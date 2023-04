Un contrato de seis semanas. Si logra el objetivo, seguirá en el cargo. Si no lo consigue... la continuidad del técnico será el menor de los problemas para la entidad. El nuevo entrenador del Intercity dirigió ayer su primera sesión de trabajo. Tres días tiene para hacer llegar su mensaje a la plantilla. El sábado a las cinco de la tarde se estrenará en el banquillo del Antonio Solana con el Numancia enfrente. Solo vale ganar y no hay una receta secreta ni una fórmula mágica. Héctor Alejandro Sandroni lo tiene muy claro: «no vengo a inventar nada porque este equipo está muy bien trabajado, no voy a implantar 66 sistemas ni 38 estructuras, vamos a simplificar, usaremos una, pero la utilizaremos durante 95 minutos, sin descanso, con la máxima intensidad».

El preparador argentino alabó el trabajo y la trayectoria de su antecesor. «Le conozco muy bien. Coincidimos en el Real Murcia. Yo estaba en el filial y él en el primer equipo. Conozco su trabajo, por eso sé que no es eso lo que le falta a esta plantilla, ha sido la falta de concentración en momentos puntuales, pequeños detalles en los partidos, lo que ha llevado al Intercity a estar abajo», subrayó Sandroni.

18 PUNTOS Quedan hasta que acabe la Liga el 28 de mayo

Después de un año y medio en el paro, aterriza en Alicante «pleno de ilusión, de ganas, de hambre, de llegar al fútbol profesional, y esta oferta se ajusta perfectamente a mis deseos y a mis facultades», comentó delante de Jorge López, su principal valedor. «Necesitábamos un cambio y este era el momento, no se podía esperar más. necesitábamos inyectar en el vestuario energía y aire fresco después de la inercia que habíamos cogido en las últimas semanas. Por eso hemos tomado la decisión ahora que todavía hay tiempo», esgrimió el director deportivo del Intercity.

«Quiero crecer como entrenador. Ni siquiera necesité que me informaran de las cantidades. Que un club como este se haya fijado en mí me llena de optimismo porque me siento hiperprepadaro para dirigir a esta plantilla, que es buenísima. Solo necesitamos corregir detalles en defensa para que no necesitemos hacer más de goles para ganar un partido. No ha faltado trabajo, ha faltado concentración», reiteró el entrenador cordobés, que a sus 50 años busca su lugar en el fútbol español después de vivir cinco temporadas exitosas en el Yeclano.

El duelo no puede durar

«El momento de duelo hay que pasarlo, es normal. Gustavo (Siviero) ha estado aquí tres años y ha dejado una huella imborrable. Pero esto es fútbol y no podemos despistarnos. He notado una implicación máxima el primer día. Si trabajamos las seis semanas que nos quedan de competición con esta misma intensidad, aseguramos la permanencia, no tengo ninguna duda», aventuró Héctor Alejandro Sandroni, «un tipo natural y cercano, sin dobleces», como él mismo se definió.

«Estamos obligados a cambiar el chip de inmediato para lograr que la pelota entre. La situación en la que estamos ahora mismo no es dramática, en absoluto. Debemos mejorar defensivamente, esa es la clave, pero esa es una cuestión que nos afecta a todos. Debemos ganar en atención porque la base del trabajo es muy buena», tornó a recordar el compatriota de Gustavo Siviero.

«Hacer cuentas faltando seis jornadas es perder el tiempo. No pienso nada más que en ganarle al Numancia. Ese es el primer paso. Todos nuestros sentidos tienen que estar puestos en ese partido, no hay que pensar en nada más. Con humildad y con respeto, podemos ganarles, no me cabe duda», advirtió Sandroni, feliz por su regreso a los banquillos, al día a día, por volver a sentir la presión de competir.: «Voy a disfrutar cada segundo».

Borrar en unos días el sello de su antecesor se antoja imposible. Lo saben todos, pero el temor a perder la categoría (y todo lo que supondría) ha podido más que el cariño personal que en el seno de la entidad dicen sentir por Siviero.