¿Quiénes vendrán al Festival Noches Mágicas 2024? Estos son los artistas confirmados

El Festival Noches Mágicas regresa este 2024, del 25 de julio al 11 de agosto, con 14 noches en los pintorescos Jardines de Abril de San Juan de Alicante. Rozalén, The Waterboys, Silvia Pérez Cruz, God Save the Queen, ELYELLA o Crystal Fighters, entre otros muchos, figuran en el cartel de una cita ya consolidada en la temporada de festivales de Alicante y la Costa Blanca.

Con un aforo exclusivo de no más de 1900 personas, una proximidad al escenario que hace sentir al asistente parte del espectáculo, un ambiente cuidado hasta el último detalle y una oferta de entretenimiento sin igual, el Festival Noches Mágicas promete en cada una de las noches programadas una experiencia íntima e irrepetible.

Más que un concierto, una experiencia única

La diversidad es el sello distintivo de este festival, con un variado programa de actividades que van más allá de la música en vivo. Noches Mágicas garantiza libertad, felicidad y fiesta. Bailar, saltar, reír y disfrutar es inevitable en cualquiera de sus noches.

Los Jardines de Abril son un lugar privilegiado que pone buena parte de la magia del festival. / INFORMACIÓN

A partir de las 20:00h, el entorno exclusivo al aire libre de los Jardines de Abril se abre para recibir a un público selecto que buscan algo más que un concierto. Cada noche el festival se convierte en un escaparate de diversión y entretenimiento para disfrutar con amigos y familiares durante las noches de verano.

Desde exposiciones de arte y mercado artesano hasta actuaciones de arte en vivo, performance o conciertos en el Escenario Jardín, cada noche hay algo para todos los gustos. Además, los amantes de la gastronomía pueden disfrutar de una experiencia culinaria en la zona gastro, con opciones que van desde street food con los food trucks y food córners de Alacant Street Food Market hasta el exclusivo Restaurante Luna, donde se ofrece un menú elaborado con productos locales y de primera calidad.

Un cartel diverso y lleno de protagonistas

La verdadera estrella del Festival Noches Mágicas es su ecléctico cartel artístico, que combina lo mejor de la música nacional e internacional. A falta de la confirmación de tres de las noches programadas para este 2024, en la jornada inaugural, el 25 de julio, el festival cuenta con Rozalén y la Opening Party, donde se ha colgado el primer cartel de entradas agotadas. Por primera vez en el escenario de Noches Mágicas la artista Rozalén presentará su nuevo trabajo y recordará, a su vez, himnos atemporales como ‘La Puerta Violeta’ ‘Girasoles’ o ‘Vivir’. Tras su actuación tendrá lugar la Opening Party para dar la bienvenida a esta nueva edición del festival.

El viernes 26 de julio, Noches Mágicas recibe en su escenario al más auténtico e internacionalmente aclamado tributo de Queen, God Save the Queen. Éxitos insuperables como Bohemian Rhapsody, Love of my Life, We are the Champions, We will Rock You y muchos otros harán vibrar a los asistentes.

El sábado 27 de julio será el turno de la primera edición de la esperada 80’s Summer Party, con las bandas referentes de esta década como La Frontera, La Guardia y Los Rebeldes.

Cada noche el festival se convierte en un escaparate de diversión y entretenimiento / INFORMACIÓN

Silvia Pérez Cruz, será la protagonista de la noche del 28 de julio. La cantautora catalana llega a Noches Mágicas para presentar su último trabajo 'Toda la vida, un día'- Con un registro vocal prodigioso y un innato carisma escénico, la suya es, sin duda, una de las voces más sobrecogedoras de los últimos tiempos.

El miércoles 31 de julio, una velada de humor con el monologuista Angel Mártín y su espectáculo ‘Punto para los locos’. El ex presentador de ‘Sé lo que hicisteis’ está reconocido como uno de los cómicos más representativos del panorama nacional.

