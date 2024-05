Cinco propuestas teatrales en Alicante para este fin de semana

"Los gestos" de Pablo Messiez

Teatre Arniches de Alicante. Viernes, 20:30h. 15 euros

El Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze coproducen la última pieza del consagrado director y dramaturgo argentino Pablo Messiez: Los gestos, reconocida con dos candidaturas a los Premios MAX 2024 en las categorías de Mejor diseño de iluminación y Mejor actriz.

El autor argentino vuelve a escribir y dirigir, tras el éxito cosechado con su anterior trabajo, La voluntad de creer, que fue galardonado con el Premio MAX 2023 al Mejor espectáculo teatral y que presentó en la última Muestra de Autores de Alicante. Messiez se ha convertido en una figura fundamental de la dramaturgia contemporánea.

Los gestos cuenta con la colaboración de la Real Academia de España en Roma, ya que la pieza comenzó a gestarse en una residencia artística en la capital italiana, en el marco de una colaboración entre dicha institución y el CDN. La nueva propuesta, con Fernanda Orazi, Nacho Sánchez, Emilio Tomé, Elena Córdoba y Manuel Egozkue en el escenario, es un espectáculo que huye de la representación realista y que sitúa en el centro los gestos como catalizador de la interpretación.

El hilo argumental de esta conceptual propuesta es la historia de Topazia que ha heredado una sala circular en la que quiere abrir un bar, aunque en realidad su deseo es volver a actuar. Pero sabe que es más fácil llevar gente a un bar que a un teatro. Así que abrirá el bar y meterá un escenario dentro.

"Las novias viudas" / INFORMACIÓN

"Las novias viudas", un musical contra el olvido

Teatro Principal de Alicante. Domingo, 19 horas. 10, 15 y 20 €

El dramaturgo alicantino Juan Luis Mira estrenó en 2022 Las novias viudas para celebrar los 175 años del Teatro principal de Alicante, en una coproducción del coliseo alicantino y TEADA (Máster en Arte Dramático de la Universidad de Alicante), con John Sanderson como productor ejecutivo.

Ahora regresa al Principal para mostrar de nuevo esta historia está ambientada en 1939, cuando el teatro se utilizó como cárcel provisional tras la guerra civil española, y está protagonizada por Ana Arrarte y Enrique Pedrón al piano.

Se trata de un musical contra el olvido protagonizado por Reme, una joven llevada al teatro-cárcel que se ve obligada a cantar a sus carceleros para salvar la vida. Entre copla y copla, y sin perder la sonrisa, desgranará, con un pie en el presente y otro en el pasado, su singular historia de amor.

Javier Pereira, Manu Baqueiro y Marina San José en "Una semana nada más" / INFORMACIÓN

"Una semana nada más"

Palau Altea. Domingo, 19:30 horas. 20 euros

Una semana nada más es una delirante comedia sobre las relaciones de pareja y la amistad, que habla de la cobardía a la hora de tomar decisiones que pueden hacer cambiar nuestras vidas. Protagonizada por Javier Pereira, Marina San José y Manu Baqueiro, es una obra de Michel Clement dirigida por Raquel Pérez.

Sofía y Pablo viven juntos desde hace cuatro meses, pero Pablo ya no la aguanta. No aguanta su orden, sus libros, su timbre de voz… Pero no quiere cargar con la ruptura, quiere que sea ella la que se marche. Mientras tanto Sofía está loca por Pablo y no aguanta a Martín, el mejor amigo de Pablo, un buenazo que sin saberlo va a terminar siendo cómplice del loco plan de Pablo para echar a Sofía. Los tres afrontan una semana de convivencia en la que no se sabe quién engaña a quién…

Imagen de "Faula" / INFORMACIÓN

"Faüla", de Cía. Dos en Vilo

Auditori Teulada Moraira. Sábado, 19h. Entrada libre

Dos mujeres y una jaula protagonizan Faüla, de la compañía Dos en Vilo. Desde la infancia hasta la adultez transitan diferentes experiencias que las moldean hasta atraparlas. En este espectáculo se irán desgranando las normas que se imponen a las mujeres y que muchas veces están ocultas en la educación, la familia, la feminidad y la obediencia.

Un espectáculo donde confluyen diferentes técnicas como clown, danza de suelo, danza aérea manipulación de objetos y teatro físico creando un lenguaje escénico sin texto. Adaptado para todos los públicos, con diferentes capas de comprensión.

Dani Rovira / INFORMACIÓN

"Vale la pena", de Dani Rovira

Auditorio de Torrevieja. Viernes (20.30h) y domingo (19h). Últimas entradas

Después de ¿Quieres Salir Conmigo? y Odio, Dani Rovira vuelve con Vale la Pena, donde reflexiona sobre temas como la tristeza o el duelo bajo el tamiz del humor. Un espectáculo unipersonal de stand up comedy donde estos conceptos se pondrán encima de la mesa para, lejos de estigmatizarlos, hacer el intento de dignificarlos y darles la importancia que tienen en nuestras vidas.

.