El teatro predomina en la nueva programación de artes escénicas de la Universidad de Alicante, que se desarrolla en su mayoría en el Paraninfo de la UA de octubre a diciembre. La oferta arranca este jueves con el Concierto de Bienvenida este jueves a las 20.30 horas, a cargo de Niña Polaca y Extensores Automáticos en el Anfiteatro del Aulario II. La entrada es libre limitada al aforo del anfiteatro y se instalará barra con restauración en el recinto (apertura de puertas, a las 19.30 h).

La vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, Catalina Iliescu, ha detallado que el nuevo programa está integrado por una decena más de propuestas artísticas de teatro, circo, música y cine, "aunque el grueso del programa de este primer cuatrimestre del nuevo curso académico lo protagoniza el teatro", con cinco representaciones teatrales, y mantiene las líneas de colaboración con otras entidades como el Festival de Circo Circarte (Proyecto Gladis, 18 de octubre) o la XXXI Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos (Niña de Nadie, 8 de noviembre). Este es un proyecto de La Zafirina, coproducido junto a Russafa Escènica. Festival de Tardor 2023, con el soporte de Escalante Centre Teatral y Ayuntamiento de Segorbe. Con dirección de Mafalda Bellido y Sergio Serrano, la obra tiene como protagonista a una chica a punto de cumplir dieciocho años que recibe una llamada de teléfono que cambia por completo su vida.

Cuatro representaciones más completan la programación teatral: París, anys 60, con el Aula de Teatro de la UA (24 de octubre), con dirección de Morgan Blasco, un recorrido nostálgico y divertido por unos años donde se soñaba con una libertad que solo se podía concebir fuera de España, y donde se combina el humor y la música de los años 60; la obra en rumano con subtítulos en castellano Cântec pentru noéma, UNATC I. L. Caragiale (25 de octubre) de Daniel Danis; You say tomato (15 de noviembre), galardonada con el Premio Crítica Serra d'Or 2016 al mejor texto teatral, una comedia musical de Joan Yago interpretada por Anna Moliner y Joan Negrié y dirigida por Joan Maria Segura; y Ricardo III (22 de noviembre) la primera tragedia y uno de los grandes éxitos de Shakespeare de la mano de la compañía sevillana Atalaya.

El cine también tendrá cabida en el programa con el estreno de la película Bruno del cineasta alicantino Ángel Puado (10 de noviembre) -que este año imparte un curso de formación contínua en la UA de iniciación al cine -con la que el director vuelve a la comedia para contarnos la historia de una visita al psiquiatra que acaba por poner en el equilibrio del propio terapeuta.

Música y poesía

En el apartado musical mantiene en programa el tradicional concierto didáctico Los orígenes de tus músicas, The Entertainer Teachers, que abrirá el apartado musical (17 de octubre) para explicar cómo se ha llegado desde las melodías del Antiguo Medievo hasta las canciones que escuchamos hoy en día en la radio o televisión. Esta concepción de la historia de la música como una entretenida evolución de estilos ha conectado de forma sorprendente con el público de todas las edades, en anteriores ediciones. The Entertainer Teachers (Ensemble) nació en el año 2015. Hoy cuenta con once integrantes dirigidos por Benjamín Sun. La música continuará con el Concierto de invierno de la Coral UA (28 de noviembre); y con el espectáculo de música y poesía Lorca: un genio con duende (13 de diciembre). Se trata de un recital-homenaje con motivo del 125 aniversario del nacimiento del poeta Federico García Lorca, en el que participan Juan Antonio Olmedo, Óscar Santacreu, Esther Abellán y María Matas. En este espectáculo, siguiendo su cronología vital, se recitan muchas de las mejores poesías de Lorca y se dramatizan algunos fragmentos de sus magníficas obras teatrales, todo ello con el acompañamiento en directo de música de guitarra y de piano y proyecciones de imágenes.

Exposiciones

La programación Paranimf se complementa con la oferta expositiva diseñada por el Museo de la Universidad de Alicante (MUA) para los meses de octubre a diciembre. La muestra 9 Residencias de creación en Investigación Artística del MUA, inaugurada el 22 de septiembre, permanecerá abierta al público hasta el 4 de febrero de 2024, en la sala Sempere del MUA.

En la sala CUB permanecerá expuesta, hasta el 28 de enero de 2024, la exposición Mare Lucidum del fotógrafo alicantino Ángel Fitor, una propuesta de fotografía submarina que se abrió al público el 28 de septiembre. La exposición presenta una muestra de la belleza biológica, plástica y simbólica que aún alberga el mar Mediterráneo y ofrece una crónica de algunos de los problemas que lo asfixian. Mare Lucidum es una invitación a la fascinación por la fascinación y a la reflexión por el placer del saber. Es también un trabajo recopilatorio de algunas de las fotografías que han dirigido, modelado y construido la carrera de su autor durante casi tres décadas de vocación desmedida por dar voz a un mar con frecuencia mal tratado y mal comprendido. Ángel Fitor (Alicante, 1973) es fotógrafo, fotoperiodista, buceador profesional y naturalista especializado en medio marino.

Se mantiene hasta el 7 de enero de 2024 la exposición La luz de Sempere. Centenario 1923-2023. Eusebio Sempere diseñada por el MUA con motivo del centenario del nacimiento del artista (1923-2023), para la se han seleccionado 26 de sus obras de los fondos del MUA.

Y las exposiciones dispuestas en la Sala Alcudia, que alberga la muestra sobre el Yacimiento Arqueológico que, con motivo de su 25 aniversario, preparó el MUA y que podrá visitarse durante todo el año 2024; el Espacio Arcadi Blasco, que alberga parte de las obras del artista de Mutxamel, de las que el MUA es depositario (hasta el 1 de junio de 2024); y la muestra con obra del artista Daniel Escolano, fallecido hace un año, en la sala Naia del MUA, hasta el 1 de julio de 2024.