El mes de agosto arrancará en Noches Mágicas con uno de los platos fuertes de esta edición, el concierto de The Waterboys, el 1 de agosto. La banda formada por Mike Scott en 1983 es una de las más excelsas bandas en vivo del mundo, con grandes himnos como ‘The Whole Of The Moon’, ‘How Long Will I Love You’, ‘This Is The Sea’ o ‘Fisherman’s Blues’.

Tras el éxito del pasado año, se reeditará la 'Feria Party', una fiesta al más puro estilo Feria de Sevilla, tendrá lugar el próximo 2 de agosto con el dúo musical andaluz Los del Rio, que harán bailar al público, entre otras, con su 'Macarena', posiblemente el sencillo en castellano más vendido de la historia y que, hasta hoy en día, que cumple 30 años, se mantiene cosechando triunfos.

El sábado 3 de agosto, la segunda edición de la fiesta más esperada del verano la 80’s Summer Party con tres referentes en la música nacional: Celtas Cortos, Seguridad Social y Javier Ojeda de Danza Invisible.

El día 7 de agosto llega a Alicante y a Noches Mágicas el espectáculo Symphonic Dreams con la prestigiosa Orquesta Virtuós Mediterrani, bajo la batuta de Gerardo Estrada Martínez. Un evento único, creado exclusivamente para el festival, para invitar a los asistentes a un viaje por el mágico mundo de la música cinematográfica.

La oferta cultural incluye exposiciones, arte en vivo, performance o conciertos gratis en el Escenario Jardín. / INFORMACIÓN

La Oreja de Van Gogh presentará su nueva gira en el Festival Noches Mágicas el 9 de agosto. Un especial recorrido por los 25 años de la banda en la música.

El broche final a esta edición de Noches Mágicas estará a cargo de un gran exponente del flamenco actual, el cantaor y compositor toledano Israel Fernández, que deleitará al público asistente el 11 de agosto con su cante y poderío en el que confluyen el legado más puro del flamenco tradicional y la contemporaneidad y transgresión.

Music in the Garden, vive la música indie como en ningún otro sitio

El sábado 10 de agosto tendrá lugar una nueva edición de Music in the Garden, el festival indie de Noches Mágicas que llega a su segunda edición.

Se trata de un festival con la esencia y formato de Noches Mágicas que acercará a los asistentes las actuaciones de grupos y DJ de los géneros indie, pop y rock, en una experiencia que trascenderá lo musical. Con más de ocho horas de cultura donde disfrutar de numerosas actividades, en un escenario único con árboles centenarios como son los Jardines de Abril

La banda inglesa-española de música indie y electrónica Crystal Fighters, será uno de los grandes atractivos del cartel. Banda fundada en 2007 será uno de los grandes atractivos del cartel. Su álbum debut, Star of Love, fue publicado en octubre de 2010 en el Reino Unido y en Estados Unidos a través de Atlantic Records en abril de 2012. Su segundo disco titulado Cave Rave fue lanzado el 27 de mayo de 2013 y su tercero, Everything Is My Family, el 21 de octubre de 2016. Su penúltimo álbum , Gaia & Friends, fue lanzado el 1 de marzo de 2019. Actualmente de gira con su nuevo album LIGHT+, un álbum donde la banda viaja hacia sus orígenes, entremezclando sonidos tropicales, ejercicios de rave, toques de cumbia y deliciosas melodías pop.

Otro de los platos fuertes será el dúo de djs y productores españoles ELYELLA. Desde que comenzara su carrera en común en 2010, ELYELLA han creado una impactante arquitectura sonora construida alrededor de la electrónica, el pop y el rock, todo ello siempre mezclado con su enérgico show. A lo largo de la última década, ELLA y MØNØ se han convertido en la pareja imprescindible de todos los festivales españoles, además de haber conquistado los clubes y salas más punteras aquí y fuera de nuestras fronteras. Barcelona, Madrid, Bilbao, Londres o Lima saben ya que compartir una noche con ELYELLA no deja indiferente a nadie.

Además, el festival de indie rock contará con sesiones de Dj, en los escenarios MITG, pendientes aún de desvelar.

