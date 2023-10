Arte disruptivo, tecnología e innovación son los tres pilares sobre los que se asienta el nuevo Frente de Iniciativas Contemporáneas de Villena, un proyecto que cumple cinco años en esta localidad y que pretende acercar la creación artística contemporánea más actual y fuera de convencionalismos a la ciudadanía. Lo hace con un presupuesto de 50.000 euros (el 70% lo sufraga el Ayuntamiento de Villena y el 30% restante entre el Institut Valencià de Cultura y la Diputación de Alicante) con el que ofrecer 23 propuestas totalmente gratuitas durante cinco días, del 18 al 22 de octubre, que combinan la fotografía, el videoarte, la performance, el videomaping, la danza y el arte sonoro, visual o urbano.

El FIC cuenta entre sus actividades con propuestas singulares como un taller titulado Me encanta bailar pero se me da fatal, una propuesta de danza participativa para todos los públicos y grados de movilidad del colectivo Dánzate; otro de electromagnetismo a cargo del artista experimental Martí Guillem, que enseñará al público a construir artefactos para crear sonidos a través de ondas electromagnéticas; o el de Paula Zamora, Cómo (no) hay que leer una obra contemporánea, una lección que funde la cultura popular con el arte más elitista a través de ejemplos como Mickey Mouse, el pensador George Bataille o el reality Keeping Up with the Kardashians.

El director del certamen y de la Casa de Cultura de Villena, José Ayelo, indica que el FIC regresa con el compromiso de ofrecer expresiones y procesos artísticos alejados de los clichés convencionales, que escapan de circuitos comerciales o sendas establecidas. "Queremos atender a los artistas más transgresores, si no ¿quién lo hará?", apunta el artífice de propuestas como Villena es Música (VEM), que en junio ofrece un día entero de conciertos con más de un millar de intérpretes o el HOP!!! Villena de danza en agosto.

"Estamos muy contentos con la acogida que tiene el Frente de Iniciativas Contemporáneas, sobre todo el trabajo que se hace en los institutos, y es una oportunidad para ver cosas diferentes en el arte experimental, que no es tan masivo", señala Ayelo, que añade que aunque al principio se centraba en mostrar el trabajo de artistas locales ahora se ha extendido fuera de la provincia y de la Comunidad Valenciana. El FIC cuenta con un triple comisariado formado por Andrés Leal, Helena Ferrando y Ana Esteban, que se encargan de explorar las nuevas tendencias y seleccionar la programación.

El director destaca entre las propuestas el estreno del espectáculo No lugar, que se llevará a cabo el domingo en el aparcamiento de la Pirámide, a cargo de la compañía de danza Marroch, que fusionará su propuesta coreográfica con el arte plástico de Las Canadienses, creada para el festival con el apoyo del Institut Valencià de Cultura.

El FIC arranca este miércoles en la Casa de Cultura con la compañía de Tomás Verdú y el espectáculo Silla verde/ Cadira verde, que combina danza, lenguaje audiovisual y teatro textual y performance para hablar del bloqueo del creador. El jueves continúa con la fotografía de Amanda Bernal en los institutos de secundaria y el arte visual de DimaslA; el arte plástico del grafitero ilicitano Roice 183 con su mural Cara a la pared II y el video mapping proyectado por Manolo Soler en la plaza de Santiago.

El viernes habrá una performance artística, Cosmología espectral, de Luis Macías y Alfredo Costa en la ermita de San Antón y el castellonense Paco Poyato, cuya obra denuncia la sociedad de consumo y la globalización, empapelará de imágenes el escaparate de un comercio abandonado dedicado a la fotografía en El muro invisible. Martí Guillem mostrará el efecto sinestésico de la luz en Dlight y la jornada se cierra con el flamenco contemporáneo de Los Inescalables Alpes en el Teatro Chapí y el concierto de música sin prejuicios de Ales Cesarini y Payoh Soul Rebel, a propuesta del Club de Jazz de las Mil Pesetas.

El Visual Trust del sábado de Amanda Bernal consiste en una sesión de videoarte con obras de Aujik, Yoshi Sodeoka, Nicole Kotus, Iury Lech, Dirk Koy y Dagmar Schürrer. El villenense Luis Giménez vuelve al escenario de la Casa de Cultura con el proyecto The unknown spanish levant, donde investiga las relaciones de la música de raíz de diferentes partes del mundo, y la noche se cerrará con la mezcla de de música y artes visuales de Abraxas y Screen Warriors en la Plaza de Santiago.