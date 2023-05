El AtticGo Elche escribió este domingo otra página de oro en su historia al clasificarse, por primera vez, para disputar una final por el título de la Liga Guerreras-Iberdrola de balonmano. Además, lo hizo venciendo en el tercer partido y en su pista al gran favorito, Súper Ámara Bera Bera de San Sebastián. Ahora, se enfrentará en la gran final al Costa del Sol Málaga, segundo clasificado de la liga regular y que, a priori, también parte como favorito.

El entrenador oriolano Joaquín Rocamora es uno de los grandes artífices de los éxitos que está logrando en los últimos años el balonmano femenino ilicitano. Es consciente de que va a ser difícil proclamarse campeonas, pero sueña y está convencido de que están capacitadas para lograrlo.

La expedición de la guerreras franjiverdes han estado toda la pasada madrugada regresando de San Sebastián y han llegado a tierras ilicitanas a las siete de la mañana. En el autocar hubo celebración, pero no se pudo alargar porque este jueves (21 horas), en el pabellón Esperanza Lag, disputan el primer partido de la final contra Costa del Sol Málaga. Rocamora ha dado libre este lunes a sus jugadoras y a partir de mañana martes comenzarán a preparar el choque ante las malagueñas.

¿Se cree ya que están en la final de la Liga Guerreras-Iberdrola?

La verdad es que aún no. La realidad y siendo sincero pensaba que no teníamos grandes esperanzas de superar la eliminatoria. Luego, después de ganar el primer partido en nuestro pabellón, sí que creía que teníamos posibilidades, sobre todo ganando el segundo partido del viernes en San Sebastián. Pero si llegábamos al tercero del domingo, nos iba a costar más por el desgaste físico y por el cansancio. Pero en ningún momento pensaba que íbamos a superar la eliminatoria, ni de la forma en la que lo hemos hecho. Hemos sido mejores que Bera Bera en la mayoría de minutos de los tres encuentros y creo que somos justos finalistas.

Se trata de otro paso más en el extraordinario camino que está llevando el Club Balonmano Elche en los últimos años…

Sin duda. Va a ser nuestra cuarta final en los últimos tres años, después de las dos de la Copa de la Reina y de la Supercopa. Y lo hemos conseguido con una plantilla renovada, con hasta nueve incorporaciones a las que había que adaptar al juego. Además, con un equipo muy valenciano, alicantino e ilicitano. Siempre con el ADN y la idiosincrasia que tiene el Club Balonmano Elche. Ahora vamos a disfrutar de la final. Sabemos de la dificultad en la que nos vamos a encontrar y esperamos que el jueves, el pabellón Esperanza Lag se llene con 2.000 espectadores, que podamos disfrutar y vivir otra gran fiesta del balonmano y ojalá podamos lograr la hazaña de ser campeonas de la Liga Guerreras-Iberdrola.

¿Es posible conseguirlo? ¿Costa del Sol Málaga vuelve a ser favorito?

En Málaga se estarán frotando las manos por evitar enfrentarse al Bera Bera, que era el principal candidato y gran favorito al título. Pero viendo el nivel que hemos dado en la eliminatoria de semifinales no estarán muy tranquilas. Estamos hablando del segundo mejor equipo y plantilla del balonmano español. Costa del Sol Málaga es el equipo que más finales y más títulos ha conseguido en los últimos tres años. Somos dos clubes que tenemos la oportunidad única de conseguir nuestro primer título de la Liga Guerreras-Iberdrola. Quien gane va a volver a escribir una página de oro en su historia. Curiosamente, nuestra primera final de Copa fue contra Málaga y desde entonces hemos llevado caminos parejos. Ellas van a disputar su séptima y nosotros nuestra cuarta final. La primera nos ganaron y, ahora, esperamos que el resultado sea diferente.

¿Cuáles van a ser las claves de los partidos de la final?

Todo el mundo que conoce nuestra Liga sabe que Málaga es favorito. Tenemos que intentar que Merche Castellanos, que está siendo la mejor portera en los últimos tres años, no sea protagonista. Además, Silvia Arderius es la jugadora que marca su ritmo de juego, es diferencial en cada faceta y que no brille también será clave para tener opciones de poder ganar.

Pero el AtticGo Elche también tiene a Nicole Morales, a Tessa Van Zijl, a Nuria Andreu, que dieron todo un recital frente al Bera Bera …

Nosotros somos más un equipo con mayúsculas. Para que Nicole esté así debemos tener un gran entramado defensivo, en el que suelen brillar María Flores o Patricia Méndez. Nuria Andreu dio otra máster class en la dirección y en ataque tuvimos el brazo ejecutor de Tessa Van Zijl. Pero nosotras destacamos más por el conjunto que por los nombres propios.

Jugar el primer partido en casa puede ser una desventaja. Pero como ocurrió contra Bera Bera, en caso de ganar, meterían la presión a Málaga…

Sin duda. Parecía que jugar primero en casa y luego los dos siguientes fuera podría ser una desventaja. Pero contra Bera Bera demostrando que ganando el primero no lo es tanto. En los últimos meses, nosotras estamos muy fuertes y muy bien como local. Por eso, hay que intentar el jueves ponernos 1-0 en la eliminatoria y trasladar la presión a ellas.

Dos finales y un título de Copa. Un título de la Supercopa, semifinalista de competición europea y, ahora, esta final del “play-off” de la Liga. ¿Se imaginaba que podía conseguir lo que está consiguiendo cuando se hizo cargo del equipo?

Rotundamente no. Cuando me hice cargo del equipo en enero de 2016, llevábamos solo cuatro puntos y cuatro meses sin conseguir victorias. Con la idiosincrasia que siempre ha tenido este club de apostar por la cantera, el objetivo era lograr la permanencia en la máxima categoría. No descendimos en las siguientes tres temporadas y hemos ido creciendo paso a paso, haciendo cosas bonitas y, lo más importante, no perdiendo nunca la identidad que tiene este club. Somos un club diferencial por nuestra manera de trabajar. Nunca pensé que podíamos conseguir lo que estamos logrando y es un sueño. Siempre he dicho que en ningún sitio puedo estar mejor que aquí. Me considero un privilegiado y esperamos seguir disfrutando y prologando el mayor tiempo posible estos buenos resultados.

¿Puede ser el AtticGo Elche campeón de la Liga Guerreras-Iberdrola?

Por supuesto que podemos serlo. Somos muy ambiciosas. Ya hemos demostrado que, cara a cara contra cualquier equipo en una eliminatoria a uno o a dos o tres partidos, somos muy competitivas y podemos ganar a cualquiera. Nadie nos ha regalado nada. Sabemos que no somos favoritas, pero soñamos y vamos a por todas. Está siendo un año muy bonito. La entrada de AtticGo como patrocinador también nos ha permitido crecer y dar pasos hacia adelante. Ojalá podamos conseguir el primer título de la historia del Club Balonmano Elche.