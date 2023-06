Hugo Arillo Vázquez (Elche, 28 de febrero, 2022) consiguió el pasado sábado el mayor éxito de su carrera deportiva. El joven luchador ilicitano, con solo 21 años, logró el subcampeonato del mundo de taekwondo en el peso de -54 kilos.

Anteriormente había sido campeón de España en todas categorías: cadete, júnior, sub’21 y absoluto. Fue bronce europeo en júnior. En 2022 se colgó la plata en el Campeonato de Europa sub’21 en Albania. Su progresión sigue imparable y ese año ha logrado el tercer puesto en la Copa Presidente de Europa, en el Open Internacional de Holanda y de España y se proclamó campeón de España absoluto. Ahora ha rubricado su fantástico rendimiento con la plata en el Campeonato del Mundo de Arzebaian.

Pero Arillo no se detiene. Su sueño es estar en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. El reto no es fácil. En las Olimpiadas se reducen las categorías de los pesos y tendrá que luchar con los competidores de -54 y -58 kilos, por lo que se reducen las posibilidades. El subcampeonato del mundo le ha permitido subir de forma considerable en el ránking olímpico y ha pasado de estar el 27 a situarse entre los diez primeros. Por lo que la presencia en París es factible y está más cerca.

¿Esperaba conseguir el segundo puesto en el Mundial?

Llevaba mucho tiempo esperando este momento. El pasado campeonato del mundo me salió mal y el Mundial de este año era el objetivo de la temporada. Me he preparado para ello y he llegado en mi mejor forma y en el momento exacto.

Conforme fue pasando eliminatorias, ¿veía que era posible alcanzar la medalla?

Sinceramente, empecé regular. Tenía el basto interno de la rodilla roto. Iba con dudas y preocupación. Sabía lo que tenía que hacer y lo que no. Fui regulando las molestias, pero seguía sin encontrarme conforme. Superar la segunda eliminatoria contra el representante de Irán me dio confianza y me dije que tenía que ser el día. La clave estuvo en los cuartos de final. Mi mejor combate fue ante el representante de Turquía en semifinales. Me encontré muy bien.

¿Y ser campeón del mundo?

Una vez en la final, tenía que ir a por todas. Pero me encontré con el representante de Corea, que es el actual campeón de Asia, que está a un nivel muy alto y estuvo muy acertado.

¿Ha recibido muchas felicitaciones por este gran logro?

La verdad que sí. Más de las que esperaba y me ha impactado bastante.

¿Alguna que le haya hecho especial ilusión?

Todas me han hecho mucha ilusión. Pero ver a mi mejor amigo, Pablo Patiño, que también es luchador de taekwondo y es mi compañero de habitación en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, en el que llevo cuatro años, narrando el combate de la final en Teledeporte de Televisión Española y emocionarse conmigo, me hizo mucha ilusión.

Supongo que sus padres, Julio Arillo y María Teresa Vázquez estarán contentos…

Por supuesto. Fueron los que a los seis años me llevaron al gimnasio Jayán de Elche a comenzar a practicar taekwondo con Manolo Martínez, padre de Raúl Martínez, que fue olímpico en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio; y de Rubén. No pudieron estar en Azerbaian, pero siguieron el campeonato por televisión. La primera llamada que recibí fue la de mi padre. Estaba muy emocionado y no se lo creía.

¿Tiene previsto regresar pronto a Elche para celebrarlo con su familia y sus amigos?

Ahora sigo en Sant Cugat entrenando porque el próximo 23 de junio disputo los Juegos Europeos en Polonia. Pero en julio tendré mi mes de vacaciones y volveré a Elche para celebrar esta medalla de plata mundialista.

¿Ve ahora más cerca poder estar en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Para cualquier deportista su sueño es poder competir en unas olimpiadas y vamos a por ello. Este subcampeonato del mundo ha significado un subidón de puntos, adrenalina y ganas para poder estar en París. Es difícil, porque en los Juegos Olímpicos solo hay cuatro categorías y los pesos de -54 y -58 kilos se unen. Pero el subcampeonato del mundo me ha permitido subir mucho en el ránking, que es el que determina, a final de año, los que estarán en las olimpiadas. Los puntos que se suman en un Mundial son muchos más que otorgan en un Gran Prix o los Juegos Europeos. Ahora ya estoy muy cerca de los diez primeros y voy a por todas.