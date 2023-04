Circunstancias diferentes, sensaciones muy parecidas. El Intercity regresa este domingo a la Nueva Condomina (18 horas), el estadio donde a punto estuvo de saltar por los aires el proyecto que finalmente acabó ascendiendo a Primera RFEF batiendo todos los récords posibles. Como aquella tarde, las urgencias ahogan a los alicantinos, que necesitan (como necesitaban entonces) enderezar el rumbo para no naufragar.

El cuestionamiento de la capacidad de Gustavo Siviero para encontrar la solución ya no es un problema para nadie en el seno de la entidad, que ha tomado antes una decisión que la temporada pasada estuvo muy cerca de adoptarse justo después del descalabro (y la imagen horrible) que dio el equipo de negro en el estadio grana. Sandroni, como su compatriota, está obligado a dar un golpe de timón súbito y no dispone de margen. El empate con el Numancia en Alicante en su debut obliga al Intercity a volver con los tres puntos de la Nueva Condomina, apodada comercial (y temporalmente) Enrique Roca.

Restan cinco fechas, pero las próximas tres se antojan determinantes porque son complicadas todas: Real Murcia, Sabadell y Barcelona B, por este orden. Del rédito obtenido en este segmento de partidos dependerán las opciones de permanencia de un Intercity que liga su desarrollo como entidad al éxito deportivo por carecer de ingresos propiamente futbolísticos.

Sandroni aseguró en su presentación que no llegaba al vestuario «para inventar», que su misión era simplificar los conceptos aprendidos para evitar distracciones. No lo logró en su puesta de largo. Además, el preparador cordobés le dio una vuelta al último once de su antecesor. Sacrificó a cinco titulares con Siviero, Pol Roigé, Gálvez, Soldevila, Burlamaqui y Kecojevic (el hombre que cambió la historia del Intercity campeón de Liga) para dar entrada en su lugar a Undabarrena, Cedric Teguía, Miku, Álvaro Pérez y Xemi Fernández.

Entradas a 3 euros y cambio de hora para evitar los efectos de la ola de calor ► El Real Murcia-Intercity, programado inicialmente a las doce del mediodía, pasa a disputarse en la Nueva Condomina a las seis de la tarde para huir de las altas temperaturas. Los abonados del club grana podrán retirar cuantas entradas deseen al precio único de tres euros cada una. Con una acción similar, contra el Barça B, el estadio murciano registró una entrada de 27.831 espectadores, que es el récord histórico de la Primera RFEF y el segundo registro más alto del club.

El capitán adelantó a los de negro desde el punto de penalti al cuarto de hora, pero al técnico argentino le acabó condenando lo mismo que a su compatriota, la falta de fijeza de las marcas en defensa. Sufrió a balón parado y en un saque de esquina, el exherculano Fernando Román, liberado, cabeceó a la red y firmó las tablas que condujeron a los alicantinos a la zona de descenso dos meses después.

Parecía imposible, con el presupuesto invertido en la confección de la plantilla, que el proyecto ideado por Salvador Martí fuera a luchar por la permanencia, pero sí, ese fantasma ha vuelto a instalarse en las oficinas y no tiene pinta de que vaya a marcharse así porque así.

La directiva pone a disposición de sus aficionados un autobús gratis para viajar a Murcia el domingo. Eso sí, la entrada cuesta 12 euros. El autocar sale desde el aparcamiento del Antonio Solana a las 16 horas y las localidades pueden adquirirse en las oficinas del Intercity (calle México, edificio Marsamar) y en el polideportivo de San Joan.

El Murcia quiere llenar la Nueva Condomina (entradas ilimitadas a 3 euros) porque para los de Mario Simón también es un duelo crucial después de perder con el Atlético Baleares (0-1) hace 15 días en el estadio grana. Metidos en puestos de promoción de ascenso a Segunda División, mantienen un pulso estrecho con el filial de la Real Sociedad, que solo ha caído en las últimas fechas con el bloque más en forma de la competición, el Amorebieta. Solo vale ganar el domingo, el que pierda, sufrirá.