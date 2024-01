La Asociación Arte de la Guitarra Española de la Comunitat Valenciana ha entregado este martes al guitarrista escocés David Russell el Premio Alicante Guitarra Clásica, el segundo tras el primero concedido a Manuel Barrueco, por su vinculación desde su inicio, hace doce años, con el Máster en Interpretación de Guitarra Clásica de la Universidad de Alicante. El homenajeado ha recibido el galardón "con gran alegría, por la asociación que me lo otorga y porque la guitarra ha formado parte de mi vida desde mi infancia".

El presidente de la asociación, también guitarrista y director académico del máster, Ignacio Rodes, y la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, han hecho entrega de la escultura creada por Miguel Bañuls a Russell, profesor y guitarrista afincado en España desde hace 45 años, discípulo del maestro José Tomás en Alicante y considerado uno de los mejores intérpretes de este instrumento, además de ganador de un premio Grammy y autor de una treintena de discos, entre otros.

Rodes ha agradecido a Russell "su profunda y sincera vinculación con el proyecto Alicante Guitarra Clásica y su compromiso con el Máster", así como por su condición de intérprete del concierto inaugural del ciclo de guitarra que se celebra en el ADDA. En su laudatio, ha destacado "su honestidad expresiva, ya que en sus actuaciones no hay lugar para la impostura ni la pretensión, y la naturalidad de su fraseo musical", además de que "el talento y la perspectiva musical de Russell han conseguido influir en generaciones de guitarristas clásicos y su legado permanecerá".

La rectora de la UA ha recordado que el máster alcanza su decimosegunda edición "como un proyecto consolidado y con unos estudios de guitarra reconocidos internacionalmente, tras embarcarnos en una idea que, en sus inicios, parecía una extravagancia para una universidad pero que, gracias a sus impulsores, generó una fructífera colaboración".

David Russell ha tenido palabras de agradecimiento para su mujer María Jesús, Rodes y José Tomás, con quien estudió tras acabar su formación en la Royal Academy de Londres, y ha manifestado que "lo que verdaderamente se premia hoy es la música, un lenguaje abstracto que, sin palabras, llega a las emociones", tras apuntar que su desafío actual es transmitir la ilusión por la guitarra a sus estudiantes del máster, "un proyecto que parecía una utopía, una fantasía en sus inicios y que hoy es una realidad que ha formado ya a 120 estudiantes, que llevan a la Universidad de Alicante y a la ciudad en su corazón, a través del mundo".

El homenaje

Durante el acto institucional se ha proyectado un breve documental y alumnado del Máster ha interpretado una pieza de guitarra como cierre del evento. La directora del Máster, la profesora de la UA Carmen Marimón, ha ejercido de maestra de ceremonias de un acto muy concurrido que ha contado con la asistencia de Miguel García Sala, director del Conservatorio Profesional de Música José Tomás; la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, Catalina Iliescu, y el vicerrector de Estudios y Calidad, Francisco Torres, acompañados de una amplia representación de integrantes de la Asociación de Guitarra Clásica, cargos universitarios, y profesorado y alumnado del Máster en Interpretación de Guitarra Clásica de la UA.

El galardonado

David Russell es un virtuoso de la guitarra clásica, cuya destreza y pasión lo ha posicionado como uno de los más destacados de nuestra época. Nació en Glasgow, Escocia, en 1953, pero a los cinco años se trasladó con su familia a vivir a Menorca donde descubrió su amor por la guitarra. En la actualidad vive en Vigo.

Se desplazó a Alicante para estudiar en el Conservatorio de Alicante con José Tomás en los años ochenta y ahí conoció a Ignacio Rodes, otro de los alumnos destacados de Tomás. Años más tarde ambos irían a estudiar la Royal Academy de Londres y mantienen su amistad a lo largo de los años. Ganó los premios más prestigiosos: dos veces el Premio de guitarra "Julian Bream", el concurso "Andrés Segovia", el "José Ramírez" y el "Francisco Tárrega". Es reconocido internacionalmente por su habilidad técnica asombrosa. Abarca un repertorio diverso que aborda desde piezas barrocas hasta composiciones contemporáneas. Su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y épocas revela la versatilidad que caracteriza a un auténtico maestro de la música clásica. Sus giras internacionales y colaboraciones con orquestas y artistas de renombre destacan su influencia y contribución al mundo de la música clásica.

Con una discografía impresionante, -más de 30 discos- cada álbum de David Russell es una obra maestra que refleja su dedicación a la excelencia artística. Sus grabaciones son aclamadas por la crítica y apreciadas por amantes de la música en todo el mundo. Ha recibido numerosos galardones y reconocimientos: ganó un Grammy en 2005 como mejor instrumentista solista por Aire Latino; fue nombrado doctor honoris causa in Music por la University of Arizona; y forma parte del Salón de la fama de la Guitar Foundation of America.

Su vinculación con Alicante no ha cesado desde sus años de estudiante. Ha venido a participar en ciclos de guitarra, ha impartido cursos y masterclass. Está estrechamente vinculado al Máster en Interpretación de Guitarra Clásica de la Universidad de Alicante en el que participa y en el que imparte clases desde su primera edición en 2013.