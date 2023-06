Templar nervios. Calmar la ansiedad. No dejar que la cercanía del final precipite los acontecimientos ni la forma de jugar que ha llevado a un recién ascendido a plantarle cara a la séptima mejor cantera del continente en toda una final por el ascenso a la Segunda División. Lo aprendido en Balaídos ha de servir para afrontar esta eliminatoria a doble partido pensando que lo más importante es no perder el sitio en ningún momento.

El lleno que se espera este sábado (19:30 horas, InSports TV) en el Alfredo Di Stéfano será menos abrumador que el del campo del Celta, pero igual de lacerante. La afición blanca disfruta con su filial y, como ocurrió el fin de semana pasado frente al Barça Atlètic, será un valor añadido para un bloque, el entrenador por Raúl González, contundente como pocos, que penaliza las concesiones de sus rivales con un nivel acierto alto.

El Eldense se marchó en autocar a la capital de España justo después del último entrenamiento. Dentro del autocar, todo el equipo, incluido Álex Martínez, el único que se pierde la cita por lesión. La rodilla impide al exlateral del Hércules vivir sobre el césped el episodio más importante de la historia del Eldense en el último medio siglo, pero no impedirá que respalde a sus compañeros.

Sergio Arribas, máximo goleador blanco con 19 dianas, está listo para formar de inicio tras dejar atrás su lesión

El resto tienen el alta competitiva, lo que permitirá a Fernando Estévez utilizar la mejor estructura posible para garantizar que el envite llegue vivo a la vuelta, que se jugará en el Pepico Amat el domingo 25 de junio, a las 20 horas.

Al centenar de aficionados deportivistas que logró entrada se unen los familiares y las peñas premiadas por el club por su fidelidad a lo largo de una temporada extenuante a la que solo le restan dos episodios. El reto es indiscutible: no perder el dibujo de inicio, no dejarse avasallar ni por la grandeza de lo que hay en juego ni por la fortaleza de lo que estará enfrente. El cuarto de hora fatídico vivido en la ida frente al filial del Celta se considera una lección aprendida.

Estévez ha vuelto a insistir en esta semana en la importancia de encarar esta final a 180 minutos con paciencia, con profundidad de miras, sin perder la perspectiva. El trabajo previo ha mantenido una naturalidad máxima para dar continuidad a la inercia que lleva el equipo convencido de que si el Eldense se comporta como lo hizo a lo largo de toda la temporada regular, dispondrá de muchas opciones de ingresar en el fútbol profesional.

El Real Madrid Castilla llega a esta cita con un exceso de euforia después de dejar en la cuneta al filial del Barça con una remontada resuelta de penalti en el minuto 95 del encuentro de vuelta. Raúl González tiene a todo el plantel a pleno rendimiento, incluido Arribas, restablecido de la lesión que le dejó fuera el último mes de liga regular. El preparador del Castilla le ha ido dosificando los minutos en la postemporada, pero el máximo goleador del equipo blanco (19 dianas) está listo para formar de inicio.

Mario Martín y Carlos Dotor sostienen un bloque peligroso en todas las líneas., que juega casi de memoria y tiene en la contundencia de su pegada y en su fútbol pragmático los rasgos de identidad de un filial que no se desenvuelve sobre el césped con la bisoñez de otras canteras. El Castilla es un equipo con poso que piensa en bloque.

El esfuerzo no se negocia. Con esa premisa viajó ayer a Madrid el Eldense convencido de que si iguala en intensidad a su rival en la final por el ascenso, tendrá muchas opciones de llegar con las opciones de ascenso intactas al duelo de vuelta, en el Nuevo Pepico Amat. Fernando Estévez ha intentado dotar de normalidad el trabajo semanal, «porque si nos comportamos como el resto del año, vamos a ser un rival difícil de ganar». El preparador del Eldense ha pretendido modular la euforia y la motivación de sus hombres para que ese exceso de emotividad, que es incontenible, no perjudique al rendimiento sobre el césped, que es lo que cuenta.

«No podemos confundir la hipermotivación con la fuerza de voluntad. Estamos cargados de energía positiva, pero eso se tiene que notar en el partido. No basta con estar convencido de poder dar el máximo, hay que darlo», advierte el preparador del Deportivo. «Nos enfrentamos a un filial atípico, un equipo que da mucha importancia a la defensa, que es contundente en los duelos individuales, que lleva mucho tiempo jugando junto y se comporta como un bloque», analiza el técnico granadino.

RAÚL GONZÁLEZ «Nos vamos a enfrentar a un equipo muy potente, un rival duro» Raúl González Blanco asegura que su equipo llega a la eliminatoria con el Eldense en plenitud. «Estamos muy ilusionados. Después de lo que pasó el domingo en el estadio Alfredo Di Stéfano estamos con confianza, con muchas ganas y con mucha ambición de vivir esta eliminatoria contra un equipo muy potente», dijo. «La semana ha sido muy buena porque ha habido alegría, esfuerzo. Hemos trabajado y hemos visto los puntos fuertes del Eldense, también dónde les podemos intentar hacer un poquito más de daño», señaló el mítico «siete» blanco. «Seremos lo que hemos sido durante todo el año; un equipo que quiere ser protagonista, que quiere tener el balón, que quiere competir». Raúl pidió el apoyo de la grada: «Estoy seguro de que vamos a conseguir llenar el Di Stéfano. Esperemos que sea una fiesta, despedirnos a lo grande de nuestra afición, que durante todo el año nos ha apoyado muchísimo».

«Es una eliminatoria a doble partido y jugamos la vuelta en casa, pero sería un error pensar en ese segundo encuentro antes de jugar el primero, que es el más importante ahora. Hay que encarar esta final con profundidad de miras, sabiendo que será largo, que no se resolverá nada, que la igualdad entre ambos es máxima y que tenemos que saber jugar un partido de estas características, no dar facilidades y, sobre todo, entrar en el partido muy concentrados y sabiendo que habrá instantes en los que el Castilla nos someterá con su fútbol porque lo hace siempre, y más en su estadio», valora Estévez.

«No vamos a especular básicamente porque no sabemos, no lo hemos hecho en toda la temporada y si quisiéramos hacerlo ahora nos saldría mal, no va con nuestro estilo, que es muy reconocible. Pero el rival también juega y tiene muchas armas. Nos enfrentamos a un gran equipo con muchos recursos. La mayoría de esa plantilla competirá al máximo nivel en muy poco, muchos la temporada que viene porque ya tienen ofertas de equipos de Primera. No podemos perder la intensidad, no estar a su altura, porque si les damos la más mínima oportunidad, nos lo harán pagar porque tienen una eficiencia fuera de lo normal».