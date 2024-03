Dos obras alicantinas se cuelan entre las diez finalistas al Premio Azorín

La Diputación de Alicante y la Editorial Planeta han presentado este lunes las diez obras finalistas del Premio Azorín de Novela 2024, entre las que se encuentran dos procedentes de la provincia de Alicante. La novela ganadora se dará a conocer el próximo jueves, 7 de marzo, en una gala abierta al público en el ADDA, conducida por la periodista Ana Cuesta y con la participación del actor Luis Merlo, además de la actuación de la orquesta ADDA Simfònica, dirigida por Josep Vicent.

El director del Área de Relaciones Institucionales del Grupo Planeta, Carlos Creuheras, junto al presidente de la Diputación, Toni Pérez, y el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, han desvelado los diez títulos finalistas a este premio internacional en lengua castellana, dotado con 45.000 euros, que ha contado con un total de 134 novelas participantes procedentes de España, mayoritariamente, con 104 propuestas, seguida de países de América del Sur (3), América del Norte (1), América Central (1) y otros estados de Europa (2), junto a 23 originales sin procedencia especificada.

Las diez obras finalistas

Sílabas de plata, de Alicia J . (seudónimo). Alicante .

. (seudónimo). . El encargo, de Leonardo Valiente (seudónimo). Sin procedencia.

(seudónimo). Sin procedencia. Darién, de Juan José Lara Peñaranda . Murcia.

. Murcia. Te regalaré otra vida, de Alborada (seudónimo). Sin procedencia.

(seudónimo). Sin procedencia. Las fauces del monstruo, de Lorenzo de Médicis (seudónimo). Alicante .

(seudónimo). . Días de calor, de Fernando Isla (seudónimo). Sin procedencia.

(seudónimo). Sin procedencia. El árbol que florecía de noche, de Diego Muñoz Velasco . Madrid.

. Madrid. La soledad de los reptiles, de Imhotep Meyers (seudónimo). Madrid.

(seudónimo). Madrid. La sima de la edad, de La vida victoriosa (seudónimo). Madrid.

(seudónimo). Madrid. Cunas robadas, de Vilra (seudónimo). Sin procedencia.

Carlos Creuheras, que ha tenido un recuerdo especial para Miguel Valor, recientemente fallecido, ha destacado la larga y estrecha colaboración con la Diputación de Alicante de más de tres décadas en la organización de este premio: "Llevo unos cuantos presidentes -bromeó-. Empecé con Antonio Mira-Perceval en 1994; después, Julio de España, José Joaquín Ripoll, Luisa Pastor, César Sánchez, Carlos Mazón y ahora Toni Pérez".

Un momento de la presentación en la Diputación de Alicante / DIPUTACIÓN

Ha afirmado que este certamen "siempre nos ha dado muchas alegrías" tras añadir que, aunque a veces pueda parecer fácil implantar en el mercado un premio literario, "hay que saber hacerlo. No todos progresan ni saben encontrar su hueco en el mercado. El Azorín es un premio que siempre ha sabido encontrar su sitio y su espacio y goza de muy buena salud", que además concita, a su juicio, "éxito de ventas y de críticas" con nombres de "escritores muy importantes" y "muchas alegrías en términos de ventas", ya que es un libro que se difunde por toda España y que tiene un posicionamiento importante también en América Latina, "algo que debemos congratularnos".

Creuheras ha reconocido que Alicante "es una ciudad que tiene un pulso literario muy interesante y creciente", como lo demuestra la participación de 18 originales de la provincia en la cifra total, 134, a cuyo descenso numérico frente a ediciones anteriores con más de 200 obras no ha dado especial importancia, ya que "otros años hemos recibido menos de cien". "Hay años más prolíficos que otros y no me atrevo a establecer un patrón", aunque ha considerado que "la pandemia impulsó la escritura" durante los últimos años.

De la temática de las obras aspirantes al Premio Azorín, el responsable de Planeta ha apuntado a la novela histórica, que por tendencia siempre está presente, pero también la novela actual, romántica o novela negra, que auguran "diversidad".

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha destacado la alianza y el relato de esta institución provincial con el Grupo Planeta "con quien llevamos un recorrido de 31 años potenciando la cultura, la literatura y la novela". Para Pérez, el Azorín es "hablar de Alicante y alicantinismo" con un premio que lleva nombre "de un autor que tanto nos identifica".

Jurado

Por su parte, el diputado Juan de Dios Navarro, como presidente del jurado, ha apuntado la "complicada" labor del jurado por la "calidad" de las obras presentadas. El resto del jurado lo componen los escritores Juan Eslava Galán, Reyes Calderón, Luz Gabás, Rafael Poveda y Luis Belda. También formarán parte la directora de Editorial Planeta, Belén López, y la secretaria general de la Diputación Provincial, Amparo Koninckx Frasquet, quien actuará como secretaria sin voto.

Toni Pérez y Carlos Crehueras / DIPUTACIÓN

Gala en el ADDA

Según ha trasladado el diputado de Cultura, la ceremonia de entrega del Premio Azorín de Novela 2024 será presentado por la periodista Ana Cuesta y contará con la participación del actor Luis Merlo y ADDA Simfònica, que interpretará la Suite del pájaro de fuego (versión de 1919) de Ígor Stravinski.

El lema elegido este año es El personaje que se transformó en autor, como un guiño y un homenaje al universo narrativo de José Martínez Ruiz, Azorín, quien fue capaz de romper los convencionalismos de la época y crear un personaje que acabaría por convertirse en el nombre del propio autor.

Invitaciones

La Diputación ha puesto a disposición del público invitaciones para asistir a la gala, unas entradas que podrán solicitarse enviando un correo a protocolo.adda@diputacionalicante.es .

Las personas interesadas en adquirir su pase gratuito, dos como máximo por petición, deberán indicar su nombre y apellidos y, posteriormente, recibirán confirmación por orden de recepción, hasta completar el aforo de la sala.

La ceremonia de entrega de este premio literario podrá seguirse en directo a través de las cuentas de YouTube de la Diputación de Alicante y de Editorial Planeta y Planeta de Libros, así como en la red social X y en Facebook con la etiqueta #azorin2024.