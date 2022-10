No es lo mismo venir que irse. Cuando uno llega, lo hace ilusionado, feliz, sin saber qué será de él en aquel sitio. Cuando se va, se marcha con la certeza del recuerdo que dejará en los demás, en todos, también en los que le miraban con recelo. Siempre es más fácil lo primero porque de algún modo lo eliges. Lo segundo, despedirse, es más crudo, mucho más, muchísimo si son otros quienes lo deciden por ti. Pedro Llompart, como cualquier ganador vivo que lleve en su ADN competir, habría preferido poner punto final a una carrera maravillosa sobre el parqué, jugando, dirigiendo, lanzando a canasta, levantado aplausos... No pudo ser. No quisieron. No le entendieron. No le dieron ese placer.

Las leyendas poseen la sana costumbre de prevalecer, de perdurar por encima de presentes contrariados. Los iconos como él seguirán agotando segundos con la mirada puesta en el aro para destrozar al Baskonia con un pasito hacia atrás y un tiro es suspensión magistral desde la línea de tres. Mientras quede un solo aficionado en el CT que recuerde ese instante (de los cientos que protagonizó), Pedro Llompart continuará siendo un emblema lucentino, un lujo perenne, un señor jugador de baloncesto hecho a sí mismo en un club pequeño que él contribuyó a elevar a categoría de gigante. Este martes, 20:45 horas, el HLA ha previsto un homenaje para el base mallorquín aprovechando el estreno liguero del equipo de Rafa Monclova en el Pedro Ferrándiz. Ganar después del fiasco emocional que supuso la derrota en Santander en la jornada inaugural es una obligación, pero lo es más arropar al «nueve». Se va uno de los nuestros, puede que el mejor. LA PREVIA Liga Leb Oro | Jornada 2 ►Pabellón: Pedro Ferrándiz ►Televisión: Alacantí TV ►Hora: 20:45 h. ►Árbitros: Mikel Añigueral Novella, Antonio Zamora Rodríguez y Javier Villanueva Tena. HLA ALICANTE ►Quinteto más probable: Guillem Arcos, Sean McDonnell, Osvaldas Matulionis, Aegir Steinarsson y Sasa Borovnjak. Entrenador: Rafa Monclova. BUENO ARENAS ALBACETE ►Quinteto más probable: Gerard Blatt, Eric Knudsen, Remu Raitanen, Víctor Ruiz y Juanjo Santana. Entrenador: David Varela. Enfrente estará Albacete, una franquicia consolidada en la antesala de la élite que pasó por encima del Oviedo de Trifón Poch haciéndole trizas: 88-42. Como carta de presentación, asusta. El HLA tras una primera cita temerosa, exenta de temple, de frialdad, de inteligencia, de carencia total de conjunción y sentido coral, casi está obligado a recomponerse por entero para no avivar el vicio de desconfiar de los proyectos que nacen sin horma. «El equipo está dolido después de la derrota y necesita demostrar qué tipo de jugadores pueden ser. Jugamos un mal partido, teníamos a muchos hombres sobrepresionados y eso nos pasó factura" Rafael Monclova - Entrenador del HLA Alicante Te puede interesar: Deportes ¿Quién acompaña a Monclova en el HLA Alicante? Deportes «El HLA Alicante quiere ser protagonista de esta LEB Oro tan competitiva que nos espera» Deportes Decepcionante estreno de un débil HLA Alicante (76-70) «Jugamos un mal partido. Competimos, llegamos con opciones al final, pero fallamos en conceptos muy básicos a lo largo del encuentro y por eso estamos dolidos. Había jugadores sobrepresionados, con muchas ganas de demostrar lo que valen en este club y eso nos paso factura», asegura el nuevo entrenador del HLA. El Lucentum, para ganar, deberá hallar la forma de canalizar el juego, de rotar, de nutrir de balones a sus pívots, en teoría, su arma principal. Y no podrá hacerlo sin un base que interprete la circulación y el pase librado como el que despide con honores esta noche.