&S Pocket, que repasará las bandas sonoras de videojuegos y la saga de películas del agente 007 clausurará el festival el próximo 26 de agosto con el concierto The Music of Bond en la Plaza de Toros de Ondara, donde todo empezó, que dirigirá el invitado de honor Diego Navarro al frente de la Universal Symphony Orchestra. From Russia with Love, Skyfall, On her Majesty’s Secret Service, Moonraker, License to Kill, For Your Eyes Only, Goldeneye, Die Another Day o Goldfinger son algunos de los temas que sonarán ante el público.

«Esta será la programación más larga y es el primer año que invitamos a compositores españoles de bandas sonoras a participar en el festival para reconocer su trabajo, por eso la edición es tan importante», explica Javier Gil, que recuerda que Sonafilm es uno de los cuatro festivales de este género que se celebran en España -fue el tercero en crearse- junto con los de Tenerife (Fimucité), Málaga y Sevilla.

Por este motivo, otro de los grandes conciertos será el de este sábado, Música de Cine Made in Spain -que se celebrará en el Auditorio de Calp a las 21 horas- y donde participan el ya citado Diego Navarro, director artístico de Fimucité y autor de la banda sonora de títulos como Atrapa la Bandera o El Fotógrafo de Mauthausen; Manel Santisteban, compositor en numerosas películas (Fuga de cerebros, Tres metros sobre el cielo, Kamikaze) y series como Médico de familia, Periodistas, Un paso adelante, 7 vidas, Los Serrano, Los hombres de Paco, Vis a vis o La casa de papel, cuya canción My life is going on tiene millones de escuchas; Iván Martínez Lacámara, cuya carrera va unida a de Santisteban; Arnau Bataller, cuyas últimas composiciones han sido, entre otras, para Way Down, Mediterráneo o Vivir dos veces; Vanessa Garde, que ha trabajado en 75 producciones nacionales e internacionales; y el alicantino tres veces nominado a los Goya Luis Ivars (Tabarka, El Capitán Trueno y el Santo Grial, Tiempos de Azúcar, La Dama Boba o 22 Ángeles).

Ivars alaba la "apuesta" que hace el festival por los autores españoles que componen para el cine y la televisión. "Es muy valiente y me quito el sombrero porque tiene mucho mérito", destaca, tras indicar que en la actuación con la orquesta sonarán partes de 22 ángeles y Capitán Trueno, así como de Atrapa la bandera, Mediterráneo o La casa de papel, con la participación de Cecilia Krull, cantante original de My life is going on.

Valencia BrassBand se encargará el 24 de agosto del concierto Metalls de Cinema en el Auditori Casa de Cultura de El Verger, que repasará grandes títulos del cine y el Teatre Auditori Centre Social de Dénia acogerá el día 25 a The Pop Culture Band para interpretar el mundo musical del cine de Quentin Tarantino.En el festival también habrá espacio para presentaciones de libros, charlas y películas.Más información en: https://www.sonafilm.es/